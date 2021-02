Melconian cargó contra el Gobierno, reclamó "un cambio de régimen" y dio un consejo para Guzmán

El expresidente del Banco Nación criticó duramente la política económica del Gobierno y también el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario

Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, criticó duramente la gestión del Gobierno y calificó de "inconducente" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, opinó que es necesario "un giro, un cambio de régimen".

"La película debería ser vista como que por 'h o por b' la política macro, a lo largo de todo el 2020, justifica más una inflación mensual del orden de lo que está dando que de lo que ocurría mientras estábamos encerrados en mayo", evaluó el economista sobre las cifras difundidas recientemente, en una entrevista radial.

Un consejo para Guzmán

El economista se refirió también a la suba de precios que, en enero se ubicó en el 4%, y señaló que responde a razones macroeconómicas. "El ministro Guzmán si cree en eso, debería decirle al Presidente: 'no digas más que el problema de la inflación, son los commodities internacionales'".

Mas adelante dijo: "La última parte del gobierno de Macri emitió a tasa cero durante un año y medio, entonces se producen fenómenos macro donde si uno tiene una recesión espantosa, a la gente encerrada y durante más de un año no se puso un peso en la calle y recién ahora sí, el proceso de rechazo de la moneda característico de la sociedad argentina tarda un poco. Se pasó de un 1% y pico al 4%. Era esperable".

"Lo más importante es que no te tomen de boludo", dijo.

Melconian consideró que, para no tener más inflación es necesario tener un presupuesto equilibrado. "Esto no es ortodoxia liberal de derecha, esto es lo que hacés vos en tu casa", resaltó el economista.

Y siguió: "Lo que no podés hacer es inventarte una macroeconomía como la que está implícita en el presupuesto. No podés decir que sos una persona que hace política contracíclica, que los ajustes no van, que no podés cargar sobre la sociedad, que no vas a hacer cosas contra las tarifas, que vas a generar todo el gasto necesario, que no va a faltar nada y después decir que la inflación es de índole macroeconómica y pretender que dé 1%. Lo más importante es que no te tomen de boludo".

En su duro discuro contra la política económica, Melconian dijo que: "este escenario, 'berretalandia' es el antiexplosivo, por eso hay que mirarlo con cariño (...) Da la impresión que esta opción es mejor que lo otra porque si uno no tiene un programa económico la explosión es jodida".

Datos de INDEC

La inflación del 4% de enero fue ampliamente debatida desde las cuatro de la tarde del último jueves. Sobre todo su impacto macro, en un contexto de recuperación económica y la declarada intención de la Casa Rosada de que los salarios le ganen la carrera a los precios. Un objetivo sensato pero acaso improbable de lograr si la dinámica inflacionaria no se desacelera considerablemente.

Ahora bien, el índice del primer mes de 2021 arrojó algunos "detalles ocultos", tienen que ver con la metodología de medición del Indec, interesantes para comprender la composición del indicador y también la dinámica de algunos precios.

En concreto, en la "letra chica" de la medición del mes pasado hay que tomar en cuenta lo siguiente:

¿Por qué el rubro "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" registró una baja del 1% en la región GBA (CABA y el conurbano bonaerense) mientras que, en simultáneo, tuvo alzas en el resto de los distritos? (+7,0% en la región Noroeste; +2,6% en la región pampeana; y del 2,3% en Cuyo, por ejemplo).

La razón, dada por el propio Indec en la "letra chica" hay que buscarla en lo sucedido durante diciembre en GBA.

La inflación de enero fue del 4%

La explicación

La baja del 1% en la región GBA, a conrapelo del resto, es "debido a que los precios de diciembre incluyen la bonificación anual del 20% en el salario de los encargados de edificios estipulada por la resolución n° 1.934/2015 de la Secretaría de Trabajo. En la región GBA, debido a la importancia relativa de las expensas en esta división, la baja en su precio tiene una incidencia mayor que en el resto de las regiones ya que el peso relativo de este ítem en el total de la división es menor".

"Precios Cuidados" en el índice de enero? La cuestión es relevante ya que se trata de un programa regulado por el Gobierno, con aumentos de ¿Cuál fue la incidencia deen el índice de enero? La cuestión es relevante ya que se trata de un programa regulado por el Gobierno, con aumentos de precios autorizados a las empresas fabricantes por la secretaría de Comercio.

Según el Indec, "los precios relevados que se encuentran dentro del programa Precios Cuidados para enero representan el 4,10% del total de precios relevados en el GBA. La presencia de estos precios en la muestra no depende de decisiones de relevamiento. En general, los productos que forman parte del acuerdo Precios Cuidados se actualizan modificando los productos y presentaciones que se incluyen".

La cuestión relevante es que ese porcentaje del 4,1% de participación de los "Precios Cuidados" en la formación del índice llegó a su máximo nivel desde que existe ese programa.

Sin ir más lejos, en diciembre, el "peso" de "Precios Cuidados" en la medición del total de los productos relevados había alcanzado al 3,17%. Y había sido del 3,01% en noviembre del año pasado. Para tener en cuenta: en enero de 2020 había alcanzado al 1,5% del total.

Indec, en el registro del mes pasado, "el relevamiento presencial de Relevamiento presencial versus "online". Según el, en el registro del mes pasado, "el relevamiento presencial de precios (de los técnicos del Indec) alcanzó al 25,8% del total nacional de informantes en este período".

El contacto presencial viene creciendo mes tras mes, a medida que se fueron reabriendo las actividades, con la excepción de julio del año pasado, que tuvo un relevamiento presencial del 58,7%.