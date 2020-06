Lo que viene: Ginés González García adelantó que no descarta nuevos endurecimientos de la cuarentena

El ministro de Salud destacó al aislamiento como una medida necesaria y expresó que "el daño a la economía se lo hace la pandemia, no la cuarentena"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, admitió que no puede descartarse que haya nuevos endurecimientos del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus en el país.

"Nadie lo sabe, muchos de los que avanzaron en la flexibilización de actividades tuvieron que retroceder en el mundo, como Nueva Zelanda o Corea", expresó el funcionario al ser consultado si es el "último esfuerzo" que se le pide a la población. Además, recordó que por el momento, para contener la pandemia, "no hay nada que haga efecto más allá de la cuarentena".

"No es una solución que nos alegre, que nos ponga contentos, pero el daño a la economía se lo hace la pandemia, no la cuarentena", expresó González García en diálogo en TN.

Cuarentena: cómo sigue

Días antes de que se inicie una nueva Fase 1 en el Aislamiento obligatorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la zona chaqueña de influencia de la ciudad de Resistencia, el ministro sostuvo que se toma "una medida anticipada para evitar el estrés en el sistema sanitario", lo que dijo que se estimó al actual ritmo de contagios que se podría producir a fines de julio próximo.

"Hoy estamos con un número holgado, pero viendo el aumento exponencial de casos en 25 o 30 días, según los cálculos que tenemos, el sistema iba a empezar a entrar en estrés", advirtió el funcionario.

También aseguró que la intención del Gobierno es que "no haya una vida que se pueda salvar y no sea salvada" y criticó a un sector de la oposición y a los dirigentes que "juegan con la grieta".

El ministro apuntó contra el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, de quien sostuvo que "vive hablando de los testeos", mientras indicó que es "otro el discurso" de los dirigentes que tienen responsabilidad de gobierno, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

Cuarentena Fase 1: cómo será el control y el bloqueo de la SUBE

Después de que Alberto Fernández anunciara una nueva cuarentena para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), miles de personas comenzaron a preguntarse y a indagar acerca de los permisos y las novedades de esta etapa, que se extenderá desde el miércoles 1 de julio hasta el viernes 17 del mismo mes. Una de las más importantes es lo que ocurrirá con el control y bloqueo de la tarjeta SUBE.

Con el objetivo de disminuir al máximo posible la movilidad de las personas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, se está estudiando la posibilidad desbloquear la tarjeta SUBE de todas aquellas personas que no sean trabajadores esenciales.

¿Cómo funcionará el bloqueo a la tarjeta SUBE?

Hasta el martes a la medianoche los trabajadores esenciales tienen tiempo para renovar de forma obligatoria su CUHC (Certificado Único Habilitante de Circulación) para poder continuar trasladándose para trabajar. Entre los nuevos datos que se les solicitará, deberán ingresar el número de la tarjeta SUBE que utiliza para viajar en transporte público, lo cual antes era opcional.

De esa manera, el Ministerio de Transporte contará con una base de datos que le permitirá conocer cuáles son las tarjetas SUBE habilitadas para su uso por trabajadores esenciales (los trabajadores exceptuados no podrán usar transporte público y deberán movilizarse por su cuenta).

Se busca reducir la circulación de personas en el transporte público

Emergencias

El ministro de Transporte, Mario Meoni, explicó que, según tienen planificado, no bloquearán las SUBE de antemano para aquellas personas que no estén habilitadas, sino que bloquearán la tarjeta luego de reiterados usos no autorizados. Por lo tanto, podrá usarse de forma excepcional para emergencias.

"Estamos trabajando en el proceso tecnológico para que la SUBE esté vinculada con los certificados de circulación. Si una SUBE no autorizada se usa en un día, no pasa nada. Si se usa todos los días, la vamos a bloquear", explicó Meoni en declaraciones a Radio Mitre.

Y agregó: "Estamos trabajando para bloquear la SUBE que se use diariamente y no esté asociada a un certificado de circulación. No queremos restringir que se use la SUBE en un caso de emergencia".

"Particularmente, yo creo que hay que dejar libradas las tarjetas y en todo caso que haya un bloqueo posterior temporario, de manera tal que si se da una situación de fuerza mayor esa persona la puede utilizar", detalló el Ministro.

Así, los trabajadores que cumplan tareas esenciales con residencia en el AMBA tendrán tiempo hasta el martes a las 23.59 para renovar su respectivo CUHC (Certificado Únicos Habilitantes de Circulación). El trámite podrá hacerse a través de la app CuidAR, disponible para dispositivos con sistema Android o por la página del gobierno, siguiendo con los pasos que indica el sistema.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, explicó cómo funcionará la tarjeta SUBE durante la cuarentena estricta

Permisos a renovar

Desde el miércoles 1 de julio se darán de baja todos los CUHC otorgados previamente y estarán habilitados sólo tres tipos de permisos:

- Actividades esenciales, establecidas en el artículo 6° del DNU 297/2020, que deben consignar obligatoriamente el número de SUBE o de patente del vehículo que utilicen.

- Actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, como parques industriales, industrias exportadoras y ciclo continuo, quienes deberán usar sí o sí un medio de traslado privado.

- Permisos especiales.

Entre estos últimos permisos se encuentran: padres y madres separados, personas que necesiten hacer trámites impostergables y urgencias, y aquellos que realicen asistencia a familiares. En todos estos casos, la autorización para circular será válida por 24 horas y se podrá tramitar como máximo dos veces por semana.

También habrá un certificado de circulación para quienes estén realizando un tratamiento prolongado, quienes deberán adjuntar documentación respaldatoria.