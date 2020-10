Tras la disparada del dólar blue, ¿qué pasará con la inflación?: el preocupante pronóstico de Arriazu

La suba del dólar blue genera nerviosismo en el mercado financiero y también podría impactar en la economía real. Qué pasará con los precios

La disparada sin techo aparente del dólar blue comienza a despertar temores de un fuerte impacto en los precios de la economía real.

Si bien el Gobierno afirma que la suba del dólar blue "no representa la realidad" y por lo tanto no debería haber un pass through a la inflacion, muchos analistas anticipan lo contrario. Además, el dólar oficial también no está quieto: continúa, día a día, con su lento derrotero de "micro devaluaciones".

En este contexto, el economista Ricardo Arriazu afirmó que habrá una aceleración de la inflación en "octubre, noviembre y diciembre".

Consideró que durante este mes, "posiblemente" el indicador se ubique "arriba de 4 por ciento porque suben los combustibles, Precios Cuidados y el dólar paralelo".

En tanto, resaltó que a la inflación se la debe "mirar" con relación a lo suceda con la demanda.

El 4% mensual pronosticado por Arriazu representa un salto considerable sobre el 2,8% que marcó la inflación en septiembre. De concretarse semejante suba, llevaría a un deterioro de poder adquisitivo que, eventualmente, motorizaría un replanteo de las discusiones salariales, muchas de las cuales acaban de cerrarse.

Una inflación del 4% mensual marcaría el regreso a niveles que no se veían desde noviembre del año pasado.

"La economía rebotará y rebotó cuando se flexibiliza el distanciamiento", analizó y apuntó: "El Gobierno quiere acelerar el rebote con un aumento del gasto público".

Dólar: un problema "de confianza"

Por otra parte, Arriazu advirtió este miércoles que en la Argentina hay "un serio problema de confianza" y calculó que las reservas líquidas del Banco Central son negativas, en medio de la pandemia.

"No hubo colapso social ni hiperinflación, pero aumentó la brecha, perdimos reservas y hay un serio problema de confianza", alertó el consultor, al realizar una presentación organizada por Fundación Mediterránea titulada "La economía durante y después de la pandemia".

Pronosticó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no llegará a un nuevo entendimiento con la Argentina hasta que "no esté seguro de que hay un acuerdo político".

Afirmó también que el organismo "viene insistiendo en reformas estructurales" que son "consideradas políticamente incorrectas".

Al exponer un diagnóstico sobre la situación argentina, aseguró que "para que esto mejore, tiene que haber más confianza".

Criticó que ninguna de las últimas medidas tomadas por el Gobierno en materia económica "contribuyeron" y argumentó: "Con desconfianza, dejo de gastar y guardo todo lo que tengo".

Arriazu, lapidario sobre la evolución de la inflación

Argentina, con reservas "negativas"

Al realizar un análisis sobre las reservas líquidas del Banco Central, calculó que son negativas en u$s 545 millones.

"Argentina necesita un cambio de relación con los inversores y agentes económicos para que estén confiados de que se va a ir en la dirección correcta", sostuvo.

"No tenemos moneda, reservas, credibilidad, ni acceso al crédito. Uruguay pudo colocar bonos, nosotros no podemos. Estamos emitiendo algo que la gente no quiere tener por falta de confianza", apuntó.

"Los que se quedan con los pesos, quieren comprar dólares, pero hay un control de cambios", enfatizó y subrayó que la Argentina "piensa en dólares".

"Los controles de cambios generan brechas y la brecha genera incentivos a sacarle dólares al Banco Central", indicó el economista, quien remarcó que "el tipo de cambio no se atrasó".

Se aceleran los precios mayoristas

Los precios mayoristas registraron en septiembre un aumento del 3,7%, variación que se ubicó casi un punto por encima del índice inflacionario para ese mes, informó este miércoles el INDEC.

En comparación con igual período de 2019, acumularon un alza del 34,6%, y en lo que va de este año aumentaron 18,9%.

La semana pasada el organismo difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes, que arrojó un alza del 2,8%, con un acumulado desde enero del 22,3% y en la medición interanual trepó a 36,6%.

En el informe difundido este miércoles, la variación de los costos mayoristas se explicó como consecuencia de la suba de 3,7% en los productos nacionales y de 3,5% en los importados.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 4,5% en el mismo período.

En este caso, el incremento fue consecuencia de la suba de 5,8% en los denominados productos primarios y de 3,9% en los manufacturados y energía eléctrica.

Septiembre: el avance de precios mayoristas superó a la inflación minorista del mes.

Entre los productos manufacturados, los alimentos y bebidas registraron un crecimiento del 2% y los que tuvieron mayores aumentos fueron el tabaco, con el 7,9%, y madera y derivados, con el 7,5%.

Los artículos textiles experimentaron un crecimiento del 5,3% y los refinados del petróleo, 5,1%.

Según el informe oficial, también tuvieron fuertes subas los artículos metálicos -no maquinarias- y los muebles, con alzas superiores al 6%.

Dentro de los productos primarios, encabezaron las subas los agropecuarios que tuvieron en septiembre un alza del 5,7%, según la información oficial.

En tanto que el petróleo crudo y el gas experimentaron un incremento del 0,5% y los minerales no metalíferos con el 2%.

Por el contrario, dentro de este rubro la única baja se dio en los productos pesqueros, con una disminución del 0,3%, informó el INDEC.