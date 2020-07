De Pablo, preocupado por dichos del Presidente: "No creer en los planes económicos es una estupidez"

El economista se refirió a los dichos del presidente Alberto Fernández al Financial Times. También habló sobre sus medidas poco claras

El economista Juan Carlos De Pablo dejó ver su preocupación por algunos dichos que este fin de semana realizó el presidente Alberto Fernández a un diario británico, en donde manifestó que no cree en los planes económicos.

Al respecto, dijo que le "preocupa que el Presidente no tenga a nadie al costado que le diga ‘Alberto esto es una estupidez’", y agregó que "lo que es más importante de la frase del Presidente es que se la dijo al Financial Times, un diario que no lo lee La Cámpora, lo leen los bonistas".

"Yo no me canso de decir que la palabra presidencial está muy devaluada", agregó De Pablo.

El mandatario había dicho en dicha entrevista que "francamente, no creo en planes económicos. Creo en las metas que podemos establecernos".

Por otra parte, el economista recordó los planes económicos de Arturo Frondizi en 1958; de Adalbert Krieger Vasena, en 1967; y el Plan Austral de Juan Vital Sourrouille, en el gobierno de Raúl Alfonsín en 1985.

"Fueron fechas. Después hubo otras. Pero simultáneamente se deben dar dos consecuencias. La coherencia, que la medida cuatro no vaya en contra de la medida dos. Y en segundo lugar, la relevancia. Es una cuestión de aplicación", advirtió.

Según De Pablo, la palabra presidencial está muy devaluada

El impacto de la post pandemia y la post cuarentena

También hizo referencia al impacto que la cuarentena está teniendo en la vida de los argentinos y las empresas y marcó una diferencia entre pandemia y cuarentena: "Dios sabe cuándo será la post pandemia, pero la post cuarentena es distinta. Desde el punto de vista práctico se viene flexibilizando por derecha y por izquierda. Si sos demasiado estricto por derecha, saltan el cero por izquierda".

Según De Pablo, "nos cayó un piano de cola en la cabeza y estamos viendo cómo le encontramos la vuelta, haciendo mil volteretas para ver cómo llegamos. Acá hay que discutir cómo comes hoy y la semana que viene, hay que pedirle al Estado que no sea parte del problema".

En cuanta a los precios y a la hiperinflación que podrá venir, señaló que todo dependerá de la credibilidad del Gobierno, como pasó en 1985 durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en 1991 durante el Gobierno de Carlos Menem.

Hoy una fábrica funciona con una forma de producción similar a la de marzo

Sin embargo, la situación en el país es muy heterogénea, en donde hay sectores que están mejor que otros, al igual que el golpe de la pandemia pegó de diversas maneras.

Para cerrar, hizo hincapié en se analice que se trata de una situación de emergencia la que hoy se está viviendo en el país al igual que a nivel mundial.

"Hoy una fábrica funciona con una forma de producción similar a la de marzo, pero ahora en cada empresa las reuniones, la facturación y otros temas se hacen de manera remota. Les pido por favor a los legisladores que antes de empezar a poner restricciones, entiendan que se trata entiende que se trata de una emergencia. Que no marchiten una serie de cosas que le permiten a un conjunto de compatriotas ver cómo le encuentran la vuelta", concluyó.