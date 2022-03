"Guerra contra la inflación": la oposición criticó la frase del Presidente y prepara el terreno post acuerdo con FMI

Las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre la "guerra contra la inflación" que empezará, según dijo, el viernes, generaron fuertes críticas y chicanas de Juntos por el Cambio, que se prepara para discutir con el Gobierno las medidas que evalúa tomar en ese aspecto tras la aprobación del acuerdo con el FMI.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el senador Alfredo Cornejo y los diputados María Eugenia Vidal, Mario Negri y Ricardo López Murphy fueron algunos de los que salieron al cruce del mandatario por haber dicho que "el viernes arranca otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina", horas antes de que se conociera que los precios se disparaon, en febrero, un 4,7%.

"¿El viernes a qué hora, Alberto Fernández? Habíamos entendido que gobernaba desde 2019. Insólito", chicaneó López Murphy. Casi en la misma línea, el ex ministro de Economía de cambiemos Hernán Lacunza lanzó: "4.7%. Mejor empecemos el jueves y ganémosle un día a la inflación".

Las chicanas, sin embargo, anticiparon la andanada de críticas de la oposición que miran, principalmente, a las medidas que el Presidente prepara para el viernes.

La oposición apunta contra la "falta de un plan económico" y critica la gestión de Martín Guzmán

Hacia allí apuntó Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR, quien luego de señalar que el Presidente "acaba de reconocer que lleva más de dos años de gobierno y no combatió la inflación", advirtió: "Esperemos que las medidas que se anuncien el viernes no sean noticias del canal Volver. ¿Es mucho pedir sensatez?".

La pelea detrás de las críticas a la frase sobre la "guerra contra la inflación"

Mientras se encamina a prestar sus votos en el Senado para aprobar el acuerdo con el FMI y evitar el default, la coalición Juntos por el Cambio empezó a analizar la grave situación económica con sus especialistas para salir discutirle al Gobierno su anunciado plan antiinflacionario.

El eje central del discurso opositor en ese contexto, será que la inflación en Argentina se ubica entre las más altas del mundo. Así lo destacó Bullrich, quien luego de subrayar que el aumento de precios en el año fue de "52,3%", remarcó: "Mientras el Gobierno dice que 'la inflación es un tema complejo', en el mismo período Bolivia tuvo un 0,7%, Perú 6%, Uruguay y Paraguay 9%".

"4,7%. Ahora sí: ¿la inflación más alta del mundo? Según anunció hoy el presidente, este viernes (horario a definir), comienza la guerra contra la inflación", sostuvo Vidal y, en referencia directa a Alberto Fernández, lanzó: "Dormiste dos años".

Bullrich comparó la inflación argentina con la de la región. El caso Venezuela, ejemplo incómodo para el Gobierno

Pero más allá del comentario picante, la diputada también apuntó a la comparación con otros países y destacó el caso de Venezuela. Al respecto, dijo que "en tan solo 2 meses llevamos acumulada más inflación que la de 129 países en 2021" y subrayó que allí, "en febrero, según una de las dos mediciones principales, el índice de precios al consumidor subió 1,7%".

En la misma línea, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, remarcó: "La inflación en febrero fue la misma que la de Venezuela en enero. La diferencia de que en acá está subiendo y allá está bajando. La "guerra" contra la inflación que propone Alberto Fernández es todo lo contrario a lo necesitamos. Dejar la improvisación y tener un plan es el camino".

El día después del acuerdo con el FMI

En la mesa nacional de Juntos por el Cambio saben que al gobierno de Alberto Fernández le espera un año difícil de cara a las elecciones de 2023. A la disparada de precios se le suma su pelea con el kirchnerismo duro, donde no se descarta que haya resistencia a las medidas "de ajuste" acordadas con el FMI.

Se prevé que el acuerdo con el Fondo se apruebe el jueves en el Senado con el apoyo de Juntos por el Cambio. Pero en la coalición opositora aseguran que ese será el límite. Luego empezará la pelea de cara a 2023, con la crisis económica de fondo. Por eso no quisieron votar el programa enviado al Congreso junto con la refinanciación de la deuda.

Tras el debate sobre el FMI se terminará el acercamiento entre oficialismo y oposición

Las medidas que evalúa el Gobierno para tratar de controlar la inflación serán parte de esa pelea, especialmente en lo que refiera a las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias. "Estamos en alerta con eso y no lo vamos a permitir", adelantó una fuente del ala dura del PRO a iProfesional.

Esta intención de resistir una medida de ese tipo hizo que en las últimas horas peligrara el apoyo opositor al acuerdo con el FMI en el Senado. El Gobierno se vio forzado a realizar aclaraciones a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

No obstante, la situación dejó planteado un escenario complejo para el Gobierno. Rota la relación con el kirchnerismo, podría volver a necesitar de una negociación con Juntos por el Cambio, donde ya se anticipan y advierten que no quieren "co goobernar". Apuntan, como lo mostraron con el debate sobre el FMI, a condicionar al Ejecutivo.