Suba de sueldo: la UOM acordó un incremento de 45% y marca la referencia para el resto de las paritarias

Luego de varias reuniones, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que conduce Antonio Caló, acaba de definir su paritaria 2022 y el aumento de sueldo con lo que se convierte en la primera actividad del sector privado en lograrlo. De esta manera, el gremio y las seis cámaras del sector acordaron una suba del 45% en tres tramos, incluyendo una revisión en base a la evolución de la inflación en el mes de noviembre.

En cuanto a las cuotas, corresponde un 18% desde el mes de abril, un 15% a partir de julio y se completará en octubre con un 12%. Cinco puntos por encima de la pauta general que promueve el gobierno para la negociación colectiva de este año.

Este acuerdo que beneficiará a los obreros metalúrgicos, regirá a partir de abril y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2023, con una revisión del aumento en noviembre próximo, que dependerá de la inflación.

El arreglo, que aún no fue homologado por el Ministerio de Trabajo, podría convertirse en la pauta de referencia para el resto de las negociaciones paritarias del sector privado.

Aumento para metalúrgicos: a cuánto se irá el sueldo inicial

La UOM acordó una suba del 45% en tres tramos

El incremento salarial, que beneficiaría a unos 200.000 metalúrgicos, elevará el sueldo inicial de la actividad a $78.000 y se da cuando justo cuando el INDEC informó que la inflación de febrero fue de 4,7% y que la interanual alcanzó el 52,3%.

La revisión paritaria se estableció para noviembre, con lo cual la negociación culminó un 5% por encima de lo que se venía negociando en las 3 reuniones anteriores y se estiró un mes la revisión, ya que en las conversaciones el gremio la había planteado para octubre.

En las últimas semanas, Caló -que acompañó y respaldó el discurso de Alberto Fernández en el Congreso- fue muy duro con el aumento de la inflación y pidió soluciones urgentes.

El dirigente siderúrgico había recordado que en la paritaria anterior logró un aumento superior al 50%, pero advirtió: "Podes sacar 60%, pero la plata no alcanza nunca. Si no se corrige la inflación no va a arreglarse nunca".

El gremio que conduce Antonio Caló obtuvo una revisión para noviembre

Bancaria exigió apertura de paritaria: de cuánto es el sueldo hoy

La Asociación Bancaria (AB), que conduce Sergio Palazzo, solicitó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, "la apertura de la paritaria 2022, para cerrar la negociación de sueldo del año, informó el gremio, el que desde febrero cuenta con un salario mínimo de 133.368,38 pesos.

En un escrito dirigido a Moroni, el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y el secretario de Acción Gremial del sindicato, Gustavo Díaz, solicitaron al titular de la cartera laboral la apertura de la paritaria de este año para producir una mejora salarial y analizar otros temas propios de la actividad bancaria, señalaron los dirigentes en un comunicado, "según la cláusula cuarta del acta-acuerdo del 7 de febrero último",.

"No solo es necesario convenir una recomposición salarial final para el año sino analizar y acordar temas tales como la banca digital a partir de la incorporación de nuevas tecnologías y la puesta en marcha de los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad como consecuencia de la nueva Ley de Teletrabajo", afirmaron.

Palazzo y Díaz solicitaron a Moroni que convoque con carácter de urgencia al sindicato y a las cámaras patronales ABA, ABE, Abappra y Adeba y al Banco Central (BCRA) a una audiencia ante "la difícil coyuntura económica".

La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, solicitó este viernes al ministro de Trabajo la apertura de la paritaria 2022

Cuál fue el pago de sueldo acordado en febrero pasado

La Bancaria y los empresarios habían acordado el 7 de febrero último el pago de un adelanto salarial para enero y febrero en concepto de anticipo del convenio final, por lo que el ingreso mínimo se determinó entonces en casi 137 mil pesos.

El salario mínimo bancario es desde febrero de 133.368,38 pesos, más otros 3.436,11 pesos por participación en las ganancias (ROE), por lo que ascendió a 136.804,49 pesos y, ahora, el gremio solicitó la reapertura del diálogo final, detallaron Palazzo, Díaz y el secretario de Prensa del gremio, Claudio Bustelo.

Te puede interesar Dividir el país en 6 y eliminar ministerios: así es la propuesta de Redrado para achicar el gasto público

Según el último acuerdo, para salarios de $1 a $155.433 correspondió un aumento retroactivo de $10.000 en enero y de $14.500 en febrero. Para remuneraciones entre $155.434 y $201.334 el aumento fue de $13.076,10 en enero y de $18.960,30 en febrero. Los salarios entre $201.335 y $241.602, recibieron $16.937,10 por enero y $24.559,70 por febrero. Y por último, los que superaban $241.603 recibieron $20.325,10 por enero y $29.471,40 por febrero.