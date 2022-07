Inflación, dólar, cepo y retenciones: qué piensa Silvina Batakis sobre los problemas económicos más urgentes

Uno de los desafíos más urgentes a resolver de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, es la inflación.

En una entrevista que brindó en abril de 2019, Batakis señaló que los problemas de inflación de Argentina son de oferta causados por cuellos de botella de una estructura productiva que cuenta con características asimétricas y genera falta de dólares.

La consultora Portfolio Personal resaltó estas declaraciones de la nueva ministra en su flamante informe y destacó que Batakis se muestra a favor de tipos de cambio diferenciales a través de la política fiscal (retenciones).

Inflación, dólar, cepo y retenciones: qué piensa Silvina Batakis

"No es lo mismo un productor de bienes finales que un importador o un turista que planea viajar al exterior", señaló Batakis en aquel momento.

Además, desde la consultora destacaron que la ministra defiende herramientas antiinflacionarias como los controles de precios y la apreciación cambiaria, así como las medidas arancelarias y paraarancelarias para proteger la industria nacional y de los controles de capitales.

"Resulta interesante que en abril de 2019 ya se encontraba a favor de una reestructuración de la deuda soberana. Por último, en ese momento apoyaba una potencial candidatura a presidente de Cristina Fernández de Kirchner", señala el informe de Portfolio Personal.

Las definiciones de Silvina Batakis

A continuación, algunas de las frases que dio la nueva ministra, en 2019.

- "La regulación de precios no es algo que los represente ideológicamente. Si lo hacen, es un manotón de ahogado para tratar de que la inflación no se espiralice".

- "¿Cómo lográs que no se espiralice? La economía hoy no tiene tantos pesos dando vuelta por la tasa de interés alta, porque están en el plazo fijo o porque ya se fueron a dólares. No hay tantos pesos como para que se genere la locura que vivimos en el 89. Pero si no hacen algún tipo de control, puede haber una inflación mayor al 54% en el año, lo cual sería devastador".

- "Estábamos convencidos de que, por ejemplo, la inflación, el problema de cuello de botella que tenemos en la Argentina por los dólares, que es un tema recurrente, tiene que ver con una estructura productiva que siempre tuvo características desequilibradas, asimétricas, pero que de alguna forma ese era el momento exacto para comenzar a resolverlo estructuralmente".