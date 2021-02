Retenciones: Argentina ya es uno de los dos países que más gravan las exportaciones

En los últimos días el presidente Alberto Fernández anunció que se está evaluando un posible incremento en las retenciones o la implementación de un cepo

En los últimos días el presidente Alberto Fernández hizo una declaración que alertó al sector agropecuario. El primer mandatario dijo que se estaba evaluando un incremento en las retenciones que el campo paga por los productos que exporta o la implementación de un cepo a las exportaciones.

Esta noticia, tal como se mencionó, puso en alerta al campo argentino, que no tardó en responder públicamente a las declaraciones que hizo Fernández.

Desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), difundieron un informe en el que muestran en qué posición se ubica Argentina con respecto al gravamen de sus exportaciones. Según explican desde la entidad del sector, "las retenciones a las exportaciones son un fenómeno que no se usa en la mayoría de los países del mundo y que no acompaña la capacidad productiva ni exportadora".

De hecho, "de los 50 países que más exportan en el planeta, solo 5 imponen tributos a exportaciones y uno de ellos es Argentina", indica el informe.

Según un estudio de Index Mundi que, a su vez, difundió Coninagro, los pocos países que tienen impuestos con cierta importancia sobre las exportaciones en el mundo son los siguiente, de acuerdo a su recaudación por esos tributos medida en dólares:

Estos son los países que tienen más impuestos sobre las exportaciones, según señala el estudio

Es importante tener en cuenta que esta información hace referencia a la recaudación por impuestos a las exportaciones en términos absolutos, es decir que no se refleja la dimensión de la economía o de las exportaciones.

Así, se puede ver que los únicos países con "retenciones" de cierta relevancia son Indonesia, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Costa de Marfil, Tanzania, Guinea, Argentina, Camboya, Irán, Camerún, Uganda y Hungría. Según detalla la información difundida por Coninagro, se trata de una docena de países de los 180 países que hay en el planeta. Además, cuando se analiza la lista de los mayores exportadores del mundo -que son los más exitosos en exportar- se puede ver que los impuestos a las ventas externas no están presentes. En otras palabras, los más exitosos en sus exportaciones no tienen retenciones, es decir, no gravan las ventas al exterior.

Desde Coninagro aseguran que en Argentina la presión tributaria sobre el sector es muy elevada

"Por estos días observamos aumentos en combustibles y servicios, más una elevada presión tributaria, y este escenario, lo que hace es debilitar la confianza en el hombre de campo que trabaja sobre la especificidad de ciclos productivos, puesto que pierde previsibilidad", aseguró Carlos Iannizzotto, presidente de la entidad que nuclea a las cooperativas agropecuarias. A su vez, agregó que le parece "bien lo que dice el Presidente de 'cuidar la mesa de los argentinos', pero también está bien cuidar a los que producen, al comerciante que levanta las persianas de sus negocios, no demonicemos a la exportación".

"Creemos que hay un afán recaudatorio por parte del Estado sobre un sector, en el que el 90 o 95% de su producción va a la exportación", sentenció el dirigente del sector.

Por otro lado, Iannizzotto apuntó directamente al Gobierno: "La formación de precios tiene factores múltiples que lo causan, pero yo me pregunto, ¿Y el gasto público del Estado quién lo controla?".

En ese sentido, consideró que "para la problemática de los precios del mercado local, emerge como alternativa eficiente el sistema cooperativo, donde convergen los sectores productivos, industrial y comercial".

Qué pasa en el mundo con las retenciones

Según un listado de la Organización Mundial del Comercio (OMS), hay 50 países que generan el 93,3% del total de las exportaciones en todo el planeta, lo cual los transforma en los mayores exportadores del mundo.

Ese listado confirma lo que se pudo ver en la imagen anterior. Únicamente Indonesia, Rusia, Hungría, Argentina y Kazajstán están entre los primeros 50 exportadores del mundo que imponen tributos a las exportaciones. A su vez, entre los mayores 30 exportadores del mundo solo Rusia está en la lista de países que imponen impuestos a las exportaciones.

"Esto nos induce a concluir que los más competitivos no imponen tributos a las exportaciones y que los que lo aplican, en líneas generales, no están entre los más exitosos en materia de ventas externas", señala el reporte de Coninagro

"Cuando nos referimos a computar la presión tributaria directa real sobre las exportaciones, además de las retenciones, existen en Argentina otros impuestos que pagan los exportadores como los impuestos a las ganancias, a algunos activos, a actividades financieras o a servicios de soporte de la producción, a las importaciones, en ocasiones impuestos al valor agregado en la cadena productiva, sumado a las tasas provinciales y municipales", reflexionó el titular de la entidad.

Una óptica más clara para entender esta problemática

Desde Coninagro sugieren considerar la incidencia de la transferencia por tributos de los exportadores al fisco para poder entender el impacto general de las retenciones. Esto implica medir la participación de la recaudación de impuestos a las exportaciones en la recaudación total.

A su vez, apuntan a la importancia de compararlo con otros países porque las exportaciones suponen que las empresas que comercializan en el exterior compiten en el mundo.

En ese sentido, el Banco Mundial brinda un listado de países según la incidencia en la recaudación total de los impuestos a las exportaciones. En ese listado, Argentina y Kazakstán aparecen como los dos países donde más se grava impositivamente a exportaciones en relación con la recaudación total del país.