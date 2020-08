Dólar, deuda e inflación: esto opina Juan Carlos De Pablo

El economista desmenuzó cuáles son los puntos principales que hay que considerar en materia financiera y analizó el escenario actual

El economista Juan Carlos De Pablo desmenuzó cuáles son los puntos principales que hay que considerar en materia financiera. En ese sentido, analizó el escenario actual y el futuro de la economía de la Argentina, también puso bajo la lupa temas como la inflación, el dólar, la deuda y el gasto público en el marco de la cuarentena por el coronavirus.

"Esta realidad en la que estamos inmersos depende de decisiones tanto públicas, privadas como colectivas para salir adelante", sostuvo De Pablo.

Durante un encuentro Webinar organizado por Planexware para empresarios del sector privado, el economista consideró que en la actualidad "los números sanitarios son los peores de los que tuvimos hasta ahora desde que empezó la cuarentena, pero hay una realidad y es que la gente ya está muy cansada del confinamiento".

Con respecto a la fecha que ponga el Gobierno para dar por finalizada la cuarentena, De Pablo explicó que "no tiene ninguna importancia. La cuarentena es un concepto cualitativo, y no cuantitativo. Hoy hay flexibilizaciones por derecha, pero también por izquierda".

¿Cuál es el impacto de la economía en la cuarentena, según De Pablo?

"Esto es Argentina, en Japón si dicen que se queden adentro se quedan, en Argentina si alguien tiene hambre va a salir igual", amplió a modo de ejemplo.

"Este Gobierno tiene una visión administrativa de los dólares. Sabe que tiene cada vez más reservas libres, sabe que no se va a poner endeudar por eso le empieza a poner el pie a las exportaciones", describió al tiempo que calificó al Gobierno como un almacenero con respecto a cómo se maneja con respecto al billete verde.

¿Qué sucederá con la brecha cambiaria? ¿Se levanta el cepo?

En ese sentido, aconsejó no tomar decisiones en base a eso. No obstante, opinó que en el corto plazo no cree que el Banco Central haga algo con respecto a la brecha cambiaria. Es imposible que levanten el cepo por ahora".

Al opinar sobre la deuda, indicó que nadie espera que sea el próximo gobierno el que pague la deuda con los bonistas. Y con respecto a las negociaciones que comenzarán en unos meses con el Fondo Monetario Internacional sostuvo que "no se va a hacer un esfuerzo para poder pagar,se va a pedir más financiación".

De Pablo cree que el cepo impuesto al dólar va a continuar

"Sí el Gobierno le plantea al FMI una grosería, el organismo se la va a tener que aguantar. No va a poder hacer nada. El problema es la mala lectura que haga el oficialismo de esto y salga a decir que sus ideas están funcionando".

Al finalizar, fue consultado sobre el gasto público, y de Pablo opinó que no ve "ningún esfuerzo para ponerlo en caja. Hasta ahora la mitad de lo gastado es del Covid-19".

