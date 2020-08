¿Cuándo cobro?: este jueves se paga el bono IFE de Anses y jubilados

Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia con DNI terminado en 1 recibirán la ayuda de $10.000 este jueves y el viernes 28 a través de la CBU

Los jubilados y pensionados con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 4 y 5 cuyo haber supere los $18.952 cobrarán este jueves en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla.

En tanto, los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con DNI terminado en 1 recibirán la ayuda de $10.000 mañana y el viernes 28 a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU).

La Anses recordó que los beneficiarios que no poseen tarjeta de débito que, de corresponder, deberán sacar un turno en la entidad bancaria, a fin de evitar demoras en el cobro.

La fecha de cobro debe consultarse, con la Clave de la Seguridad Social, en el aplicativo que figura en la web del organismo.

También este jueves se pagará la Prestación por Desempleo las personas con DNI terminado en 4 y 5.

Esta semana arrancó el pago del IFE

La Anses arrancó este martes con el cronograma de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los cerca de 6,5 millones titulares del bono que no reciben una Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo (AUE).

De este modo, empezaron a cobrar quienes eligieron una CBU desde la web de Anses o que, en la primera ronda del IFE, habían cobrado los $10.000 por otros medios bancarios (Cuenta DNI y cajeros de la Red Link o Banelco).

El esquema de pago es de un número de documento cada dos días, siendo el turno de los terminados en 1 el jueves 27 y el viernes 28 de agosto.

Del mismo modo, los DNI terminados en 2 cobrarán el lunes 31 de agosto y el martes 1 de setiembre; los finalizados en 3 el miércoles 2 y el jueves 3; en 4, el viernes 4 y el lunes 7; en 5, el martes 8 y el miércoles 9; en 6, el jueves 10 y el viernes 11; en 7, el lunes 14 y el martes 15; en 8, el miércoles 16 y el jueves 17; y en 9, el viernes 18 y el lunes 21 de setiembre.

Para consultas sobre fechas y lugar de cobro se puede ingresar a www.anses.gob.ar/ife, con el número de DNI y clave de la seguridad social del beneficiario.

Anses indicó que si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada; los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El Gobierno ajustó requisitos para el IFE 3

El 10 de agosto la ANSES comenzó a pagar la tercera ronda del IFE

La semana pasada, la Anses realizó algunos cambios sobre quiénes cobran el bono extraordinario de 10.000 pesos, del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), que comenzó a otorgarse el lunes 10 de agosto a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y Asignación Univesarl por Embarazo (AUE).

A través de la Resolución 16/2020, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social estableció: "A fin de poder fortalecer la llegada de esta prestación excepcional a los sectores más vulnerables, deviene necesario introducir ciertas modificaciones".

Uno de los cambios estableció que los presos no cobrarán la ayuda: "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)", indica la resolución.

La norma explica que: "cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente."

Se establece además que " Anses requerirá a la Administración Federal De Ingresos Públicos (AFIP) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud."

Otros requisitos para el IFE

La tercera cuota se cobrará solo por CBU, por lo que los beneficiarios deberán retirar el dinero en cajeros automáticos

Ser ciudadano/a argentino/a nativo/a, por opción o naturalizado/a, residente en el país, o extranjero/a con residencia legal en la República Argentina no inferior a DOS (2) años anteriores a la solicitud

b.. Tener entre 18 y 65 años de edad.

No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por: Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, a excepción del realizado en el marco del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Trabajo por cuenta propia como Monotributistas de categoría "C" o superiores y régimen de autónomos.

iii. Prestación por desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los ingresos provenientes del PROGRESAR.

Exceptúense de los requisitos estipulados en los incisos a), b) y c) a los titulares de derecho de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social y Asignación por Embarazo para Protección Social.

Más ágil por CBU

Esta tercera ronda de pagos del IFE será mucho más ágil porque 9 millones de personas tienen su cuenta de CBU, luego del proceso de bancarización para los cerca de 3 millones de personas que, en el cobro de los primeros $ 10.000, no habían informado una Clave Bancaria Uniforme (CBU).

"Uno lo va naturalizando pero (el IFE) es algo que es único en la región. Es una ayuda de $90.000 millones cada vez que se inició un cronograma de pagos. Es importante ponerlo en dimensión el alcance de esta medida", destacó.

En ese sentido, sostuvo que "las familias que reciben el IFE son aquellas a las que la pandemia las ha puesto en un peor lugar. Son las que viven de la economía informal o monotributistas A y B o desocupados que salen a buscar un ingreso no permanente".

Además, destacó que la asistencia del IFE significa "no solo ayuda a las familias en este tiempo, sino que es un dinero que va directamente a los comercios de proximidad, a los almacenes de los barrios. Son lugares donde el consumo de alimentos hace que también se ponga en funcionamiento la economía local".