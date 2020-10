Explotan el blue y los dólares financieros: por qué se salen de control y qué se necesita para frenar la crisis

Los dólares paralelos siguen en alza y el riesgo argentino todavía se percibe alto. El mercado reclama un plan económico integral

Las medidas no alcanzan y la cotización de los dólares financieros continuó en ascenso este miércoles, en la segunda jornada desde la flexibilización del parking y vuelta de los no residentes a las operaciones de contado con liquidación. Tanto los dólares financieros como el blue marcaban máximos después del mediodía.

En el mercado siguen esperando un plan económico, más allá de las medidas aisladas que vienen tomando los distintos organismos. La "armonización de tasas" del Banco Central (BCRA), la reducción del parking de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y las licitaciones de bonos en dólares para apuntalar la salida de fondos extranjeros no parecen llevar calma al mercado.

Mientras tanto, las reservas del BCRA están en un momento crítico y los expertos anticipan que ya no hay dólares líquidos para hacer frente a las ventas de divisas en el mercado. Desde el 15 de septiembre, cuando el Gobierno decidió endurecer el cepo, se fueron alrededor de u$s1.700 millones de las arcas oficiales.

"Cuando el mercado le cuenta las costillas al BCRA, termina mal. Actualmente no hay nada para contar, no hay reservas de rápida disponibilidad", resumió Guido Lorenzo, director ejecutivo de LCG.

"Tenemos reservas brutas por u$s40.000 millones. La mitad son un swap de dudosa conversión y cuya activación implicaría endeudamiento externo. Otros u$s13.000 millones son encajes de los depósitos en dólares que no se pueden tocar. El resto, es deuda en dólares que tiene el BCRA y u$s5.000 millones en oro. No hay reservas ya para responder más que las que se acumulan por el comercio", detalló.

Consultado sobre qué reservas está vendiendo entonces el BCRA diariamente, Lorenzo afirmó que "es la duda que tiene el mercado" y especuló con que puedan estar usando un préstamo con el BIS, de alrededor de u$s3.000 millones.

El parking no quitó presión

Los analistas coinciden en que, hasta que no aparezca un plan económico, no se logrará achicar las brechas cambiarias ni llevar tranquilidad al dólar. Mucho menos, se podrá recomponer las reservas.

"El mercado sigue mostrando aversión al riesgo argentino. Los activos financieros locales siguen sufriendo y la presión en la brecha cambiaria no afloja. Claramente, no fue suficiente para modificar las expectativas de los inversores", afirmó un reporte de Portfolio Personal Inversiones.

Y agregó: "Si bien las medidas redujeron las restricciones establecidas hace algunas semanas, la desconfianza se mantiene, lo que termina pegando directamente en los diferentes títulos. Los problemas de fondo persisten y el mercado sigue esperando señales que reflejen una mejora en la capacidad de pago futura del país".

"No están surtiendo efecto las medidas cambiarias. Están remediando el error de poner más restricciones y las está desmantelando de a poco. Más allá de eso, no hay muchas medidas de mediano y largo plazo. Eso está traccionando las brechas cambiarias", coincidió Fernando Marull, socio de FM&A.

Las últimas medidas no convencen al mercado , que sigue dolarizándose

A su turno, Lorenzo afirmó: "Las medidas impactaron muy mal en el exterior, las paridades de los títulos cayeron afuera y eso encarece el contado con liquidación. Recordemos que para hacerse de los dólares uno compra un título en el país y lo vende en el exterior. Si afuera me dan menos dólares por el título y yo tengo que poner los mismos pesos domésticamente, entonces el contado con liqui va a subir. Ese efecto sobre el precio en el extranjero de los bonos se subestimó".

Para Gabriel Caamaño, socio de Consultora Ledesma, las medidas que tomó el Gobierno en los últimos días "no apuntaron a bajar los dólares financieros sino a mejorar el volumen y sacarle volatilidad".

"En el caso de la derogación del punto 5 de la comunicación "A" 7106, buscaba corregir una asimetría que se había introducido y que había hecho crecer la brecha entre el Mep y el contado con liquidación", explicó Caamaño en referencia a la posibilidad de que los inversores extranjeros puedan volver a operar en el dólar bursátil.

En busca del plan

Aunque el propio ministro de Economía se rehúsa a definir un programa económico, los analistas señalaron que sólo un programa integral lograría anclar las expectativas de devaluación y detener la dinámica de los mercados cambiarios.

"La brecha se está cerrando al alza. Hay más volumen pero la tendencia es la misma. La diferencia entre el oficial y los paralelos se cierra anclando expectativas económicas, en general, y fiscales, en particular, y poniendo un diferencial de tasa en pesos consistente y consecuente. El resto de las medidas deben venir a la par o después de eso", apuntó Caamaño.

De cara a la dinámica esperada, el economista sostuvo que "no hay muchas razones para que cambie mientras no haya una modificación de fondo".

Sin un plan consistente en lo fiscal y lo monetario, dudan que se puedan anclar las expectativas de devaluación

Por su parte, Marull recordó que, al impacto de los últimos anuncios, el mercado hoy sumó la noticia, conocida anoche, de que el déficit fiscal del mes pasado llegó a $167.182 millones.

"Hoy tenemos el dato del déficit fiscal de septiembre, que fue muy malo y mayor al previsto. Se espera que en el cuarto trimestre se use mucho la ‘maquinita' también. No hay señales fiscales ni monetarias o de tasas de interés, que suben marginalmente. Las ventas de bonos del Gobierno también son marginales. Por el lado de largo plazo, las señales del FMI son mixtas y, además, el gabinete económico está bastante desgastado. Todo esto está impactando en la brecha", resumió.

"Las expectativas hacia adelante dependen de cuál sea la percepción del riesgo argentino, que por ahora es alto. Los fondos quieren salir a cualquier precio. Por más que les den salida vía títulos en dólares o en dólares, dudo que vaya a bajar la brecha. Además, ese mercado es muy chico, el blue preocupa también porque se está registrando una caída de la demanda de pesos que impacta sobre todos los precios, incluido el dólar paralelo", afirmó Lorenzo.

Y sumó: "Son medidas refractarias, no se puede pedir una solución con esto. Es esperar a que realmente tomen la decisión de armar un programa integral y necesariamente ese plan implicará un tipo de cambio más alto. Ojalá lo estén planificando".

Fondos extranjeros, un arma de doble filo

Como parte de los anuncios de este lunes, el BCRA derogó la medida donde establecía que los fondos extranjeros no podían operar en contado con liquidación. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía anunció para noviembre una licitación de bonos en dólares con las mismas condiciones del canje de deuda.

Será por hasta u$s750 millones y se podrán suscribir con bonos en pesos. La intención, anunciada por el Gobierno en junio, es darle salida a los fondos extranjeros que se quedaron con bonos en moneda local reperfilados.

Estiman que los fondos extranjeros podrían tener hasta u$s6.000 millones en bonos en pesos

De acuerdo con cálculos del mercado, esas tenencias en pesos equivaldrían a unos u$s4.000 millones a u$s6.000 millones en manos de extranjeros, por lo que la licitación se quedaría un poco "corta" para quitar presión al contado con liquidación.

"Si bien no es lineal, porque no podemos asegurar que sean esos fondos los que hoy están impulsando el contado con liquidación, todo indicaría que no compraron la alternativa de quedarse con los bonos hasta noviembre e irse mediante el canje", señaló Caamaño.

Por su parte, Lorenzo cerró con una advertencia: "El que quiere salir de Argentina, no quiere un bono que ofrece 0% de interés ahora y paga en 2030 con ley local sino que quiere salir con los dólares. Entonces, los fondos están dispuestos a pagar una prima para salir y cae el precio".