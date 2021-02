Atención empleados de comercio: se homologó la paritaria y así quedan los sueldos

El sindicato acordó un aumento del 21%, que se abonará en tres tandas. En cuánto quedará el salario básico con y sin presentismo

Los empleados de comercio tuvieron este miércoles la confirmación oficial de los aumentos de sueldos logrados en el marco de la paritaria que cerraron el gremio Faecys y las cámaras empresarias el jueves pasado.

Mediante la resolución 73/2021 del ministerio de Trabajo de la Nación se homologó el acuerdo que determina una asignación no remunerativa que completará en marzo un 21% sobre el monto del salario básico.

En la actividad mercantil, el nuevo incremento se abonará en tres tandas del 7% no acumulativas en enero, febrero y marzo, tomando como base de cálculo el salario básico de cada escala de diciembre de 2020 y los $5.000 de la suma no remunerativa acordada desde octubre pasado hasta marzo de este año.

A continuación, la homolgación de la paritaria emitida por el Ministerio de Trabajo:

El nuevo sueldo de los empleados de comercio

"En función de amortiguar el duro golpe que ha sufrido el poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia del curso inflacionario y las variaciones económicas, el titular del gremio consiguió un nuevo incremento del 21% y la anexión de los 5.000 mil pesos (no remunerativos)", planteó el gremio en un comunicado.

Así, el sueldo inicial de un empleado de de comercio pasará de $46.790 a $56.615 (Maestranza A, sin presentismo).

En paralelo, el piso del salario básico trepa a $60.513, incluido presentismo.

La revisión pactada con las tres cámaras de la actividad (CAC, CAME y UDECA) tendrá vigencia hasta el 31 de marzo, cuando las partes deberán renovar el convenio y definir el aumento salarial correspondiente al 2021, un año que arrancó con fuertes subas en los alimentos y ya generó tensiones en algunas actividades por la resistencia del sector empresario a convalidar el reclamo gremial de una recuperación del poder adquisitivo perdido el año pasado.

Los gremios acuerdan revisiones salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido el año pasado.

Qué pasará con los salarios en general

Una encuesta relevó 140 casos de grandes empresas de distintos tamaños, de las cuales un 30% aproximadamente son del sector de consumo masivo y un 20% del de bienes durables.

De acuerdo a SEL Consultores, los ajustes salariales 2021 de empleados dentro y fuera de convenio están alineados, y se ubican en un promedio de 40% anual.

Para empleados agremiados, serán de entre 35% y 45%, mientras que los no convencionados recibirían entre 38% y 44% en 2021.

Pese a esas cifras, María Laura Cali, directora de SEL Consultores, asegura que el solapamiento salarial es un fenómeno del pasado y que no suele darse con frecuencia hoy en las empresas argentinas: "Lo que vemos en grandes compañías es que tratan de acompañar la inflación y cuidan dar el mismo porcentaje de ajuste a empleados dentro y fuera de convenio. No es un movimiento nuevo, por eso no se ve una situación en la que el solapamiento se pueda agudizar más en 2021."

"Si es cierto que en lo que se considera personal clave, que no suele ser más de un 5% de la dotación y que suele estar fuera de convenio, generalmente percibe ajustes en el percentil 75% y así también escapan al solapamiento", aseguró la socia directora de la consultora.

Entre un 20% y un 25% de los aumentos salariales 2021 sería otorgado en el primer ajuste del año, con muy poco margen diferencial entre lo que ocurrirá en los distintos sectores de la economía.

Sin embargo, la estimación de costo de vida y su incremento para este año podría ser del 43%, o ese es el número en promedio que están manejando las empresas líderes contactadas por SEL.

Esa estimación está tres puntos por arriba del promedio de incrementos salariales y también 7 puntos por debajo de lo previsto en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central entre 40 consultoras y analistas de la City.

Los participantes del REM previeron también que la inflación de diciembre ascendió al 4%. Además, los analistas del mercado proyectaron que la inflación minorista se ubicará a fin de año en torno al 49,8% interanual.

A la vez, SEL Consultores indagó sobre qué proyecciones respecto del dólar están manejando las grandes empresas que operan en la Argentina. Ellos anticipan un precio oficial de la moneda norteamericana a 112 pesos por unidad. El REM había fijado ese valor en 125,80 pesos por dólar para fin de año.