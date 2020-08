Cupo podría bajar a cerca de 40 dólares por mes y habría que pedir permiso a AFIP, según "Willy" Kohan

El periodista especializado aseguró que se estudia imponer un cupo anual de 500 dólares, lo que equivaldría a un promedio mensual de 42 dólares por persona

Las ventas de dólares por parte del Banco Central (BCRA) son una preocupación para las autoridades de la entidad y, también del Gobierno. El propio presidente, Alberto Fernández, dijo durante el fin de semana que las compras hormiga eran "un problema".

Si bien pocas horas después fuentes del Ministerio de Economía y el BCRA desmintieron que se esté analizando un ajuste adicional en el cepo cambiario, el debate se instaló en la opinión pública.

El foco de preocupación es el nivel de reservas, que cae por las constantes ventas del BCRA en el mercado cambiario. En lo que va de agosto, la entidad se desprendió de u$s554 millones por ventas a privados. En consecuencia, las reservas cayeron u$s225 millones y cerraron este martes en u$s43.161 millones.

En cambio, las reservas netas, es decir, aquellas que el organismo puede efectivamente usar para vender a privados (ya sea para atesoramiento o pago de importaciones y deudas) ya perforaron los u$s10.000 millones, según los cálculos de diversos analistas.

En ese marco es que muchos especialistas esperan medidas del BCRA para intentar frenar la sangría de billetes. El periodista especializado en economía Guillermo "Willy" Kohan, por ejemplo, aseguró que una de las alternativas en estudio incluye la imposición de un límite anual de hasta 500 dólares por persona, frente a los u$s200 mensuales.

"Ayer lo que estaba dando vueltas en las redacciones entre el periodismo económico es que no estaba saldada la discusión respecto del futuro del cepo. Una de las alternativas que se analiza es volver al régimen de información de la AFIP, por el cual la gente va a tener que pedir autorización para seguir comprando dólares en este sistema del dólar controlado por el Banco Central que pone las reservas", alertó en su columna radial.

"Willy" Kohan advierte que se vienen más restricciones en el mercado cambiario , con más cepo". "El Gobierno perdió reservas, el dólar blue se fue casi a 135. Todo el mundo entiende que algo va a tener que hacer el Gobierno con la política cambiaria", agregó, para luego recalcar que "el Gobierno cree que cuando los nuevos bonos de la Argentina estén emitidos eso le va a quitar presión al mercado cambiario, con lo cual existe una idea que se puede seguir tirando

No es el único especialista que ve más restricciones: el consultor Salvador Di Stéfano, por ejemplo, también considera que se fortalecerá el cepo.

"La demanda de dólares continuará, porque básicamente hay muchas empresas que tienen que pagar deudas en dólares y porque la gente busca cubrirse en dólares. Pero el Gobierno no soltará el dólar oficial, no habrá una devaluación mayor del peso, porque eso dispara la inflación, y es lo último que quiere el Gobierno. Desde ahora y hasta las elecciones del año que viene, el Gobierno llevará el tipo de cambio mucho más lento que la inflación. Primero, para evitar que una suba del dólar se traslade a precios, pero también para que el precio del dólar no se dispare y eso sea visto como una mala señal de la economía, aunque nadie lo pueda comprar", sostuvo.

El consultor consideró que "primero van a bajar el cupo de 200 dólares por mes por persona a sólo 100 dolares por mes por persona, y además van a tratar de aumentar el impuesto PAIS, ese que hace que el dólar oficial se convierta en dólar solidario. Todo esto para desalentar la compra de dólares. La única preocupación del Gobierno ahora es cuidar los dólares. Ellos no quieren se vayan los dólares. Por eso ahora veremos un período de atraso cambiario".

Sed de dólares, sin freno

La sed de dólares por parte de los clientes minoristas no se detuvo tras el acuerdo con los acreedores. Más allá de la buena noticia, los ahorristas continúan comprando sus u$s200 mensuales.

Varios bancos consultados por iProfesional reconocieron que, en lo que va de agosto, se intensificaron las compras con respecto a los meses anteriores. "Tuvimos un 15% más de ventas este mes", contó una fuente bancaria.

"A igual período, un 10% más de ventas, tanto en monto como en cantidad de operaciones", reconocieron en otra entidad. En un tercer banco hablaron de una suba de 5% y en una cuarta entidad sentenciaron: "Subió mucho".

Así se disparó la compra de dólares por parte de ahorristas

"La magnitud de compras billetes del denominado dólar ‘turista’ pasó de u$s92 millones en enero de este año, con cerca de 600.000 personas realizando esta operación, a casi u$s630 millones en junio pasado con operaciones realizadas por 3,3 millones de personas", apuntó un informe de Ieral.

Las estimaciones indican que en julio hubo otras 4 millones de personas que adquirieron dólares para atesoramiento y en agosto, la tendencia siguió en alza.

Dólar: problemas en la estrategia oficial

Durante el pasado fin de semana, el mercado miró cómo, en cuestión de horas, el Gobierno quedó expuesto y reveló ciertos problemas en su estrategia de comunicación cuando debieron salir a desmentir al propio Presidente.

¿Qué sucedió? Durante el mediodía del sábado, el presidente Alberto Fernández sacudió al mercado: afirmó que el Gobierno tiene en estudio la posibilidad de restringir la compra de 200 dólares por mes, conocido como "dólar ahorro". Y esto generó un gran revuela entre expertos de la City.

"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas", dijo el Presidente en declaraciones radiales, en referencia a la adquisición de ese cupo de dólar al valor oficial fijado por el Banco Central, sobre el que se aplica el 30% del impuesto "PAIS" ("Para una Argentina Inclusiva y Solidaria").

Según el primer mandatario, "no son sumas tan importantes, pero son un problema, 200, más 200, más 200; los pequeños ahorristas que compran 200 dólares son un problema".

Al se consultado sobre la posibilidad de restringir esa compra, el mandatario no dejó dudas: "Lo vamos a ver, lo estamos estudiando".

Ademas, fue más allá al asegurar que "mucha gente que recibe el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) lo convierte en dólares, no para especular sino para que no se deteriore el ingreso".

"Los pequeños ahorristas que compran 200 dólares son un problema", reconoció Alberto Fernández

Tras estas declaraciones que no pasaron desapercibidas para ahorristas ni para la City, en cuestión de horas, desde el Gobierno decidieron salir a calmar las aguas, en un choque de posturas que dejó muy expuesto al Gobierno.

En ese sentido, desde la cartera económica aclararon en horas de la tarde que "continúa la operatoria de dólar ahorro vigente. No hay cambios. Los interesados en tales adquisiciones podrán continuar haciéndolo".

"No sólo que no se piensa en restricciones, sino que se aguarda que, luego de las operaciones de pasivos que se realizarán durante este mes –canjes ley Nueva York; deuda en dólares ley argentina; subasta de deuda en la que podrán integrarse con pesos compras de hasta u$s500 millones (aprobado por ley prórroga del Presupuesto)- se estabilizará el frente cambiario", confiaron.

Tras ratificar que "va a haber, entonces, menos presión sobre el frente cambiario", reafirmaron que "no hay ninguna medida en estudio, por lo tanto, que vaya en la dirección de disminuir o impedir la compra de dólares ahorro".