Fiesta en Olivos: una de las invitadas pedirá la inconstitucionalidad del decreto de cuarentena estricta

Stefanía Domínguez, amiga de Fabiola Yañez y una de las invitadas a su cumpleaños en julio del 2020, pedirá que se declare la inconstitucionalidad del DNU de Alberto Fernández que estableció el aislamiento obligatorio. Lo presentará el pedido a través de su abogado, Mauricio D´Alessandro.

Domínguez, una de las acusadas de violar la cuarentena, planteará la nulidad de la medida decretada por el propio Presidente, que prohibía justamente realizar reuniones como la del 14 de julio de 2020 en la Quinta de Olivos.

D’Alessandro, el abogado de Domínguez sostuvo que "se necesita una ley" para "limitar el derecho de reunión".

"Para decir que no se puede salir de la casa no alcanza con un decreto. El artículo 23 de la Constitución dice que es necesario decretar el estado de sitio a través del Congreso de la Nación para limitar el derecho a la reunión. Es algo técnico y legal. Se necesita una ley", señaló D’Alessandro en declaraciones televisivas

"No pueden limitar derechos de transitar o reunirse sin una ley del Congreso. No es posible que se le aplique, no solo a Stefanía, a ninguno de aquellos que salieron a la calle y recibieron las 55.000 causas penales que hay", agregó el representante de Domínguez, que también es abogada.

Aunque calificó la fiesta en la quinta de Olivos como "una barbaridad desde lo ético", D’Alessandro, aseguró que "desde lo legal no hay derecho a instruir una causa contra ninguno de los que está allí", y reconoció que "si el decreto es declarado inconstitucional, el Presidente podría beneficiarse".

El letrado, que anticipó que no esperará a una citación para hacer la presentación, dio detalles de cuál es el vínculo entre su defendida y la primera dama: "Ella es amiga desde 2014, porque son del interior: vinieron, estudiaron teatro juntas en una academia y se generó un grupo de amigas que dura hasta ahora".

El abogado también calculó que deben existir entre 20 y 30 fotos del encuentro. "Le tratan de atribuir a determinadas personas la divulgación de las fotos, con un interés espurio. Había diez personas, cada uno tomó una o dos fotos. Si cada uno se la pasó a una o dos personas, las fotos estuvieron durante un año en los celulares de por lo menos 40 personas", concluyó.

Mientras tanto, avanza la causa judicial, y en simultáneo se conocen más fotos y videos del evento. Dentro de la investigación, que lleva adelante el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello, no hay todavía imputados. Aun así, todos los investigados, con excepción de Alberto Fernández, se presentaron en la causa.

Este jueves, el fiscal solicitó información para determinar si la primera dama y el resto de los invitados al evento tenían el permiso que se requería para circular como los que eran obligatorios para aquellas personas que cumplieran tareas esenciales. No obstante, no existía un permiso que habilitara a reuniones sociales.

Los videos de la fiesta

Este miércoles salieron a la luz imágenes en video donde se muestra la celebración del 14 de julio de 2020, cuando regía una estricta cuarentena obligatoria en el país.

Los videos fueron difundidos por el portal El Destape, y llegan días después de la periodista Guadalupe Vázquez del canal LN+ publicara la foto de la fiesta que hizo estallar el escándalo.

En el primero de los videos los invitados a la cena, todos ellos sin barbijo incluido Alberto Fernández, le cantan el feliz cumpleaños a la primera dama, quien al terminar la canción sopla una vela y luego agradece los aplausos y las muestras de afecto.

"¡Gracias!", exclama Yañez, agitando las manos en alto con una mueca de felicidad, aunque aclarando que no se pueden saludar con un abrazo a raíz de la pandemia.

De fondo se escuchan los ladridos del perro presidencial, Dylan, quien da vueltas por el comedor mientras la decena de invitados celebran con copas de champagne.

En el segundo video, la pareja del presidente sigue agradeciendo y choca su copa con la de los invitados, que se levantan de sus sillas para ir al encuentro de la agasajada.

Mientras, Alberto Fernández observa la situación sentado a la mesa.

La polémica por la fiesta de cumpleaños en plena pandemia, contradiciendo el decreto presidencial que establecía estrictas normas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, derivó en la indignación de la oposición que reaccionó con pedidos de juicio político y todo tipo de recriminaciones públicas.

En una primera instancia, el Presidente había desmentido la veracidad de las acusaciones pero cuando apareció una segunda foto, más contundente que la primera, no le quedó más remedio que admitir el hecho había sucedido y que había sido un "error".

"La foto" de Olivos: quién es quién en el festejo de Fabiola

Una fotografía del presidente Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó la semana pasada una fuerte polémica y la oposición llegó a plantear la posibilidad de un juicio político.

En la fotografía filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del año pasado -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a 9 comensales mayores -más una niña- alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos y sin barbijos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

La imagen, publicada por la periodista Guadalupe Vázquez en el canal LN+ y luego viralizada en redes sociales con repercusiones muy negativas entre los usuarios, generó conmoción en la Casa Rosada, que más temprano había desmentido la veracidad de otra foto en la que aparecen Fernández, Yañez y la modelo Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama.

La nueva foto, que desató el escándalo, habría sido sacada por el empresario taiwanés Chien Chia Hong (pareja de Pacchi y presunto comensal número trece de la cena en Olivos).

El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas "la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas".

Pero además, el artículo 11 prorrogaba el ASPO "desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive" y en el artículo 18 se hacía referencia a la prohibición para circular en horarios nocturnos.

La foto del escándalo: quién es quién

1. Alberto Fernández

Presidente. Encargado de firmar los decretos de cuarentena obligatoria que regían en el momento del cumpleaños que muestra la foto.

2. Carolina Marafioti

Trabaja en el equipo estético de Fabiola Yáñez. Es la encargada de elegir el vestuario que la esposa de Alberto Fernández usa en sus apariciones públicas.

3. Fabiola Yañez

Primera dama argentina y agasajada de la ocasión.

4. Sofía Pacchi

Es asesora de Yáñez, nombrada con cargo en el Estado. Conocida como ex modelo y actriz, es pareja del empresario taiwanés Chien Chia Hong. Este hombre sería quien tomó la fotografía.

Pacchi, la ex modelo que asesora a la primera dama.

5. Florencia Fernández Peruilh

Es una amiga de Fabiola Yáñez.

6. Santiago Basavilbaso

Estuvo presente en el festejo VIP por su amistad con Yáñez.

7. Emmanuel López

Es un asesor de la primera dama. Fue contratado por la Subsecretaría de Gestión Institucional.

8. Fernando Consagra

Es actor y modelo, con trayectoria en México y EE.UU. Según trascendió, es pareja de López.

9. Rocío Fernández Peruilh

Es amiga de Yáñez. Tiene 28 años y trabaja como agente inmobiliaria.

10. Federico Abraham

Es un peluquero que asiste a Yáñez. Ingresó en diversas oportunidades a la Quinta de Olivos en 2020, incluso durante la cuarentena.

11. Stefanía Dominguez

Es abogada y en redes sociales afirmó conocer a Fabiola Yáñez desde 2014. En su Instagram publicó un video de Yáñez cantándole el feliz cumpleaños a ella.

Según registros de Olivos, los invitados se retiraron entre la 1:44 y la 1:147 de la madrugada del 15 de julio de 2020.