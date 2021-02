Sigue el boom de venta de lotes para construir casas: ¿es negocio pese a la baja del dólar blue?

Los costos en pesos suben y la divisa paralela se aleja cada vez más de los niveles récord. Expertos revelan el comparativo en relación a otros años

Allá por mediados de 2020 el costo de la construcción estaba en su piso histórico, pero ese escenario cambió rápidamente, y ahora no para de crecer. Solo en el último mes se incrementó 8,19%. Esto no es una buena noticia para todos los que compraron lotes con miras de levantar una casa, ya sea para alquilar o para uso personal. Eso sí, este dato no frena la venta de los terrenos.

Es que, según Reporte Inmobiliario, el costo en pesos para construir una vivienda sobre lote propio se acercaba a los $168.000 por cada m2 a finales de diciembre de 2020, con fuertes incrementos que no pararon de sucederse desde septiembre hasta estos días.

Así, construir una vivienda con buen nivel de terminaciones y con una superficie de 305m2 alcanza un costo que se acerca a los 53 millones de pesos, lo que se traduce a un total superior a los 340.400 dólares medidos por la cotización blue.

El ahorro con respecto a noviembre del 2017, es de 237.000 dólares blue, debido a la fuerte devaluación de la moneda. En noviembre de 2017 para construir la misma casa se tenía que contar con un presupuesto de 578.369 dólares.

Construir un metro cuadrado, sobre lote propio, ya tiene un costo de 168 mil pesos.

De todas formas, hay que destacar que se observa un fuerte incremento en los costos medidos en pesos a partir de septiembre, sobre todo en áridos y acero (se incluye acá que hubo faltantes o demoras en las entregas).

Además, en octubre se movieron fuerte las carpinterías, equipamientos de refrigeración y calefacción, y equipamientos de cocina, entre otros rubros. La tendencia alcista en varios rubros se sigue verificando en la actualidad.

El costo por cada metro para construir la tipología de vivienda de muy buena calidad analizada llega actualmente a los casi 1.100 dólares billete.

Oportunidad vencida

Por lo que se viene observando, sobre todo en los últimos 4 meses, "rápidamente los costos en pesos están comenzando a relativizar la fuerte oportunidad de construir para los tenedores de dólares billete. Todo dependerá en los próximos meses de cómo se siga moviendo la cotización del dólar, ya que los costos de construcción en pesos muestran fuertes alzas", dicen desde Reporte Inmobiliario.

¿Cambió la tendencia de baja de costos en dólares? "Los últimos 7 meses los costos se incrementaron ya un 30%. Es probable que con el transcurrir de los meses se vaya licuando aún más la ventaja que observaban los ahorristas de dólares billete de persistir la aceleración de precios y la relativa estabilidad del tipo de cambio", indican desde la entidad.

La demanda por lotes en barrios privados no deja de crecer.

La "lotemanía" no se detiene

Los especialistas del sector inmobiliario aseguran que el interés por las zonas suburbanas no para de crecer. "Entendemos que no hay marcha atrás. Mucha gente está proyectando su vida en los suburbios, como está sucediendo en muchos otros lugares del mundo. Por esto, este es un buen momento para comprar lotes y construir casas para alquilar", recomienda Esteban Edelstein Pernice, director de Castex.

Por su parte, Flavia Santillán, Gerenta de Marketing de Haras del Sur, la desarrolladora inmobiliaria que cuenta con 5 barrios en zona Sur, asegura que "durante el 2020 aumentaron las ventas de lotes en un 100% en cuanto al mismo periodo del año anterior. Además, las consultas se triplicaron. La explicación en el cambio de vida que buscan los interesados y también la baja en el valor de la construcción".