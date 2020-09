Guillermo Moreno, más duro que nunca contra el Gobierno: habló de fracaso inminente

Para el exfuncionario, Alberto Fernández recibió de Mauricio Macri "una súper crisis", con déficits fiscal y comercial y a esa situación, la agudizó

El exsecretario de Comercio Guillermo Moreno aseguró que el Gobierno "va derecho al fracaso", ya que "agudizó la súper crisis económica que recibió de Mauricio Macri".

Según el economista, "en una situación muy delicada como la que atraviesa el país, los errores se agudizan y se multiplican. Pero no hay un clima de desestabilización: hay un clima de fracaso".

"Es que llega un momento en que ante el fracaso irreversible del Gobierno, se busquen alternativas. Se está derritiendo la gestión de Alberto Fernández. Y alguien tiene que gobernar", evaluó.

Para el exfuncionario, Fernández recibió de Mauricio Macri "una súper crisis: déficits fiscal y comercial espantosos. A esa situación, Alberto la agudizó. Pero tengo la esperanza cristiana de que pueden cambiar".

Moreno y el dólar: "Si no cambian, esto termina mal"

La decisión de dos semanas atrás del Banco Central de volver a devaluar la moneda nacional a los niveles del dólar blue generó otro gran cimbronazo en la economía.

Más allá de lo que diga el presidente de la autoridad monetaria Miguel Pesce y el ministro de Economía Martín Guzmán, ambos no tuvieron otro remedio en ese momento que subir al piso de $130 por dólar a toda la economía.

En este marco, el exsecretario de Comercio K lanzó duras críticas al Gobierno y advirtió: "Si no cambian el rumbo, va a llegar un momento que incluso ni siquiera van a poder tomar decisiones pero siempre hay formas de revertir".

"Están copiando a los gobiernos radicales fracasados. Hay solución y cuando gobierna el peronismo no pasan estas cosas, el pueblo está feliz y te tienen que sacar con bombas en la Plaza. Esto es porque están copiando las medidas de los gobiernos radicales fracasados. ¿En qué cabeza cabe indexar los plazos fijos al dólar? El único hallazgo de Raúl Alfonsín fue sacar eso porque se dieron cuenta que era un desastre", agregó.

Al aire de Crónica TV, arremetió: "Si no cambian el rumbo, va a llegar un momento en que se les va ir de las manos. La circular que sacaron ayer es inentendible. Los empresarios no saben en dónde están parados. Si no cambian, esto termina mal".

Efecto súper cepo

El feriado cambiario para el dólar ahorro y las medidas que anunció el Banco Central (BCRA) a mediados de septiembre generaron nerviosismo en los pequeños ahorristas, que cada mes compran sus dólares a precio oficial y los dejan depositados en sus cajas de ahorro en moneda extranjera.

La parálisis de las operaciones durante la semana pasada despertó, además, toda clase de rumores que, aunque descartados por las autoridades y los especialistas, llevaron a los clientes a sacar turno en sus sucursales para retirar sus dólares.

Si bien no se trató de una curva muy pronunciada, como la que se vio después de las elecciones primarias del año pasado, en los bancos reconocen una mayor salida de billetes.

El súper cepo generó incertidumbre y temores entre los depositantes

Desde que se anunció el súper cepo, el pasado 15 de septiembre, hasta el jueves pasado (último dato disponible) salieron u$s750 millones de depósitos privados de los bancos. Por eso, los bancos se vieron obligados a pedir más billetes al BCRA.

La salida diaria se incrementó la semana pasada. El martes, se retiraron u$s108 millones; el miércoles, salieron u$s220 millones; y el jueves, los depositantes se llevaron u$s237 millones.

A ese día, las colocaciones en dólares dentro de los bancos cerraron en u$s16.629 millones, el nivel más bajo del año. Así, los depósitos en moneda extranjera de hoy representan la mitad de los dólares que había en los bancos el viernes previo a las elecciones primarias del año pasado, cuando sumaban u$s32.500 millones.

Lejos de los picos

En los bancos admitieron el aumento de la salida de dólares aunque ninguno se atrevió a hablar de un éxodo desmedido. Por el contrario, en las entidades hicieron hincapié en que la suba existió pero fue moderada.

Desde Banco Nación, por ejemplo, afirmaron que no hubo un cambio de tendencia importante en el retiro de depósitos. Aunque la entidad oficial es una de las que más billetes vende en forma oficial, las fuentes explicaron que son montos chicos, de clientes individuales.

En una institución colega, en tanto, afirmaron: "La semana pasada estuvimos en parámetros normales. Las sucursales estuvieron todas provistas de moneda extranjera y no hubo nada fuera de lo esperado. Al tener el sistema de turnos, se puede medir bastante claramente la cantidad de gente que irá a las sucursales. Este lunes, incluso, tuvimos menos retiros que la semana pasada. Puede ser por la altura del mes a la que estamos".

Por su parte, desde un tercer banco se limitaron a reconocer que "hubo un aumento marginal en el retiro de depósitos". Mientras en otra entidad fueron más claros y hablaron de un crecimiento de 30% en las extracciones de dólares.

El triunfo de Alberto Fernández en las PASO 2019 disparó una salida abrupta de dólares de los bancos

"El retiro aumentó en las últimas semanas aunque, nosotros por lo menos, no registramos un salto grande. En agosto de 2019, post PASO, la curva fue más abrupta", recordaron en una institución bancaria.

En otro banco donde reconocieron la salida de billetes, también matizaron: "La plata grande ya se fue", dijeron, en referencia a la caída de los depósitos en moneda extranjera que viene sufriendo el sistema financiero desde hace casi un año.

Los números parecen ir en línea con esa explicación ya que la baja de depósitos en dólares afecta particularmente a las cuentas a la vista por montos menores al millón de dólares. En cambio, los depósitos mayores a esa cifra sumaron u$s81 millones desde el anuncio de las últimas restricciones cambiarias.

Por otro lado, y tal como decían a iProfesional uno de los bancos consultados, la sangría de estos últimos días no tiene punto de comparación con lo que se vio el año pasado tras el triunfo de Alberto Fernández en las PASO.

A partir del lunes siguiente a aquellos comicios, los clientes retiraron sus fondos sin parar y las salidas, llegaron a superar los u$s1.000 millones diarios. A fin de agosto, los depósitos habían bajado más de u$s5.800 millones y prácticamente no dejaron de caer hasta el cierre del año, cuando apenas superaban los u$s19.400 millones.