Tras 65 años, cierra la casa de cambios más importante del país

Durante 65 años consecutivos, la compañía de Posadas se posicionó como principal referente en la región y uno de los líderes de su sector a nivel nacional

Una de las principales casas de cambio del país, Cambios Mazza, anunció que dejará de operartras 65 años en el mercado. Entre las razones, señalaron que las restricciones cambiarias y la imposibilidad de abrir sus puertas desde hace más de 130 días los llevaron a tomar esta decisión.

"Las restricciones cambiarias que son de público conocimiento, que se profundizan y que afectan el desenvolvimiento normal del mercado de cambios, sumado a la pandemia del Covid 19 y la imposibilidad de prever una fecha cierta de apertura, son razones que nos han llevado a reorganizar la empresa y modificar su matriz de negocios", explicó la tradicional firma de Posadas en un comunicado.

Según indicaron, ahora buscarán centrarse en el turismo y explorar otras líneas de negocios y anunciaron que absorberán a todos sus empleados con estas nuevas actividades que encarará.

Los cierres de casas de cambio en el país fueron varios y de nombres importantes: Valuar, Maxinta, Columbus, Alpe (ex Puente) y otras. En Posadas, ya había cerrado ARS Cambio y hay otras dos que aún no decidieron si reabrirán.

La capital misionera es la plaza más fuerte para el cambio minorista en épocas normales por la gran demanda de los paraguayos, que tienen pesos producto de las compras que los argentinos realizan en la vecina Encarnación y quieren divisas. Además, de los turistas extranjeros que visitan la provincia de Misiones.

El nuevo cepo fue un golpe letal para las casas de cambio

Preocupación

Desde el Banco Piano, que no sólo se dedica al cambio de divisas sino también al pago de jubilaciones y a otras actividades, indican que prefieren no dar declaraciones a raíz del actual contexto".

"Como la actividad no está exceptuada de la cuarentena, por el momento no hay atención. Es un golpe letal para todo el sector del cual muchas empresas no se recuperarán", indican desde una de las casas de cambio más importantes de la Ciudad.

Para las entidades más grandes la situación es apremiante, pero para las medianas es aún peor. "Nosotros tenemos permiso para manejar la 'mesa' de operaciones desde casa, ya que podemos operar con otras entidades a través de transferencias", explica Facundo Cabrera de Cambios Roca, quien detalla que solo trabajan los dueños ante la baja actividad.

"Estamos aguantando", añade en referencia al intento de no echar a los empleados que solían trabajar en los locales que desde hace semanas mantienen las persianas bajas. Las operaciones con público local pasa por la compraventa de divisas por parte de cientos de ahorristas que ahora sólo pueden adquirir hasta u$s200 mensuales. Hoy, la actividad está prácticamente paralizada.