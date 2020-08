Anuncio oficial sobre la cuarentena: qué se podrá hacer y qué no

Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta anunciaron cómo seguirá esta fase de la cuarentena, que terminará el 16 de agosto

Desde la Quinta de Olivos, este viernes se hizo público el anuncio sobre cómo continuará la cuarentena en las zonas de transmisión comunitaria de coronavirus.

En un mensaje en vivo, pero sin periodistas en la sala de prensa de la residencia oficial, las autoridades explicaron cómo continuará la situación en esos lugares del país. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta encabezaron este anuncio, que se demoró por más de una hora y media -estaba previsto para las 12 del mediodía y finalmente tuvo lugar pasada la una y media de la tarde.

A diferencia del anuncio anterior, en esta ocasión no estuvieron lo primeros mandatarios de las provincias que han mostrado un aumento en la circulación viral. Cabe recordar que dos semanas atrás habían estado presentes el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. En aquel momento cada uno de ellos había explicado cuál era la situación en su distrito en relación al Covid-19 y qué medidas habían decidido tomar en consecuencia.

Qué dijeron las autoridades

Al comienzo del anuncio el Presidente recordó que "no se trata de una enfermedad más" y que no "estamos ante una gripe más". Además, citó al Dr. Pedro Cahn, uno de los infectólogos que compone el grupo de expertos que lo asesoran, cuando dijo que "el virus no nos busca, sino que nosotros vamos a buscar al virus".

En ese contexto, "no tenemos más solución, no puedo recomendarles otra cosa más que cuidarse", afirmó Fernández.

Asimismo, dijo que está convocando a los argentinos a cuidarse por decisión propia. "No estamos discutiendo cuando libres somos, [...] sino que estamos hablando del único modo que tenemos de combatir esta pandemia".

Al igual que en los anuncios anteriores, Alberto Fernández inició su exposición con la explicación de los números que actualmente tiene Argentina en relación al coronavirus. Mostró varias placas donde se pudo ver cómo se dan los contagios, cómo se fueron expandiendo por el país y las tasas de incidencia que tiene el país.

El presidente Alberto Fernández mostró los números que actualmente tiene la Argentina en relación al coronavirus

"Si se toman los números de la Ciudad de Buenos Aires, ha habido alrededor de 5 contagios por cada manzana", indicó. "El número es distinto al del Gran Buenos Aires, que claramente tiene más habitantes y más manzanas", señaló el primer mandatario.

"Volver a la actividad habitual no es la habitualidad que conocimos. Es una habitualidad que nos obliga a cuidarnos permanentemente del riesgo de contagiarnos", dijo.

En contagios le siguen a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, luego Chaco y luego Río Negro. Todos esos distritos están incluídos en los espacios que tienen transmisión comunitaria del virus y que actualmente tienen medidas más estrictas para sus habitantes. Es importante destacar que Jujuy, Córdoba y Santa Fe también han mostrado un crecimiento en la cantidad de pacientes nuevos infectados.

"Muestro los datos para que se vean cuáles son los costos que pagamos si no somos responsables", aseguró Fernández, luego de señalar cómo habían aumentado los contagios en provincias donde hasta el momento la circulación viral era más reducida y donde se flexibilizaron las medidas de prevención y seguridad.

Horacio Rodríguez Larreta, por su parte, también comenzó su exposición con datos duros sobre la circulación viral en su distrito. "Al día de hoy, tomando los últimos días, hay un promedio de 1.100 casos por día", mientras que el R (la tasa de contagiosidad) está en 1,03".

El jefe de Gobierno porteño explicó la situación en CABA

El jefe de Gobierno porteño señaló que en las últimas semanas sumaron "50 camas más", lo cual se condice con lo que había dicho Fernández en relación al fortalecimiento del sistema sanitario nacional y de algunos distritos en particular.

"Hoy [el plan Detectar] está en 29 barrios", dijo Rodríguez Larreta, quien además contó que se están utilizando los tests nuevos que desarrollaron un grupo de científicos argentinos. Además, señaló que están "testeando a los convivientes de los contagiados, dado que se ha visto un alto porcentaje de contagiosidad". Ese método de testeo ya está en marcha en los barrios de Palermo, San Telmo y Villa Ortúzar, y Larreta aseguró que "llegará a todos los barrios de la Ciudad".

Axel Kicillof, por su parte, comenzó su exposición con el agradecimiento a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. El Gobernador recordó la importancia del esfuerzo de todos los habitantes del distrito que gobierna.

Además, comparó la situación de la Argentina y de los lugares más afectados del país, con otras ciudades del mundo, donde se han visto rebrotes y donde se han visto expansiones muy fuertes del coronavirus.

Sobre la situación puntual de la provincia de Buenos Aires, recordó que se hizo una ampliación del sistema sanitario y de su capacidad. "En diciembre había más de 800 camas de terapia intensiva para adultos y actualmente hay 1.900", aseguró Kicillof, quien además agregó que "actualmente los internados superan los 1.100, por lo que sin esta ampliación ya estaríamos saturados".

Axel Kicillof

El Gobernador recordó que el AMBA es una sola región sanitaria, por eso "no hay manera de que nos hagan separar". Por eso dijo que "no se puede hacer cosas diferentes de un lado y del otro de la General Paz", haciendo referencia a la conocida avenida que separa los distritos en la zona norte.

Axel Kicillof hizo referencia, además, al sector privado de la salud. En ese sentido, dijo que "preocupa principalmente el sector privado" por la elevada ocupación de camas que tienen. En comparación con el sistema público, la ocupación es mayor y eso es lo que preocupa al Gobernador.

En relación a las medidas económicas, el Presidente confirmó que continuará el IFE y el ATP, dos medidas económicas que se tomaron al principio de la pandemia para tratar de ayudar a los sectores más golpeados por la crisis.

Qué se podrá hacer y qué no

"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy", aseguró el Presidente en los primeros minutos del anuncio. "En el día de hoy estará firmado el decreto", afirmó Fernández, quien además recordó que "van a estar prohibidos los encuentros y quienes los tengan pueden incurrir en la responsabilidad penal de contagiar la enfermedad o favorecer su contagio".

En relación a la flexibilización, decidió hablarle "especialmente a los jóvenes". Les dedicó unos minutos del mensaje para decir que si bien "todos extrañamos el picadito, el asado de los domingos y juntarnos con la familia", no es posible hacerlo actualmente porque "nos sometemos a un riesgo enorme y sometemos a otros a ese riesgo".

Rodríguez Larreta explicó que acordaron con el Gobierno nacional y con el de la Provincia para "seguir siendo muy estrictos en el control del transporte público", que por ahora seguirá de uso exclusivo para los trabajadores esenciales.

Hasta ahora, en CABA es posible salir a hacer actividad física, han abierto los comercios y siguen las salidas para los niños (para quienes se han abierto las plazas en los últimos días). Al mismo tiempo, han podido volver a trabajar los abogados y los psicólogos y psicopedagogos, rubros que habían estado restringidos hasta hace dos semanas de manera presencial.

De acuerdo a lo indicado por el jefe de Gobierno porteño en este anuncio, la situación seguirá igual por dos semanas más, en consonancia con lo que había dicho el Presidente al principio. De todos modos, recordó que el día de mañana, sábado 1º de agosto, dará una conferencia de prensa para explicar de manera detallada cómo seguirá la cuarentena en los próximos quince días.

Sobre la continuidad del aislamiento, Kicillof dijo que "reafirmamos el concepto de cuarentena intermitente". La idea es informar para "crear consciencia y que las personas entiendan cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias". En la provincia de Buenos Aires "seguimos como venimos", tanto en el interior como en los municipios del conurbano.

"Sepan bien que si los números no bajan va a haber que ir a una cuarentena mucho más dura", dijo el Gobernador, cerca del final de su exposición. "Hoy no podemos elegir si tener o no la pandemia, lo que sí podemos elegir es si como sociedad y estado vamos a hacer algo contra la pandemia", agregó. Por último, señaló que "falta menos" y que no hay que "bajar los brazos ahora".