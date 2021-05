Qué es el Producto Interno Bruto o PIB de un país

Cuáles son los bienes y productos desarrollados en un mercado que ingresan en el cálculo del Producto Interno Bruto de un país y cuáles no

El PIB o PBI es la sigla que identifica el Producto Interno Bruto de un país.

Seguramente hayas escuchado hablar de Producto Interno Bruto cuando se quiere medir la riqueza que desarrolló un país o una economía en un año calendario.

En la siguiente nota te contamos de dónde sale el nombre de Producto Interno Bruto o PIB y cómo se calcula a nivel internacional.

¿Qué es el Producto Interno Bruto o PIB?

Al Producto Interno Bruto o PIB también se lo conoce en algunos países de latinoamérica como producto interior bruto. En ambos casos significa lo mismo y se respeta la misma sigla.

El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año.

El Producto Interno Bruto es el indicador que se utiliza para medir la riqueza que genera un país. También se conoce como producto bruto interno (PBI).

Como mide la producción total de bienes y servicios de un país, su cálculo es bastante complejo, ya que debemos conocer todo lo que se produjo en el país en el período de tiempo determinado y sumarlos.

Hay algunos datos que no se incluyen en el cálculo del Producto Interno Bruto simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida.

¿Cuál es la fórmula para calcular el Producto Interno Bruto?

Se dice que un país crece económicamente cuando la tasa de variación del Producto Interno Bruto o PBI aumenta. Es decir, si el PIB del año calculado es mayor que el del año anterior.

Según el portal especializado Economipedia, la fórmula utilizada para ver el porcentaje de variación es la siguiente:

Tasa variación PIB = [ (PIB año 1 / PIB año 0) – 1 ] x 100 = %

Si la tasa de variación es mayor que 0, hay crecimiento económico. En caso contrario, por debajo de cero, existe decrecimiento económico en un país durante el período de tiempo analizado.

Pese a que la validez de este indicador está ampliamente extendido, la idea de utilizar el Producto Interno Bruto para medir la riqueza generada en un país durante un determinado período de tiempo no está excenta de críticas.

Uno de los problemas por lo que es criticado el Producto Interno Bruto como indicador es porque no mide la distribución de la riqueza dentro de un país ni la diferencia entre países.

Para eso hay otros indicadores como:

Índice de gini

Índice de desarrollo humano

PIB per cápita

Metodologías para calcular el Producto Interno Bruto

Econopedia asegura que el Producto Interno Bruto puede medirse a través de tres metodologías:

Método del gasto

La metodología del gasto para medir el Producto Interno Bruto implica la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un período de tiempo. Luego el Producto Interno Bruto = consumo final + formación bruta de capital + exportaciones – importaciones.

La forma más utilizada para calcular el Producto Interno Bruto de un país es según su demanda agregada:

PIB = C + I + G + X – M

Siendo C el consumo, I la inversión, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones.

En esta fórmula se puede detectar por qué cuando disminuye el consumo interno de un país se reduce el Producto Interno Bruto. Es decir, siempre y cuando lo demás se mantenga estable. Lo mismo ocurre cuando disminuye la inversión, el gasto público o las exportaciones.

Método del valor agregado

Esta otra metodología para calcular el Producto Interno Bruto es la suma del valor agregado (bruto) que se genera en la producción de los bienes y servicios en un país en un determinado período de tiempo.

En este caso, la fórmula del Producto Interno Bruto es:

PIB = VAB + impuestos – subvenciones

En la fórmula, VAB hace referencia al valor agregado bruto.

Método del ingreso

Esta metodología para calcular el Producto Interno Bruto es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos (trabajo y capital) durante un período de tiempo.

En este caso el PIB = remuneración de los asalariados + impuestos – subvenciones + excedente de explotación.

De esta forma, la fórmula del Producto Interno Bruto es:

PIB = RA + EBE + impuestos – subvenciones

Aquí RA es la remuneración de asalariados y EBE es el excedente bruto de explotación.

¿Cuál es el Producto Interno Bruto de Argentina?

Cuál es al día de hoy el Producto Interno Bruto de la Argentina

Según los últimos datos del Banco Mundial, actualizados hasta abril de 2021, Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, con un Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 450 billones de dólares.

"Con abundantes recursos naturales en energía y agricultura, en su territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, el país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles, cuenta con importantes reservas de gas y litio, y tiene un enorme potencial en energías renovables. Argentina es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna. Asimismo, tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología", indica la entidad multinacional al hablar de la economía local.

"Sin embargo, la volatilidad histórica del crecimiento económico ha impedido el desarrollo del país. La pandemia de Covid-19 y el aislamiento social como forma de combartirla agravaron la situación. La pobreza urbana en Argentina sigue siendo elevada alcanzando un 42,9% de la población en el segundo semestre de 2020, con un 10,5% de indigencia y una pobreza infantil (niños menores de 14 años) del 57,7%", recuerda el Banco Mundial.

Otros datos oficiales que se toman en cuenta para medir el Producto Interno Bruto en la Argentina son los del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La última información disponible por parte de este ente nacional dice que el Producto Interno Bruto en la Argentina viene a la baja por lo menos en los últimos dos años calendario medidos.

En 2017 había crecido 2,8% de manera interanual y totalizó en pesos un valor de 10.660.228 millones a precios corrientes en ese momento. Al año siguiente, el Producto Interno Bruto en la Argentina retrocedió 2,6%, y a precios corrientes se ubicó en 14.542.722 millones de pesos, debido a la inflación.

Por último, el INDEC midió que en 2019 el Producto Interno Bruto volvió a retroceder de manera interanual un 2,1%, y totalizó 21.447.250 millones de pesos.

Los datos desagregados que ofrece el INDEC al cierre de este artículo para el 2020 mostrarían una baja interanual del 4,3% en el año de las mayores restricciones a la actividad por la pandemia, y un Producto Interno Bruto que se ubicó por la inflación en un total de 32.601.598 millones de pesos.

El impacto de la pandemia en el Producto Interno Bruto

Según el Banco Mundial, el impacto del COVID-19 en el Producto Interno Bruto "ha sido significativo en Argentina"

Durante el 2020, el país sufrió una caída del Producto Interno Bruto de 9,9%, la mayor desde 2002.

"Para contrarrestar los impactos de la crisis, el Gobierno implementó un paquete de medidas de emergencia, para proteger a los más vulnerables y acompañar a las empresas mientras duró el aislamiento social. La economía doméstica sigue mostrando fuertes desbalances macroeconómicos. La inflación anual, si bien se ha desacelerado en un contexto de caída de la actividad económica, alcanzó el 36% en 2020, a pesar de la existencia de controles de precios", indicó el Banco Mundial.

¿Qué pasará con el Producto Interno Bruto este año?

El Producto Interno Bruto de la Argentina crecerá en 2021 de acuerdo a la OCDE

Las últimas proyecciones que se tienen sobre el Producto Interno Bruto de la Argentina son de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el mes de marzo de 2021 la mencionada entidad mejoró las proyecciones para la economía argentina al estimar para 2021 un crecimiento de 4,6% de su Producto Interno Bruto.

De hecho, los países con el crecimiento más pronunciado para este año de su Producto Interno Bruto, según las estimaciones de la OCDE, serían:

India (12,6%),

China (7,8%),

Estados Unidos (6,5%),

Turquía y Francia (5,9%),

España (5,7%),

Reino Unido (5,1%),

Indonesia (4,9%),

Canadá (4,7%) y

Argentina (4,6%).

El organismo elevó de este modo nueve décimas las proyecciones para la economía argentina respecto de lo que había previsto en su informe de diciembre del año pasado. No obstante, para 2022 la institución revisó a la baja las previsiones para Argentina, con 2,5 puntos porcentuales menos, hasta el 2,1 por ciento.

Estas nuevas proyecciones se enmarcan en los nuevos pronósticos de la OCDE para la economía mundial que para 2021 espera un crecimiento del 5,6% y para 2022 un incremento del 4%, ambos revisados al alza en 1,4 punto porcentual y en tres décimas, respectivamente.

Las nuevas revisiones se explican por la implementación gradual de campañas de vacunación, así como por anuncios de apoyo fiscal en algunos países, especialmente en Estados Unidos, y signos de que algunas economías están afrontando mejor las medidas para contener el virus.

"Las perspectivas han mejorado en los últimos meses y los indicios de un repunte en el comercio de bienes y la producción industrial se harán evidentes para fines de 2020. Se proyecta ahora que el crecimiento del PIB mundial será del 5,6% este año, una revisión al alza de más de 1 punto porcentual con respecto a diciembre", puntualizó el organismo en su último informe.

"Se espera que la producción mundial alcance niveles prepandémicos a mediados de 2021, pero dependerá mucho de la carrera entre las vacunas y las variantes emergentes del virus", afirmó.

Por su parte, a principio de año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había reducido sus expectativas de crecimiento para la economía argentina en 2021 de 4,9% a 4,5%. La reducción fue a contramano de lo que espera el organismo para la región según su informe de perspectivas globales de enero, en el que modificó al alza sus previsiones de actividad económica para América Latina para este año.

El FMI estimó que el producto bruto interno argentino se redujo 10,4% el año pasado. Espera que se expanda 4,5% este año y 2,7% en 2022. La previsión para 2022 tuvo una corrección a la suba de 0,2 punto porcentual.

¿Qué es el Producto Interno Bruto per cápita?

El Producto Interno Bruto per cápita relaciona el nivel de renta de un país con su población

El Producto Interno Bruto per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población.

Para calcularlo, se divide el Producto Interno Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes.

A través de su cálculo se interrelacionan la renta nacional (mediante el PIB en un periodo concreto) y los habitantes de ese lugar.

Es importante señalar que el Producto Interno Bruto que suele emplearse a la hora de calcular ingresos per cápita es el expresado en términos nominales. Es decir, se utilizan los precios vigentes de los bienes y servicios producidos en un periodo y no precios constantes como en el Producto Interno Bruto real.

Las críticas que se le hacen a esta metodología tienen que ver con que no permite detectar la distribución desigual de la riqueza producida en un país, al ser un promedio entre todos los habitantes por igual.

El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea como medida de comparación entre diferentes países, para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas.