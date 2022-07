Juan Carlos De Pablo: "El acuerdo con el Fondo no existe"

El economista Juan Carlos De Pablo dio su mirada sobre la situación económica argentina, luego de la salida de Martín Guzmán y la designación de Silvina Batakis.

Durante el programa, comparó a ambos funcionarios y le dio un crédito a la flamante ministra. "Ella entiende cómo funcionan las cosas", aseguró. También, habló de la poca credibilidad del Gobierno y de cómo eso afecta a las cuestiones prácticas de las políticas económicas.

"La Argentina tiene tres episodios de contexto político débil: el de José María Guido; el de, María Estela Martínez de Perón; y el de Fernando de la Rúa. Los tres episodios muestran que cuando vos tenés debilidad política, no hay forma de neutralizarlo desde el punto de vista técnico", aseguró De Pablo.

"La novedad es que ahora la clave la tiene la vice y no el Presidente", agregó.

De Pablo: "El acuerdo con el Fondo no existe"

Respecto a Alberto Fernández, De Pablo señaló: "La Argentina es un país presidencialista y nacionalista. Moraleja, no es que nosotros miramos al Presidente, los ministros lo miran y se paralizan.

Respecto a los cambios en Economía, De Pablo expresó: "Guzmán hizo su carrera en Columbia, Batakis viene de la burocracia y se nota. A Batakis le doy el beneficio de la duda a favor. Porque entiende cómo funcionan las cosas. Pesce dijo que con ella se entiende mucho mejor que con Guzmán, y lo entiendo.

Ahora es el día a día con las limitaciones diarias. Lo peor que puede hacer es decir "tengo un plan" cuando el sábado a la mañana estaba planchando la camisa.

"El acuerdo con el Fondo no existe porque está basado en dos cosas fundamentales: ya nos dieron la guita y nunca lo vamos a pagar. El director del Fondo dijo que había altas chances de incumplimiento", aseguró el reconocido economista.

"El economista Guillermo Calvo, a quien no me canso de citar, dice una cosa fenomenal que es que una misma medida económica va para un lado o para el otro dependiendo si al gobierno le crees o no le crees", explicó.

"En los grandes enunciados las cosas están claras, después lo pierden. Como cuando el otro día la ministra Batakis dijo que un dólar entregado para el turismo colisiona con la generación de puestos de trabajo. En el contexto que lo dijo tiene razón", señaló De Pablo

En relación al acuerdo con el FMI, De Pablo señaló que "el dinero del Fondo se trajo para pagar otras deudas. En el medio, bajaron las reservas. Sí, tuviste salida de capitales, tenés razón. Algunos dicen que Macri tendría que haber puesto control de cambio, pero estaba vendiendo credibilidad. No podía".

Respecto a lo que viene en materia económica y política para la Argentina, De Pablo adelantó que "los desafíos que tiene el próximo gobierno en materia de política económica van a ser una cosa fenomenal y desde el punto de vista instrumental está complicado".

"Aunque gane el mejor equipo económico, el argentino va a decir vamos a ver, no se va a tirar de cabeza", puntualizó.

Todo el mundo se llena la boca hablando del trabajo en blanco, tenés razón, pero el empresario se levanta a ganar guita, acá y en cualquier lugar del mundo. Tenés que bajarle los miedos al tipo que tiene que tomar las decisiones", consideró.

El pronóstico de Juan Carlos De Pablo

"La Argentina no tiene programas graduales porque no son creíbles. Por eso, el desafío es inmenso", aventuró De Pablo

"Hay gente que me dice: ‘me desilusionó este Gobierno’. A mí no, porque tomo la vida como viene, como no me ilusiono, después no me desilusiono, concluyó.