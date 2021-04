El Gobierno nacional suspendería la circulación nocturna entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana

La medida, de alcance nacional, tendrá una duración de 15 días e implicará que los restoranes y bares solo podrán hacer delivery o take away

El Gobierno nacional anunciará en los próximos días que restringirá la circulación entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día siguiente como forma de frenar la suba de casos de coronavirus. La medida, de alcance nacional, tendrá una duración de 15 días e implicará, entre otras cuestiones, que los restoranes y bares solo podrán hacer delivery o take away (retiro en tienda) en horario nocturno.

Preocupados por la suba de casos de coronavirus (Argentina promedia más de 11 mil casos diarios en la última semana), el gobierno nacional anunciará la fuerte restricción por un plazo de 15 días. La medida no afectará al dictado de clases, que seguirán con su esquema de presencialidad con protocolos sanitarios, ni la actividad productiva, ya que fábricas y comercios podrán trabajar como hasta ahora durante el día, indicó el sitio eldestape.

Golpe a la gastronomía

Si se aplican las restricciones nocturnas, el sector de gastronomía no podrá tener a la noche mesas, ni adentro ni afuera del local, pero podrá vender sus productos a través de las modalidades de delivery y take away. Un caso particular es el de los shoppings, sobre los cuales se está evaluando qué hacer en este nuevo marco que se anunciará, se estima, entre miércoles o jueves de esta semana.

El Gobierno nacional por lo pronto viene implementando un esquema en donde más trabajadores públicos se sumen al teletrabajo. La medida que se dictó hasta el 31 de marzo (día en que comenzaron los feriados de Semana Santa) se extendió hasta el 9 de abril.

Reunión cumbre

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero convocó para la tarde de este lunes a una reunión con autoridades de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para analizar la situación epidemiológica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según se informó oficialmente.

El jefe de gabinete de la Nación convocó para esta tarde a las 16 a sus pares de Provincia y de la Ciudad, Carlos Bianco y Felipe Miguel respectivamente, según informó la agencia Télam.

El encuentro se realizará en su despacho de la Casa Rosada y participarán también la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti; el titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y el de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

Más vacunas

Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Moscú llegó este domingo al país con casi 500 mil vacunas Sputnik V, con lo cual se superaron las 7 millones de dosis para luchar contra el coronavirus.

El vuelo AR1069 de Aerolíneas Argentinas, que transportó 497.745 dosis del componente 1 de la Sputnik V, aterrizó en Ezeiza a las 13.25 y con esta partida se alcanzarán las 2.015.745 dosis llegadas esta semana.

"Seguimos recibiendo dosis de vacunas, para ya casi llegar a los 7,3 millones y continuar con la distribución, que se está haciendo en forma permanente a las 24 jurisdicciones, con el objetivo fundamental de seguir cubriendo en esta instancia a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones", dijo Vizzotti a la prensa en el aeropuerto.

Agregó que "en este momento, por consenso con todas las jurisdicciones, estamos vacunando a los mayores de 60 años y trabajando fuerte para que, lo antes posible, podamos vacunarlos para que, aunque aumente el número de casos, aunque sea circulación viral, podamos reducir la mortalidad".

Vizzotti apuntó que trabajan para seguir recibiendo vuelos

Con respecto a nuevos operativos, apuntó la funcionaria que "se está trabajando en forma permanente para seguir recibiendo vuelos, y cuando tengamos la información de la Federación Rusa o la República Popular China, tengan disponibilidad de dosis, inmediatamente se articula con Aerolíneas y con todas las áreas de logística para poder avanzar con el vuelo para traer dosis".

"Lo mismo que cuando tengamos disponible alguna de las dos de Covax, también nos avisan y generamos la acción de traslado de las dosis", añadió.

Los últimos envíos

El domingo pasado arribaron 218.400 dosis de vacunas Oxford AstraZeneca del mecanismo Covax; el martes, 300.000 Sputnik V, de las cuales 250 mil pertenecía al componente 1 y 50 mil al componente 2; y el jueves, un millón de dosis de Sinopharm.

Con las 497.745 dosis de Sputnik V que llegaros este domingo, y desde el inicio del proceso de inmunización impulsado por el Gobierno, la Argentina habrá recibido hasta ahora un total de 7.266.500 dosis.

De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, hasta la mañana del domingo fueron aplicadas 4.234.505 dosis, de las cuales 3.550.166 corresponden a la primera dosis, y 684.339 a la segunda.

Además, ya se encuentran distribuidas 5.817.845 dosis y este sábado comenzaron a transportarse a todas las provincias del país 909.000 dosis de la vacuna Sinopharm.

Bajo el número de vuelo AR1069, el Airbus 330-200, matrícula LV-GIF, el avión aterrizó en Ezeiza luego de haber partido el sábado a la noche, a las 20.43 hora de Argentina -las 2.43 local-, desde el aeropuerto internacional de Sheremétievo, adonde había arribado el miércoles último.

Se esperaba que el avión permaneciera allí alrededor de cinco horas para realizar los trabajos de carga de las vacunas, pero un problema logístico obligó a reprogramar la salida del vuelo, a los fines de sumar a las bodegas de la aeronave la mayor cantidad de dosis posible, según informaron fuentes de la aerolínea.

El Gobierno continuará con el foco en la vacunación de personas desde 60 años

"El esfuerzo logístico que se realiza para sacar los vuelos en cuestión de horas se puede hacer porque hay una línea aérea puesta al servicio de los argentinos. Cada avión que llega con vacunas permite darle continuidad al plan de vacunación trazado por el Gobierno nacional", señaló Ceriani.

El vuelo se realizó en forma directa, sin escalas, en la aeronave que fue especialmente reformada para el transporte de carga y se encuentra al mando de 10 tripulantes, entre pilotos y copilotos, a los que se suman personal técnico, de mantenimiento y tripulantes de cabinas, hasta totalizar una dotación de 20 personas.

Los otros vuelos

Aerolíneas Argentinas realiza desde diciembre operaciones especiales con el objetivo de traer vacunas al país.

El 24 de diciembre arribó el primer vuelo desde Moscú con 300.000 dosis; el 16 de enero llegaron otras 300.000 dosis en el segundo vuelo. El tercer vuelo se concretó el 28 de enero trayendo 220.000 dosis para nuestro país y 20 mil que fueron enviadas a Bolivia; en tanto que el 12 de febrero llegó el cuarto servicio con 400.000 dosis.

Posteriormente el 28 de febrero el quinto vuelo trajo 517.500 dosis y un día después, el 1 de marzo, el sexto llegó con 732.500 dosis. El 19 de marzo se concretó el arribo de 330.00 dosis en el séptimo vuelo y tres días más tarde, el 22 de marzo llegaron 500.000 dosis en lo que constituyó el octavo vuelo a la capital rusa.

Ya en los últimos días, el 27 de marzo arribaron 370.000 dosis en el noveno servicio, el 30 de marzo, 300.000 dosis en el décimo vuelo y hoy llegaron 497.745 dosis en el undécimo vuelo totalizando hasta el momento 4.467.745 dosis llegadas desde Rusia.

Además, llegaron dos vuelos procedentes de China con dosis de vacunas Sinopharm, el primero el 25 de febrero, con 904.000 dosis y el restante el 1 de abril con 1.000.000 de dosis.