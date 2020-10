Más de 20.000 personas que compraron dólares de forma irregular volverían a operar si devuelven un excedente

El Banco Central de la República Argentina levantará el bloqueo de CUIT de todos aquellos que cumplan la medida. Cómo informar que ya se está en regla

La suspensión aplicada a más de 20.000 personas que incumplieron con la ley penal cambiaria para comprar dólares podrá ser levantada si estos clientes cumplen con una "autorización especial" emitida por el Banco Central, que obliga a todas aquellas personas sancionadas a vender al menos una suma de divisas idéntica a la que en su momento adquirieron en forma indebida.

Según la medida dictada el 29 de septiembre pasado por el Banco Central de la República Argentina, los sancionados podrán volver a moverse en forma oficial dentro del mercado cambiario luego de que acrediten esta venta ante la entidad conducida por Miguel Pesce. Por ejemplo, el que compró u$s300 mensuales cuando el monto máximo ya era de solo 200, únicamente podrá ser rehabilitado si acredita que vendió 100 dólares.

Si bien esta flamante normativa está pensada en los "coleros digitales", también abarca a todos aquellos individuos que adquirieron moneda estadounidense por encima del límite mensual permitido, lo cual no está permitido.

Quien compró dólares de más deberá devolverlos.

Otras personas alcanzadas por esta resolución son las que hicieron operaciones con los denominados "dólar Bolsa" o "contado con liqui" sin haber respetado el lapso oficial de 90 días desde la última vez en que compraron el "dólar ahorro".

Luego de vender el excedente de dólares, la persona deberá acreditar esta operación presentando una nota ante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefyc), el organismo del Banco Central que publica las ya famosas y temidas "listas negras" de inhabilitados para operar con moneda extranjera. Y tras comprobar la legitimidad de esta venta, el BCRA volverá a habilitar a este individuo para operar en el mercado de cambios.

"La Comunicación C 88216 del Banco Central habilita a todos los bancos a comprar dólares de todas aquellas personas que incumplieron la ley penal cambiaria, y a quienes el banco en los últimos meses les fue bloqueando su CUIT justamente por no haber cumplido con las normativas vigentes. Aunque esta habilitación no afecta que el sumario abierto por el BCRA contra estas personas pueda seguir su curso", explicó una fuente de la autoridad monetaria.

Sin embargo, luego de obtener su rehabilitación para comprar dólares, estas personas deberán cumplir con las normas que el Gobierno dispuso a partir del pasado 15 de septiembre para la adquisición de la moneda norteamericana. No pueden comprar dólar ahorro todos aquellos individuos que durante la pandemia que comenzó a inicios de marzo hayan recibido algún tipo de ayuda estatal como lo son el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para cobrar la mitad de su sueldo; los préstamos a tasa cero o quienes obtuvieron la refinanciación automática por algún tipo de deuda que mantenían con las compañías emisoras de tarjetas de crédito.

Esto tenés que hacer para poder comprar dólares si te bloquearon

Actualmente hay unas 20.000 personas que no pueden realizar compraventa de dólares en el mercado oficial debido a que sus números de CUIT y DNI fueron bloqueados por el Banco Central.

Se trata de individuos que supuestamente incumplieron la ley penal cambiaria mediante la operatoria de "colero digital" o que, simplemente, superaron de alguna manera el cupo de u$s200 mensuales.

También están entre los suspendidos personas que operaron con dólar bursátil (bolsa/MEP o contado con liquidación) sin haber respetado el lapso oficial de 90 días desde la última vez en que compraron el "dólar ahorro".

¿Permanecerán sancionados para siempre en el marco de un cepo cada vez más severo? No: la autoridad monetaria ya oficializó una medida que permitirá a los sancionados volver al mercado cambiario.

¿Qué tienen que hacer para volver a comprar dólares?

La suspensión de los clientes bancarios que no pueden comprar dólares podrá levantarse si venden de manera oficial la misma cantidad de divisas que en su momento adquirieron de manera indebida.

Para esto, el BCRA habilitó a que los bancos tomen estas operaciones mediante sus sistemas de home banking.

Por ejemplo, quien compró u$s300 mensuales cuando el monto máximo ya era de solo u$s200, únicamente podrá ser rehabilitado si acredita que vendió 100 dólares.

Pero la cuestión no termina ahí. Tras vender el excedente de dólares, la persona bloqueada deberá acreditar esta operación presentando una nota ante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (Sefyc). Este es el organismo del Banco Central que publica las listas de inhabilitados para operar con moneda extranjera.

Tras comprobar la venta señalada por la persona en cuestión, el BCRA volverá a habilitarla para operar en el mercado de cambios.

Unas 20.000 personas fueron bloquedas para la compraventa de dólares.

El "súper cepo" no frena la sangría de reservas

Tras las nuevas medidas económicas y el cambio de estrategia del Banco Central respecto de la flotación administrada, las reservas internacionales continúan en baja.

De acuerdo con datos proporcionados por la autoridad monetaria, este martes finalizaron en u$s41.126 millones, con lo que experimentaron una merma de u$s 46 millones respecto de la jornada anterior.

A su vez, desde que se anunció el endurecimiento del cepo cambiario, el 15 de septiembre último, la caída llega a u$s1.369 millones.

En ese entonces, las reservas se posicionaban en u$s42.495 millones, según cifras oficiales.

Alerta en el Banco Central: las reservas siguen en baja.

Durante las últimas jornadas, el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce continúa concretando ventas en la plaza cambiaria para moderar el incremento del tipo de cambio.

Estimaciones del mercado apuntan a que durante este martes el Banco Central finalizó con un saldo negativo diario en torno a u$s 15 y u$s 20 millones.

La semana pasada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció una batería de medidas, que incluye una baja temporaria de las retenciones, y según argumentó apuntan a "fortalecer las reservas internacionales".

Para conocer el nivel de liquidación, se deberá esperar al jueves, según fuentes del sector agroindustrial.