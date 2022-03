Para Alfonso Prat-Gay la salida que propone Javier Milei "oculta un Plan Bonex"

El exministro de Economía Alfonso Prat-Gay criticó a quienes -como el diputado libertario Javier Milei- sostienen que la única salida, para ordenar la economía, es la dolarización.

En declaraciones a LN+, el economista aseguró: "Los que lo proponen no dicen toda la verdad, porque ocultan un plan Bonex en el medio. La propuesta de ese sector político es eliminar el peso".

Prat-Gay agregó: "Cuando te dicen ‘dolarización’ o ‘eliminar el peso, te están diciendo es una de dos: o te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada. Entonces, o esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó".

El Plan Bonex al que refiere el exfuncionario macrista se aplicó el 28 de diciembre de 1989 cuando se produjo una de las tantas corridas cambiarias y financieras, y los bancos se encontraron con que no disponían de los fondos para pagar en ventanilla porque el BCRA los había tomado compulsivamente.

En aquel entonces, en vez de emitir moneda para darles redescuentos a los bancos para que pagaran en ventanilla, el Estado aplicó este plan. Así, la plata que el BCRA les debía a los bancos, que a su vez se la debían a los ahorristas, se pagó con el Bonex 89.

Para Prat-Gay, en cambio, el camino para resolver la inflación es otro: "Tenés que tener un Banco Central independiente; un directorio que si no cumple, se va a la casa y que no acepte ninguna instrucción del Poder Ejecutivo; y gente idónea para manejarlo que no se amiga del poder".

En el comienzo de la entrevista, el exministro comparó a Cristina Kirchner con Chacho Álvarez y dijo que lo que se vive en este momento es "más peligroso" que lo que ocurrió cuando el vicepresidente del gobierno de Fernando De la Rúa renunció a su cargo en el año 2000.

"Cristina está yendo en contra del Gobierno, Chacho llegó un punto en el que dijo ‘me corro, renunció'", analizó. "No solamente se queja de lo que hace Alberto, sino que está tratando de torcer el rumbo del Gobierno y de lastimarlo", agregó.

"Evidentemente, hay una postura muy concreta de Cristina de no apoyarlo y de hacer todo lo contrario a lo que ha propuesto el presidente Alberto Fernández; en particular, está en contra del programa que se acordó con el Fondo Monetario", señaló Prat-Gay. Para el economista, las peleas internas dentro del oficialismo "no le hacen bien a la Argentina".

Además, respecto al acuerdo con el FMI, Prat-Gay detalló: "El programa con el Fondo no fue aprobado por Juntos por el Cambio, sino que Juntos por el Cambio simplemente aprobó la aprobación de crédito para que el Gobierno no caiga en default. Todo Juntos por el Cambio tuvo una visión muy crítica de lo que acordó Guzmán, en particular porque el programa lo único que busca es que el Gobierno acumule reservas para pagarle al Fondo y se desocupa de muchas otras cuestiones, entre ellas la inflación. Cuando uno mira los números, da la sensación de que el programa cierra con más inflación".

Cuándo llega el próximo ajuste

Para Prat-Gay, la propuesta acordada con esta entidad internacional es "poco ambicioso" y "está atacada por el propio Gobierno", por lo cual es difícil que logre generar un cambio en la confianza: un aspecto clave para resolver los conflictos económicos del país. "Como siempre hace el peronismo, el ajuste se lo deja al próximo", aseguró.

Asimismo, Prat-Gay estimó que "la inflación está arriba del 5% mensual", y proyectó que así será en marzo.

Además, precisó que "el aumento en febrero de la canasta básica fue del 9%" y señaló que los pobres son quienes se ven más afectados por esta situación, "más allá de los esfuerzos que hace el Gobierno para decir que la cosa está recuperándose".

"La inflación, al final del día, es un impuesto y es un ajuste a la desidia, sin que nadie en principio le pueda echar la culpa porque no fue votado por nadie. Es el peor ajuste porque caí sobre los más vulnerables", agregó.

Prat-Gay: "Como siempre hace el peronismo, el ajuste se lo deja al próximo"

El economista apunto duramente contra la gestión del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al decir que el funcionario "vino como el General que le iba a ganar la guerra a la inflación y, desde que asumió, la inflación en alimentos está en un 80 por ciento anual".

"El Gobierno permitió que la inflación entre en la cabeza de los argentinos", lo cual genera que muchos aumenten los precios como una manera de protegerse a futuro. "Estamos en la etapa del ‘por las dudas’", aseguró aunque destacó que el riesgo a una hiperinflación es bajo.