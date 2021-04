Ahorro e inversión: cómo funciona la verdadera pirámide financiera que permite ganar plata

La pirámide financiera, a diferencia de las estafas piramidales, llevan su esfuerzo, pero realmente funcionan para ganar dinero dignamente

Si bien aparecen continuamente noticias sobre las estafas piramidales, existe una que realmente funciona: se trata de la pirámide financiera.

Esta pirámide no se basa en la forma errónea de entender la frase "sé tu propio jefe", como muchos lamentablemente divulgan: ser tu propio jefe no es no hacer nada, como se muestra en esos ejemplos, sino todo lo contrario.

Las que terminan estafando a la gente solo tienen promesas imposibles, son aquellas en las que hay una monarquía, uno que gana mucho dinero a costa de otros y el resto pierden todos.

Sin embargo, en este caso se trata de finanzas reales. Según Ramiro Daniel Marra, de Bull Market Brokers, en esta oportunidad se refiere a la pirámide financiera que por supuesto lleva su esfuerzo, pero que realmente funciona para ganar dinero dignamente.

"En la base de la pirámide hay un punto clave, que parece obvio pero que es la realidad. Si vos no empezás a ganar dinero trabajando no hay finanzas que existan. Sí, hay que levantarnos temprano, hay que tener un rédito económico por nuestro esfuerzo. No hay trucos de magia", cuenta.

Ahorro e inversión, dos claves de la pirámide financiera

Cuando se logra tener un ahorro, el gran secreto es invertir

Luego de que uno obtiene ese dinero, el siguiente esfuerzo es ahorrar. Parece también obvio pero no lo es. La mayoría de la gente que tiene la capacidad de ahorro no sabe administrarse y termina gastando todo. Es clave que comiencen a aprender a ahorrar.

Cuando se logra tener un ahorro, el gran secreto es invertir. Invertir esos ahorros para generar rentabilidad. Ahí ven como la pirámide va ascendiendo, hasta que llegamos a la cima que sería el bienestar financiero.

Si estamos ahorrando 3 a 6 meses de ingresos ya estamos en una buena condición para invertir y eso lo potencia con la inversión. La inversión con el tiempo y el interés compuesto termina generando bienestar financiero.

Qué inversión sugieren expertos a quien teme a un dólar más caro

El precio del dólar oficial se encuentra relativamente estable y asciende en lo que va del año por debajo de la inflación. A pesar de esto, algunos analistas de la City temen que antes de las elecciones, por un mayor nerviosismo de mercado, o después de ellas, por el atraso arrastrado frente al resto de los productos de la economía, haya un salto en el tipo de cambio. Por lo que recomiendan comprar algunos títulos dólar linked.

Estos papeles se compran en pesos y brindan una cobertura a los ahorristas e inversores respecto al movimiento en la cotización del tipo de cambio oficial mayorista, que es el de referencia en el mercado corporativo porque es el que informa el Banco Central, con la denominación "A" 3500.

En resumen, se transforman en una buena opción de diversificar los ahorros, ante un imprevisto salto cambiario, más allá que, por ahora, el Gobierno mantiene "controlado" al billete oficial por el estricto cepo cambiario y la actual época de liquidación de divisas por parte del agro.

Al respecto, iProfesional consultó a algunos expertos del mercado para conocer sus opiniones y recomendaciones.

Los bonos dólar linked cotizan en pesos pero siguen al movimiento del precio del dólar oficial.

Así, entre las alternativas de inversión existentes, mediante canales indirectos, se destaca una opción que sigue al dólar y que llegar a obtener un rendimiento interesante.

"Existe un bono muy corto, que es el ´Bote vinculado al dólar 11/2021´, o T2V1, que vence el 30 de noviembre de este año. Le quedan más de siete meses de vida, y es un bono dólar linked. Es decir que el capital, en lugar de estar vinculado a la inflación, se indexa al tipo de cambio", indica a este medio José Bano, analista de research de InvertirOnline.

Y detalla: "Lo interesante de esta opción es que rinde todo lo que sube el dólar oficial más 9,5%. Entonces, si bien hay una presunción de que el tipo de cambio se va ir atrasando de a poco contra la inflación, este bono rinde 11,5 puntos porcentuales más que uno equivalente indexado por CER".

De acuerdo suma a estos datos Dante Ruggieri, agente productor de Invertir en Bolsa (IEB), que también recomienda este papel, el ritmo actual de devaluación se encuentra en torno al 32%, "con lo cual este instrumento dólar linked se ubica actualmente con un rendimiento alrededor del 40%".

En resumen, según su opinión, este bono "se vuelve interesante también", ya que, además de su TIR actual que es elevada, "es un activo de cobertura ante cualquier salto abrupto en la cotización del tipo de cambio oficial".

Puntos destacados del dólar linked

Los bonos en pesos que reflejan el movimiento del dólar son una forma de dolarizarse, sin comprar divisas

Más allá del rendimiento y de la cobertura cambiaria que brinda a los ahorristas este tipo de bonos, existen otros aspectos que le otorgan un atractivo destacado a estos títulos públicos.

Bano menciona que vencen el 30 de noviembre, o sea, después de las elecciones.

"Entonces, si uno especula y entiende que, en teoría, el Gobierno busca atrasar el tipo de cambio para domar un poco el índice de inflación, y para tener mejores chances en las elecciones, en algún momento se debería corregir ese atraso", razona este analista.

Es decir, en el mercado hay quienes piensan que luego de los sufragios de fines de octubre, el Banco Central necesitará ajustar la cotización del dólar oficial al resto de los precios de la economía, para que no quede barato.

Algo que evitaría fomentar las importaciones, en un contexto de escaso ingreso genuino de divisas. Y, a la vez, achicaría la brecha cambiaria con los dólares libres, que son el blue y el contado con liquidación.

"Ese momento sería después de las elecciones, entonces, un bono que vence el 30 de noviembre, captaría esa recuperación del dólar. En mi opinión y suponiendo este escenario, el T2V1 va a tener un mejor rendimiento al esperado, y no se justifican esos 11,5 puntos de diferencia contra los bonos CER", indica Bano.

Incluso, va mucho más allá: "En conclusión, si yo fuera un inversor y tuviera un bono CER corto, lo vendería y me compraría un bono dólar linked. Es cierto que es un camino indirecto y especulativo, teniendo que estudiar la diferencia entre la evolución del dólar y la inflación, pero a mi parecer va a dar mejor rendimiento que el camino directo y sencillo, siendo directamente indexar el activo a la inflación".