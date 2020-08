Javier Milei y José Luis Espert sorprenden cantando en un video las consignas libertarias

Los economistas José Luis Espert y Javier Milei cantan en un video las consignas libertarias. Acceda a las imágenes que se viralizaron rápidamente

Los economistas José Luis Espert y Javier Milei cantan en un video las consignas libertarias.

El momento se registró en un vivo que este sábado a la noche llevaron adelante los economistas.

Milei y Espert cantan en un video las consignas libertarias

Saturday Night Freedom ???? Qué bueno sacarle el almidón a las ideas que hacen que el individuo y las naciones prosperen!!! Geniales @jlespert y @JMilei juntos hoy! pic.twitter.com/x5AWw5NfBJ — Mechi González ???????? (@ladivagante) August 9, 2020

A continuación, el imperdible video:

Espert contra el presidente: "Más bruto e ignorante no se consigue"

Sin abandonar su estilo punzante en sus declaraciones, el economista José Luis Espert otra vez fue directo al hueso y se descargó en su cuenta de Twitter al conocer la nueva extensión de la cuarentena, anunciada este viernes por el presidene Alberto Fernández junto al gobernador de la provincia de Bueno Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"La única solución es quedarnos en casa dice el Presidente de Argentina. Más bruto e ignorante no se consigue", comenzó el ex candidato presidencial por el frente Unite por la Libertad y la Dignidad, fiel crítico de la estrategia utilizada por el Gobierno para enfrentar la pandemia.

"La única solución es quedarnos en casa" dice el Presidente de Argentina. Más bruto e ignorante no se consigue. Hasta que no se contagie el 20% de la población (inmunización de la manada) o aparezca la vacuna no pararán los contagios, encerrados o no. No diga pavadas, hombre — Jose Luis Espert (@jlespert) July 31, 2020

Y advirtió: "Hasta que no se contagie el 20% de la población (inmunización de la manada) o aparezca la vacuna no pararán los contagios, encerrados o no. No diga pavadas, hombre".

Espert, ex candidato a Presidente, contra la extensión de la cuarentena.

El viernes al mediodía, el mandatario Alberto Fernández anunció que no habrá modificaciones y que el confinamiento que arrancó el 20 de marzo regirá hasta el 16 de agosto. "Vamos a mantener las cosas como están hoy", aseguró desde Olivos.

En su tradicional exposición, el mandatario dejó en claro que el coronavirus "está circulando más" en el país y precisó que "en los últimos 15 días nos relajamos y pensamos que la situación estaba contenida, pero no está contenida. Está muy lejos de estar contenida".

"El problema ha comenzado a irradiarse a otras provincias", sostuvo Fernández, si bien remarcó que "el foco es el AMBA". "Vemos que hay focos en otras provincias, como Jujuy, Rio Negro y Chaco. Se suman otras provincias y hay que llamar la atención".

Y añadió: "No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla, y la única solución que encontramos en cuidarnos nosotros. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy".

El presidente Alberto Fernández junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof.

Ante las versiones que circulan desde la Provincia sobre un latente colapso sanitario en agosto, el jefe de Estado indicó que el sistema de salud está "cumpliendo". "Si no hubiésemos duplicado las camas de terapia intensiva, la provincia de Buenos Aires estaría explotada". Pero insistió: "Lo único que nos preserva es quedarnos en casa. Solo les estoy diciendo la verdad. Y detesto decirles esto, porque me gustaría que funcionen los restaurantes, los cines… pero el incremento de casos es producto de la circulación".

"Mientras hubo cuarentena en Córdoba y Mendoza, los casos estaban contenidos, pero aumentaron cuando se abrió más y quitamos la restricción de quedarnos en casa. Este es el costo que pagamos si no somos responsables. Cada 24 días hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. Y es muy posible que ese índice de letalidad crezca", aseveró.

