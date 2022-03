De Pablo: "Para el Gobierno, la inflación es un mal aguantable"

El economista Juan Carlos De Pablo consideró que para el Gobierno la inflación "es un mal aguantable", pero advirtió sobre una eventual disparada de los precios.

"Este nivel de inflación, como viene el Gobierno en este momento, es un mal aguantable. Para luchar en serio contra la inflación se necesitan dos cosas: un Gobierno creíble y un equipo económico idóneo. Y no hay ninguna de las dos cosas. Vamos a andar así hasta fines de 2023", evaluó.

De Pablo dijo que "ojalá tengamos una sorpresa con la 'guerra' a la inflación, pero yo no espero nada. Los anuncios (de eventuales medidas) que se hicieron hasta ahora no generan expectativa". "Acá lo que importa es la toma de decisiones. Porque cuando la inflación escala, escala rápido", advirtió el economista, en declaraciones radiales.

Inflación el pronóstico de Juan Carlos De Pablo

A su criterio, "hay que tomar nota del 4,7% de febrero. Pero no tenemos cómo saber si es la antesala de un porcentaje mucho mayor. Es que vivimos el día a día, no hay expectativas. Es muy difícil hacer política económica sin credibilidad política".

Con relación al acuerdo con el FMI, De Pablo aseguró: "Nadie cree en eso, ni siquiera ese organismo. Ya saben que no lo vamos a cumplir. El Fondo nos dio la guita y sabe que no le vamos a pagar". "Por eso, este acuerdo tiene más que ver con que el Fondo necesita un papelito para que no se le estropee su balance, ya que su principal deudor no le paga y tiene que hacer ficción", concluyó.

Las claves de la "guerra contra la inflación" que lanzará el Gobierno

Alberto Fernández considera que tiene dos urgencias a resolver en el cortísimo plazo: primero, sacar de la agenda pública el acuerdo con el FMI, una cuestión que provocó una crisis con Cristina Kirchner, y -segundo- poner como prioridad total, excluyente, a la inflación.

El dato de febrero (4,7%) sorprendió a los funcionarios del gabinete económico. Roberto Feletti, secretario de Comercio, les había anticipado a empresarios de la alimentación que el número "vino mal". Pero nadie imaginó que superaría el 4% estimado por las principales consultoras económicas.

La aceleración inflacionaria tiene a los alimentos en el centro del problema. El rubro escaló 7,5% el mes pasado, cuando la invasión rusa a Ucrania recién había comenzado y los precios de las materias primas no habían terminado de llegar a los niveles récord de hoy.

Para marzo, las estimaciones son peores a las del mes pasado: en lo que va del mes, las principales compañías alimenticias ya enviaron al menos dos listas con ajustes de precios en los productos de la canasta esencial.

El dato de febrero "vino mal": alarma en el Gobierno por la disparada de precios.

Precios sin freno y contraataque del Gobierno

"Prometo que el viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina", dijo Alberto Fernández un par de horas antes de que se divulgara el dato del INDCE, durante un acto en la localidad de Tortuguitas.

Hay medidas en marcha. Fuentes de la Casa Rosada dan pistas sobre algunos anuncios: "Son medidas incluidas en el Consejo Económico y Social", asegura un funcionario a iProfesional.

Además, la idea sería incrementar en dos puntos las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, que ahora tributan una alícuota de 31%, que pasaría al 33%.

La mayor recaudación -equivalente a unos u$s400 millones anuales- se destinaría en su totalidad a financiar la estabilidad del precio de los farináceos. En especial, del pan.

La otra cuestión que se definirá en las próximas horas tiene que ver con las retenciones a la carne y a la leche en polvo.

Ambos productos tributan una alícuota del 9%, que podría elevarse al 15% sin necesidad de pedir autorización al Congreso.

La carne y la leche en polvo aparecen entre los productos que más se encarecieron el mes pasado: hasta 11,7% y 15,9%, respectivamente. En este último caso, con la cotización de la leche en máximos históricos en los mercados internacionales.