Guzmán se reunió con la directora del FMI: los puntos clave del encuentro

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro en Washington con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para "avanzar con las negociaciones" por la deuda de unos 44.000 millones de dólares.

Así lo informó el Ministerio de Economía tras el encuentro, a través de un comunicado que contenía apenas un párrafo y fotos del encuentro.

Más extenso fue el comentario de Georgieva, quien dijo: "Muy buena reunión con el ministro Guzmán para analizar la situación económica argentina y el camino a seguir. Nuestros equipos están trabajando juntos constructivamente para ayudar a fortalecer la estabilidad económica, proteger a los vulnerables y promover un crecimiento sustentable. Nuestro estrecho diálogo continuará".

