Suba explosiva en materiales y dólar blue estancado: ¿conviene invertir en la construcción?

Los precios de algunos insumos reaccionaron súbitamente tras meses de calma, lo que hizo que el costo de construir se elevase por encima de la inflación

El dato resulta revelador de la dinámica de precios en el particular sector de la construcción: en lo que va del año, el aumento de los materiales resultó del 54,9%. Nada menos que 24 puntos por encima que la inflación promedio, de acuerdo a los datos del Indec.

Esa disparada se dio, en especial, a partir del segundo semestre, con el pleno efecto de la pandemia -más la cuarentena- y el ensanchamiento de la brecha cambiaria, con el encumbramiento del "dólar blue".

A diferencia de lo sucedido con la devaluación de 2002, que provocó un notable y perdurable abaratamiento en los costos de la construcción, esta vez los precios de algunos materiales reaccionaron muy rápido al temblor del mercado cambiario.

Materiales: así se dispararon los precios

Para tomar nota: de acuerdo a un relevamiento exclusivo de iProfesional, desde fines de junio hasta ahora hubo alzas de hasta 137,5% en los materiales para la construcción.

La muestra elaborada por iProfesional toma en cuenta a algunos de los insumos más utilizados en el rubro: arena, ladrillos, cemento, varilla de hierro, yeso, cay y ceresita.

Lo que más subió fue la varilla de hierro (aleteado 10 mm), que pasó de $544 a $1.292, lo que significa un incremento del 137,5%.

En el caso de los ladrillos de 18 pulgadas, el incremento fue de 128,9% en estos últimos cinco meses: de $37,6 a $86.

En la arena, la suba resultó del 73,3% ($1.411 a $2.445 el metro cúbico). Por debajo, la bolsa de 25 kilos de cal aumentó 58% ($457 a $722). Y la bolsa de yeso de 35 kilos saltó 53% ($662 a $1013).

En el caso de los 20 litros de hidrófugo ceresita, el aumento fue sensiblemente inferior. De "apenas" 22,7%, al pasar de $1.142 a $1.401 desde julio.

El costo de la construcción se disparó y cambió la ecuación para los inversores.

¿Conviene construir con los nuevos precios?

¿Qué es lo que sucede con estos precios? Se trata de productos fabricados en la Argentina y, salvo el caso de las varillas de hierro, que tienen un precio dolarizado, el resto no tiene referencia con la cotización del dólar.

Por otra parte, este súbito encarecimiento pone en dudas la conveniencia de construir a precios más competitivos que antes de la suba del "blue". Precisamente, la disparada de la brecha cambiaria había dejado a los precios de la construcción en valores históricamente bajos, medidos en términos de dólares.

¿Y ahora? ¿Sigue barata -en términos históricos- la construcción teniendo en cuenta estos últimos incrementos en los precios?

Responde José Rozados, director de la consultora especializada Reporte Inmobiliario: "Sigue siendo ventajoso. A pesar de que el costo en dólares ya no es tan barato como hace un par de meses, sigue siendo más económico que antes del salto del dólar blue", dice a iProfesional.

De acuerdo a los registros de Reporte Inmobiliario, el costo de la construcción de cada metro cuadrado propio se ubica ahora en u$s529 contra los u$s680 de marzo, justo antes de que empezaran las restricciones por la pandemia y el incremento de la brecha. Una caída en el costo (en dólares) del 22,2%.

Ese porcentaje resulta inferior a lo que ocurría en octubre. Hace dos meses, con el "blue" superando los $190, el costo ascendía a u$s409. Es decir, la caída en el costo de construir había llegado a un 39,9%.

Según Rozados, existe un doble efecto para explicar el incremento de los materiales:

Un aumento en la demanda típico por la estacionalidad (a comienzos de la primavera), más ahora con la reapertura de las actividades en medio de la pandemia

Y la brecha cambiaria, que derivó en un stockeo por parte de los corralones y en una presión sobre los precios, a pesar de que se trata de productos que no están influidos por la cotización del dólar.

Cabe recordar que el Gobierno tomó la iniciativa de presentar proyectos de ley para reactivar la construcción. En especial, se considera que no alcanzará sólo con incentivos tributarios y blanqueo de fondos para los desarrolladores, y de cuotas ajustadas al incremento salarial para los compradores.

Materiales para construcción: ahora deberán informar precios

Los comercios que venden materiales para la construcción y los que ofrecen electrodomésticos, tanto en locales como a través de venta online, deberán informar los precios de sus productos a diario, según se estableció a través de la resolución 678/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada en el Boletín Oficial la semana pasada.

La misma destacó que "es deber del Gobierno garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo", y remarcó que resulta "un interés prioritario asegurar el acceso equitativo sin restricciones a bienes básicos, tales como aquellos materiales esenciales y de mayor demanda en el sector de la construcción".

Además, indicó que "en igual medida, resulta necesario garantizar dicho acceso a los electrodomésticos que resulten esenciales en la cotidianeidad doméstica para las y los consumidores".

"El adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental que la información sea clara y se encuentre disponible para las y los consumidores en todo momento, y que los proveedores de bienes y servicios la brinden en forma amplia y accesible", puntualizó la normativa.

En consecuencia, sostuvo que "resulta necesario incorporar al Sistema Electrónico de Precio Argentinos (SEPA) a los materiales esenciales y de mayor demanda en el sector de la construcción así como también a los electrodomésticos esenciales".

Precisó que esta medida se tomó "a fin de ampliar el acceso a la información por parte de las y los consumidores e incentivar la competencia entre los distintos agentes del mercado encargados de su comercialización".

"La obligación de informar alcanza a las grandes empresas que comercialicen estos productos al por menor, no obstante, el resto de los comercios puede informar también voluntariamente", explicaron desde Comercio Interior.

Dónde conviene hacer la compra

Esta medida se tomó para ampliar el acceso a la información por parte de las y los consumidores

Asimismo, la resolución señaló que "dado el desarrollo vertiginoso que ha experimentado el comercio electrónico recientemente y toda vez que la información suministrada de un mismo proveedor puede diferir con la de los productos que se comercializan en salón de ventas o de manera presencial, corresponde incorporar a las sucursales virtuales o de tipo web al régimen informativo".

La normativa remarco que "la información suministrada rige solo para el día en que fue remitida", y aclaró que "de no recibirse la misma en un día de actividad comercial, o si ésta se presentara y no fuera validada por el sistema, no se publicará ningún dato del punto de venta para el día en cuestión, siendo el comercio pasible de las sanciones correspondientes".

"Desde su creación en 2016 a la fecha, las grandes empresas que comercializan alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, informan diariamente sus precios a la Secretaría y ésta los pone a disposición de las y los consumidores a través de la página web Precios Claros", destacaron desde el área que conduce Paula Español.

Remarcaron que "de esta forma, con un sistema de información georreferenciado es posible calcular en qué boca de expendio conviene realizar las compras".

También indicaron que "dada la eficacia que ha mostrado este sistema en la publicidad de precios y de información útil para la compra a las y los consumidores y como herramienta para el monitoreo de precios de venta al público, se extiende su alcance a más productos de consumo masivo: los principales electrodomésticos del hogar y materiales para la construcción".