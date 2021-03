¿Tenés que alquilar?: esto es lo que aumentaron los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires

La jubilación mínima es insuficiente para costear el alquiler más barato de la ciudad de Buenos Aires. Si se le suman las expensas, el costo es mucho mayor

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un incremento en promedio del 60% durante el último año. Según un reciente informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO, el costo de alquilar un monoambiente porteño aumentó 60%, en los departamentos de 2 ambientes la suba fue de 55,6% y de 60% en los de 3 ambientes.

Si se hace una comparación, la jubilación mínima sigue siendo insuficiente para costear el alquiler más barato de la ciudad de Buenos Aires. Si se le suman las expensas, el costo es mucho mayor.

De acuerdo con el informe, el alquiler promedio de un departamento de un ambiente en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó en marzo un valor de 24.848 pesos, un 20,8% más que la jubilación mínima, en tanto para un inmueble de dos ambientes deben pagarse 29.480 pesos, un 43,3% más que un año antes.

"La jubilación mínima de $20.571 no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente medio, mucho menos para cubrir expensas, servicios y otros gastos", informa el CESO, que agregó al respecto que las expensas comunes representan un incremento del 20% sobre el precio de los alquileres.

Con estos montos, la brecha con la jubilación mínima se ampliaría al 44,9% para un ambiente y al 72% para dos.

En lo que respecta al departamento de tres ambientes, el precio promedio del alquiler en marzo es de $44.938, un 118,4% más que la jubilación mínima, y si se añaden los gastos de expensas la diferencia llega al 162,1%.

Los valores de los alquileres tuvieron en marzo un incremento del 6,7% en el caso de los monoambientes y del 7,7% en el de dos ambientes, en tanto en el de tres se mantuvieron estables en lo que va de 2021.

Alquileres: se esperan subas del 40% con el fin del congelamiento

El alquiler promedio de un departamento de un ambiente porteño alcanzó en marzo los 24.848 pesos

El 31 de marzo finaliza la normativa que desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) prohibía los aumentos y los desalojos de inquilinos.

Para aquellos que no hayan abonado el alquiler con las actualizaciones ni los montos de los últimos doce meses, ahora va a ser el momento de abonar las deudas, teniendo en cuenta el ajuste correspondiente.

La normativa establece que aquellos inquilinos que no abonaron, deberán pagar las diferencias acumuladas entre ese monto y el que correspondía pagar a partir de abril. Dicha diferencia podrá ser abonada en montos mensuales, iguales y consecutivas: tres como mínimo y no más de doce.

En muchos casos, esto se sumará el primer pago del aumento del 32% anual que negociaron en paritarias los encargados de edificios y que impactará de lleno en el pago de expensas de abril.

En este marco, desde las agrupaciones de inquilinos se convoca a un "ruidazo" para el lunes 29 de marzo, en reclamo de una nueva extensión del decreto que prohibe aumentos en los alquileres.

Se viene la segunda ola de contagios y sin extensión del decreto, también una ola de desalojos. Es profundamente irresponsable tomar una medida de este tipo sin prever las consecuencias. El lunes 29-3 a las 20hs ruidazo en todo el país. @jorgeferraresi https://t.co/pHCaavh8E6 — Inquilinos Agrupados (@InquilinosAgrup) March 16, 2021

De cuánto serán los aumentos a partir de abril

Los incrementos semestrales, de acuerdo al índice del Banco Central (BCRA) no deberían superar el 30%. Y según el decreto, está la posibilidad de pagar la deuda entre 3 y 12 meses.

No obstante, desde el sector advirtieron a este medio que los propietarios ponen en el mercado los inmuebles con aumentos de hasta 65% en los valores de la locación.

Respecto de los contratos vigentes, días atrás José Rozados, CEO de Reporte Inmobiliario, dijo a iProfesional que lo que viene no es un incremento generalizado en todos los contratos dado lo "heterogéneo por tipo, calidad de vivienda y localización" de los inmuebles, y porque las subas que podrían aplicarse "se encuentran muy limitadas por la capacidad de pago mensual, cuyo límite es el bolsillo del inquilino" en un contexto de recesión económica.

"Dada, también, la falta de oferta, incentivos y confiabilidad jurídica instalada actualmente en gran parte de los propietarios, aquellos que decidan continuar volcando su propiedad en alquiler intentarán, como piso, alinearse con lo perdido por inflación. Esto es, en el orden del 40 por ciento", auguró. El cálculo de Rozados deriva de los datos oficiales de inflación relevados para los 12 meses entre enero de 2020 y el mismo mes del corriente año (38,5 por ciento).

En la misma línea, otro referente de la industria inmobiliaria enfatizó: "A esta altura, los propietarios se conforman con empatar el costo de vida. Pensar en una ganancia quedará para más adelante. Prefieren que el departamento esté ocupado antes que cerrado y teniendo que afrontar los gastos de mantenimiento. Igual hay que ver qué decide el oficialismo. Gobierna la incertidumbre".

De esta forma, la jubilación mínima sigue siendo insuficiente para costear el alquiler más barato en la Ciudad, a pesar del incremento del 8,07% en los haberes previsionales dispuestos a partir de este mes.

De todos modos, CESO precisó que "en cada categoría, los precios varían en función de otras características propias (tales como antigüedad, si posee cochera, etc.) y de su entorno (infraestructura, disponibilidad de transporte, cercanía a centros comerciales entre otras)".

Distorsiones en el mercado

El ministro Jorge Ferraresi aclaró que pese al fin del decreto, no habrá desalojos sin mediación previa

Los aumentos de precios no serán el único inconveniente que deberán afrontar los inquilinos con el fin del decreto del congelamiento.

La nueva Ley de Alquileres determina que los contratos iniciales deben firmarse por tres años. Si los aumentos luego de eso se rigen por índices oficiales, será más difícil renovarlos, ya que a los dueños les convendrá más ofertar nuevamente el departamento en el mercado con alzas superiores a la inflación.

Por ejemplo, según un informe publicado por Zonaprop Index, el alquiler promedio de febrero en la ciudad de Buenos Aires se ubicó en $33.357 mensuales, lo que marcó un salto de 65% anual.

En un año, todos los barrios porteños muestran un incremento en los alquileres superior a 50%. En Puerto Madero, se ofertaron a $67.062 mensuales; en Palermo, a $38.727, y en Nuñez, los inmuebles para alquilar se publicaron en promedio a $38.404 por mes.

Ante la posibilidad de no renovación, el temor de los inquilinos es el incremento de los desalojos, sobre todo entre los que se acogieron al decreto de congelamiento durante el año pasado porque no pueden afrontar la deuda ni los incrementos. Ante esto el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, aclaró en los últimos días que "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", y que se trabajará para asegurar la vivienda a las poblaciones más vulnerables.