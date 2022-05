Dólar blue, inflación y el rumbo económico: las tres advertencias de Juan Carlos de Pablo

El economista y profesor universitadio, Juan Carlos de Pablo, criticó al presidente Alberto Fernández; advirtió por la "psiquis con la que labura" el ministro de Economía, Martín Guzmán, y explicó la baja del dólar blue en el circuito paralelo.

"Hay un Presidente deshilachado y ahora la economía necesita un soldado. A Guzmán qué le tenemos que decir: ¿con qué fuerzas psíquicas labura este muchacho cuando le tiran pedradas por todos lados, particularmente los aliados?", señaló de Pablo, al ser consultado por el reciente acercamiento del Gobierno a Roberto Lavagna.

Con la interna en el Frente de Todos, el economista remarcó que la negativa del ex funcionario de Néstor Kirchner en ocupar el cargo que lo tuvo al frente hasta 2005 "es entendible".

"Si recuerdo bien, Lavagna era el gran candidato para ser ministro de Fernández. Si en ese momento le dijo que no, imaginate si ahora le va a decir que sí", aseguró De Pablo.

Dólar blue, inflación y el rumbo económico: tres advertencias

Además, De Pablo cuestionó el "enfoque administrativo" que impulsa la Casa Rosada con respecto al segmento oficial del mercado de cambio e instó a la Secretaría de Comercio a "ponerse a laburar con las estadísticas para tomar decisiones".

"Cuando se los pide la Secretaría de Comercio, se tienen que ponerse a laburar con las estadísticas que ellos no evaluaron para tomar decisiones ¿Qué es eso? Vos das números y cuando se terminan lo lamentamos. Es evidente, que en este tipo de cambio, oficial, la cantidad de demanda de divisas supera la cantidad ofrecida, entonces tenés que hacer racionamiento. Los autopartistas se quieren colar sospechando que si no hacen un movimiento no van a conseguir divisas. Vos tenes un avión con 100 asientos y 300 tipos quieren subir, ese es el tema", indicó.

El economista también explicó que la baja del dólar blue de las últimas operaciones respondió a la "oferta y demanda"; se mostró pesimista respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y llamó al programa antinflacionario oficial de ser "puro humo".

"Los argentinos en materia de inflación sabemos casi todo: cómo generarla, cómo acelerarla y cómo frenarla de golpe. Lo único que no sabemos es cómo mantener los éxitos iniciales de los programas antiinflacionarios. Hoy no tiene ninguna de las dos cosas. No sigamos", puntualizó el economista.

"Cada uno de nosotros sabe que es puro humo, no hay ninguna forma de hacer una política antiinflacionaria enserio en la Argentina actual", concluyó de Pablo.