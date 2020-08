El Gobierno paga el IFE 3: cómo sigue el Bono ANSES de $10.000

La Anses ya está pagando la tercera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia a los casi 9 millones de beneficiarios de todo el país

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que el Gobierno analiza "una nueva etapa" posterior al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en la que habrá "mucho acompañamiento social y el eje puesto en el trabajo".

Así, los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que actualmente están cobrando la tercera entrega del bono de $10.000, están cerca de recibir una buena noticia, ya que el programa podría extenderse.

Así lo dejó entrever Arroyo, quien confirmó que se están analizando y se evalúan todas las posibilidades. "El IFE tres que es el tercer pago se está pagando en este momento, pero el presidente Alberto Fernández se comprometió a continuar la ayuda social, a acompañar a aquellos que la están pasando mal en la Argentina".

El Ministro encabezó este martes una nueva reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, junto a la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y referentes de la sociedad civil.

Allí se presentó un informe que dio cuenta de que fueron ejecutados 69.747 millones de pesos para asistir a los sectores más desprotegidos, entre enero y julio de este año.

En particular, sobre el Plan contra el Hambre, el ministro dijo hoy que "estamos bien y estamos mal. Bien porque logramos la cobertura de 11 millones de personas pero mal en la calidad nutricional ya que están faltando leche, carnes, y verduras".

"Las compras de la Tarjeta Alimentar empezaron con leche, carne y verduras pero luego eso bajó para comprar cosas más baratas como fideos y harinas", explicó y sostuvo que hay alrededor de "10.000 comedores en Argentina" pero que como "nadie sabe" con precisión el número "estamos trabajando en un registro".

En tanto, descartó que en la Argentina haya "riesgo de estallido social" pero admitió que "hay preocupación, angustia", y diferenció la situación con la crisis del 2001, al recordar que ese año había "200 mil personas con Planes Trabajar mientras que hoy tenemos el IFE, la AUH y mucha más red social".

Actualmente se está pagando la tercera etapa del IFE

El ministro explicó que con las medidas de Gobierno se llegó a "11 millones de personas" a través de "distintos mecanismos" y que si bien "a veces falta que las políticas lleguen con mayor velocidad, hay una cobertura importante".

"En julio ejecutamos el 139% del presupuesto para este año", sintetizó, en sintonía con los números expuestos en la reunión de ayer.

El Gobierno ajustó requisitos para el IFE 3

La semana pasada, la Anses realizó algunos cambios sobre quiénes cobran el bono extraordinario de 10.000 pesos, del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), que comenzó a otorgarse el lunes 10 de agosto a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación Univesarl por Embarazo (AUE).

A través de la Resolución 16/2020, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció: "A fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones".

Uno de los cambios estableció que los presos no cobrarán la ayuda: "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)", indica la resolución.

La norma explica que: "cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente."

Se establece además que " Anses requerirá a la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud."

El 10 de agosto la ANSES comenzó a pagar la tercera ronda del IFE

Otros requisitos para el IFE

Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a, por opción o naturalizado/a, residente en el país, o extranjero/a con residencia legal en la República Argentina no inferior a DOS (2) años anteriores a la solicitud

b.. Tener entre 18 y 65 años de edad.

No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, a excepción del realizado en el marco del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Trabajo por cuenta propia como Monotributistas de categoría "C" o superiores y régimen de autónomos.

iii. Prestación por desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes del PROGRESAR.

Exceptúense de los requisitos estipulados en los incisos a), b) y c) a los titulares de derecho de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y Asignación por Embarazo para Protección Social.

La tercera cuota se cobrará solo por CBU, por lo que los beneficiarios deberán retirar el dinero en cajeros automáticos

Más ágil por CBU

Esta tercera ronda de pagos del IFE será mucho más ágil porque 9 millones de personas tienen su cuenta de CBU, luego del proceso de bancarización para los cerca de 3 millones de personas que, en el cobro de los primeros $ 10.000, no habían informado una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

"Uno lo va naturalizando pero (el IFE) es algo que es único en la región. Es una ayuda de $90.000 millones cada vez que se inició un cronograma de pagos. Es importante ponerlo en dimensión el alcance de esta medida", destacó.

En ese sentido, sostuvo que "las familias que reciben el IFE son aquellas a las que la pandemia las ha puesto en un peor lugar. Son las que viven de la economía informal o monotributistas A y B o desocupados que salen a buscar un ingreso no permanente".

Además, destacó que la asistencia del IFE significa "no solo ayuda a las familias en este tiempo, sino que es un dinero que va directamente a los comercios de proximidad, a los almacenes de los barrios. Son lugares donde el consumo de alimentos hace que también se ponga en funcionamiento la economía local".