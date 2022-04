Más presión para el dólar: un artilugio contable del Gobierno inquieta al mercado y tensiona el frente cambiario

El dólar blue tuvo una semana extremadamente volátil, que lo llevó superar el valor de $212, para luego caer este viernes por debajo de los $200, un ajetreado itinerario que acompañaron los dólares financieros luego de tres meses de estabilidad. El dólar informal cotiza este viernes a $199, mientras que el CCL se encuentra en los $207,33, en tanto que el MEP cotiza a $205,58 en medio de mayores controles dispuestos por la Unidad de Información Financiera sobre el dólar Bolsa.

Hay un mix de razones para la repentina suba que tuivieron los dólares paralelos esta semana, y el mercado cree que si persisten, las cotizaciones pueden volver a trepar. Por un lado, incidió una mayor aversión al riesgo global, lo que afecta el ingreso de capitales a mercados emergentes como Argentina, que en los últimos meses se benefició del carry trade que hicieron fondos de inversión del exterior que ahora están desarmando posiciones.

Y eso se conjugó con mayor incertidumbre económica local motivada por la aceleración de la inflación, el nuevo "plan platita" que puede implicar mayor emisión y la dificultad que está teniendo el Banco Central en acumular reservas en abril, pese a que se transita la temporada alta de oferta por la liquidación de la cosecha gruesa.

Este combo genera dudas sobre el cumplimiento de la meta de déficit fiscal con el FMI y ese temor en el mercado se acrecentó en las últimas horas luego de conocerse que las cuentas públicas del primer trimestre cerraron debido a un artilugio contable. Los analistas dicen que sin ese maquillaje la meta de déficit fiscal del primer trimestre se habría incumplido con el organismo internacional, y eso suma mayor desconfianza sobre las pautas trimestrales venideras. Por ende, ese ruido también presiona en el mercado cambiario.

"La meta de reservas del primer trimestre se cumplió gracias al aporte de DEGs del FMI y la de déficit fiscal gracias a una artimaña contable. Para los próximos trimestres, la situación es más complicada y eso el mercado lo percibe", señaló Alejandro Giacoia, economista de EconViews.

La meta de déficit fiscal del primer trimestre con FMI se cumplió gracias a un artilugio contable, dicen analistas.

Déficit fiscal: meta superada con "trampita"

El déficit fiscal acumulado en el primer trimestre del año fue de $192.735 millones, apenas por debajo de los $222.300 millones pautados con el FMI para ese lapso. En GMA Capital remarcaron que "el dato negativo fue que el objetivo se superó gracias a la contabilización de ingresos ‘no genuinos’, conocidos como rentas de la propiedad".

"Ese concepto sumó $123.610 millones solo en marzo y fue más de 16 veces superior al monto del tercer mes de 2021", indicó GMA y alertó que "sin este parche relacionado al registro de la nueva deuda, Argentina habría incumplido la meta".

En sintonía, en la consultora EconViews afirmaron que "estos números están basados en un artilugio contable" y señalaron que "esta movida consiste en contar como ingreso la diferencia entre el valor efectivo y el valor nominal de la deuda que ajusta por inflación".

En GMA explicaron: "Eso ocurre porque los bonos casi nunca se colocan a un precio de $100 cada 100 valor nominal. Por caso, una emisión de $2.000 millones de valor efectivo de un bono CER, pero con valor nominal de solo $ 1.000 millones (precio de $ 200 por cada 100 VN), genera una diferencia de $1.000 millones que se contabiliza como un ingreso". Pero la inversa no es válida: "cuando la diferencia es negativa, no se registran en este rubro", agregaron.

Artilugio: se computó como ingreso la diferencia entre el valor efectivo y nominal de la deuda que ajusta por inflación.

¿El artilugio pasará la lupa del FMI?

Del total de rentas de la propiedad, en EconViews estimamaron que "$96.587 millones son cuestionables" y que "serán revisados por el staff del FMI, ya que con otra contabilidad la meta no se habría cumplido".

En Eco Go también subrayaron que "no queda claro que esto haya estado consensuado con el FMI y habrá que ver si hay cambios metodológicos con respecto a estas rentas".

A su vez, en Equilibra resaltaron que "el memorando del acuerdo con el FMI se establece los ingresos excluyen el producto de la venta de activos financieros, por lo que resta saber si el FMI avalará la contabilización de estas rentas como ingresos, o si otorgará un waiver para poder cumplir con la meta fiscal".

"No creemos que el FMI dé por incumplida esta meta, aunque sí podría haber un llamado de atención hacia adelante", especularon. Más allá del maquillaje contable, la consultora enfatizó que "lo ajustado de los números fiscales se debe a que, a pesar de que los ingresos tributarios evolucionaron a buen ritmo (+58% interanual en el primer trimestre y +65% interanual en marzo), los gastos treparon en mayor cuantía (+71% interanual en el primer trimestre y 85% interanual en marzo)". Y puntualizó que el ítem del gasto que más contribuyó al aumento del déficit es el de los subsidios a la energía, "que casi se triplicaron en el primer cuarto del 2022 respecto a igual período del año previo".

El mayor gasto, ¿sumará presión al dólar?

"El marcado deterioro de las cuentas públicas, en conjunto con un sector externo que no logra aprovechar las ventajas de los mejores precios internacionales, aumenta las expectativas de inflación y de mayor presión cambiaria", aseguraron los analistas de Cohen Aliados Financieros. En ese sentido, cuestionaron que "las respuestas del Gobierno van por el camino opuesto, al apuntar a una mayor presión tributaria y aceleración del gasto" con el anuncio de bonos de ayuda para los sectores más vulnerables.

El deterioro de las cuentas públicas generó dudas en el mercado y se acentuó la suba de los dólares paralelos.

En igual línea, Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso, comentó a iProfesional que el artilugio contable para cerrar las cuentas públicas "claramente que fue una señal extremadamente negativa para los mercados". No obstante, la economista consideró que la razón principal de la suba de los dólares financieros fue "el anuncio de los bonos que van a ser financiados, muy probablemente, con emisión monetaria que va a terminar erosionando el valor de la moneda local".

Por su parte, un informe de la Fundación Mediterránea planteó que la "contabilidad creativa puede servir para encuadrar las metas, en la medida en que tenga el visto bueno del staff del FMI. Pero un incremento del gasto público como el de marzo, de 84,9 % interanual en términos nominales (30 puntos porcentuales por encima de la inflación), tiene efectos macroeconómicos que no se podrán evitar, en caso que se persista en esta línea". En ese marco, el informe sostuvo que "el exceso de gasto complica el objetivo de acumular reservas".

Los analistas del mercado coinciden que esa dificultad que está mostrando el Banco Central en abril de comprar dólares para engrosar las reservas es una de las principales razones del rebote de los dólares paralelos. El lunes, el BCRA compró u$s 40 millones y en el mes acumula un saldo positivo de u$s210 millones, que contrasta con los más de u$s1.600 millones que se habían acumulado a esta altura del mes en 2021.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, dijo que el repunte de los dólares paralelos está vinculado "a la imposibilidad que está teniendo la Argentina de acumular dólares más allá de los ingresos que tuvo producto de los desembolsos del FMI".

Si el BCRA no acumular reservas en este trimestre, algunos analistas ven riesgo de salto del dólar en segundo semestre.

Si no acumulan reservas, ¿puede haber un salto cambiario?

Ante este escenario, en GMA plantearon que "el desarrollo cambiario en las próximas semanas dependerá de cómo el BCRA se las ingenia para sumar más dólares (crawling peg y/o suba de tasas y/o cepo más duro), de cómo se aborda las necesidades financieras en pesos y de si las expectativas encuentran un ancla más o menos creíble y duradera".

Al respecto, uno de los economistas más escuchados por los empresarios en una charla en off auguró que si en los próximos meses, durante la liquidación de la cosecha gruesa, el BCRA no logra acumular reservas por unos u$s5.000 millones, podría correrse el riesgo de un salto brusco el tipo de cambio entre octubre y marzo, época de escasez de divisas. "Eso lo vamos a ver en septiembre, pero a este ritmo de compras, ese riesgo no es cero", argumentó.

Para Motyl, "hoy las reservas se encuentran en rojo y va a estar complicado acumular en un contexto de incertidumbre como el actual y la puja interna de parte del Gobierno de financiar la campaña del 2023 con políticas monetarias y fiscales más expansivas, por lo que no descarto una corrida contra el peso".

En ese sentido, Jorge Viñas, portfolio manager de Toronto Trust planteó que "si para junio / julio no consiguieron hacerse de un colchón de reservas, el riesgo de un salto devaluatorio en el segundo semestre aumenta".

Por su parte, Diego Martínez Burzaco, jefe de estrategia de Inviú, explicó que "estacionalmente este es un trimestre de ingreso de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa. El mercado va a estar muy atento a ver si el BCRA puede comprar reservas, y de no poder comprar, como ocurrió en lo que va de este año, la situación con el tipo de cambio se va a poner tensa".

"No sé si puede haber un salto abrupto del tipo de cambio pero con la inercia inflacionaria, si no tenés un BCRA que atesore reservas, vas a estar mucho más complicado para domar las expectativas sobre el tipo de cambio y eso va a generar presiones al dólar al alza", razonó.

El cepo al dólar, siempre parte de la ecuación.

¿Se viene más cepo al dólar?

Javier Casabal, analista de Adcap Grupo Financiero, dijo que "riesgo de un salto cambiario en el corto plazo no veo porque sería muy peligroso en términos de inflación", y juzgó que "es más probable un endurecimiento del cepo".

Para Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, "con el ritmo inflacionario que hay, veo difícil que hagan un salto del tipo de cambio, pero sí creo que van a tener que recalibrar los dólares que entregan a los importadores y antes del segundo semestre".

En sintonía Caprarulo planteó que si en el segundo trimestre el BCRA no logra acumular un monto significativo de reservas la disyuntiva del BCRA será "o profundizar el cepo o que pegue un salto el tipo de cambio" oficial.

"Creemos que no va a haber un salto abrupto en el tipo de cambio sino que en ese caso habrá un mayor control en la importaciones, una profundización del cepo en el marco que permita el acuerdo con el FMI", concluyó.