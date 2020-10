¿Vuelven a abrir los shoppings en Buenos Aires?: cómo será la reapertura que impulsa Larreta

El Gobierno de la Ciudad avanza en las nuevas medidas que busca implementar para la nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio

El Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta busca que sea autorizada la reapertura de los shoppings y el acceso a los salones de los locales gastronómicos para la próxima fase del aislamiento por el coronavirus en la Ciudad, que comienza el lunes próximo.

Es por eso que le estará acercando al Gobierno Nacional un plan con las nuevas medidas que busca implementar en el distrito con la intención de poder comunicarlas antes del fin de semana.

Respecto de la reapertura de los shoppings de la Ciudad, sería con un protocolo similar al implementado en los supermercados, restrigiendo la cantidad de personas en el ingreso.

También, buscarán habilitar la atención a comensales en los salones de los locales de gastronomía que, hasta ahora, solo pueden trabajar con mesas y sillas en el sector exterior.

En ese sentido, la propuesta consiste en armar mesas hasta completar el 30 por ciento de la capacidad del local, de modo que se mantenga el distanciamiento social entre los clientes.

Restaurantes porteños gestionan la vuelta del público en los salones

Por su parte, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares y Confiterías de la Ciudad de Buenos Aires (Ahrcc) comenzó a realizar gestiones ante el Gobierno porteño para poder brindar servicios dentro de los salones "en los próximos días", informó la entidad a través de un comunicado.

La propuesta incluye armar mesas hasta completar el 30% de la capacidad de los locales gastronómicos, lo que asegura el distanciamiento social y permite un poco de alivio en la facturación.

La entidad, además, explicó que al 30% de la capacidad de los locales ocupada "se pueden agregar las mesas ubicadas al lado de las ventanas, que tienen buena circulación de aire puro".

El comunicado subraya que "hasta el momento la modalidad de atención en la vereda sólo generó mejorías a bares, cervecerías, hamburgueserías y todo lo que es gastronomía al paso".

Se afirmó que por ese motivo "hay que empezar a reconstruir de alguna forma el funcionamiento de los restaurantes y los bares para evitar que continúen los cierres".

"Un local gastronómico requiere una ocupación de al menos el 70% de sus mesas para salvar los costos y la posibilidad de trabajar en espacios abiertos, en combinación con el delivery, apenas significa una facturación del 30%, y por eso es fundamental dar el siguiente paso para que la actividad no siga perdiendo comercios y puestos de trabajo", enfatizó el comunicado.

Shopping, gimnasio y albergue transitorio: así será la vuelta

La fase de cuarentena vigente concluye el próximo domingo 11 y ya se multiplican las expectativas respecto de cuáles serán los rubros que podrán retornar a la actividad el día siguiente. En ese sentido, y según confiaron a iProfesional portavoces de distintos segmentos comerciales de la Ciudad, albergues transitorios, shoppings y gimnasios integrarán el pelotón de los ítems que volverán a funcionar en el transcurso de la segunda mitad del mes.

La cuarentena derivó en pérdidas para los shoppings del orden de los 1.200 millones de pesos

En cada uno de los casos, bajo estrictos y específicos protocolos sanitarios y, por supuesto, atentos al movimiento de la pandemia y la sucesión de contagios. Entre las filas de los actores que se preparan para el reinicio existe la certeza de que una aceleración en los rebrotes puede tirar abajo cualquier intento por normalizar estos rubros.

Desde el ámbito de los shoppings, se indicó a este medio que la mira está puesta en llegar con los locales operativos en la previa al Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18. El retorno será con cupos: cada persona tendrá asignados 15 metros cuadrados de la superficie del centro comercial que abra sus puertas.

"Mediante cámaras se determinará la cantidad de personas dentro del shopping. En las entradas se montarán monitores para dar cuenta del número de clientes y a partir de una cifra específica se frenarán los ingresos", especificó ante iProfesional Mario Nirenberg, gerente general de la Cámara Argentina de Shoppings Centers (CASC).

"También se tomará la temperatura en los accesos, se incorporarán alfombras sanitizantes y el retorno será con permiso de circulación unidireccional. Además habrá círculos en los pisos para determinar distancias en las situación en las que haya que hacer cola. Y también se aplicarán criterios similares para utilizar las escaleras mecánicas", añadió.

Nirenberg comentó que aún no es claro si el regreso también traerá aparejado la reapertura de los patios de comidas.

"Aspiramos a que también puedan reabrir a la par de los locales. Pero entendemos que todo se irá dando de manera gradual. Lo que sí es seguro es que no habrá retorno cercano de los complejos de cines. Lo importante es que demos el primero paso", dijo.

"La vuelta será con un 25 por ciento de locales menos, que son los que cerraron para siempre. Esperamos estar a tono para el Día de la Madre. Tenemos muchos inquilinos que no vendieron la ropa que compraron para marzo y ahora no saben si arriesgarse a comprar el producto de verano. La desesperación es total y necesitamos reactivar cuanto antes. Las pérdidas por expensas impagas, lucro cesante, alquileres no cubiertos, son de por lo menos 1.200 millones de pesos", precisó.

Hoteles por hora y gimnasios

Los gimnasios en la Ciudad totalizan 1350 y dan empleo a más de 17.000 personas

Por el lado de los albergues transitorios, Fabián Castillo, presidente de FECOBA, la federación que integra al comercio y la industria en esta parte del país, sostuvo ante iProfesional que la vuelta también está encaminada para la segunda mitad de octubre.

"Es un rubro que no pudo reabrir más allá de que se habilitaron muchos hoteles con las últimas flexibilizaciones. Ahora hay un diálogo con las autoridades para que eso se reactive en el próximo cambio de cuarentena", dijo. En la Ciudad de Buenos Aires los hoteles por hora suman alrededor de 120 con impacto económico en hasta 8.000 familias.

El protocolo para ese nicho no presentará grandes variaciones respecto de cómo funcionaba el servicio previo a la pandemia. Los empleados seguirán manteniendo el contacto nulo con los huéspedes, se ventilarán y desinfectarán las habitaciones con más énfasis y se incorporará alcohol en gel y alfombras sanitizantes en las áreas de circulación.

Por último, los gimnasios recién reabrirían en los últimos días de octubre. "El protocolo, aparte de la toma de temperatura y la desinfección permanente, establece la colocación de mamparas para separar aparatos y cintas. También se determinará criterios de distancia por lo que la vuelta será con una determinada cantidad de personas. Hay que ver cómo define eso cada lugar de entrenamiento", comentó Castillo.

Los gimnasios en la Ciudad totalizan 1350 y generan empleos para más de 17.000 personas, según datos de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC).