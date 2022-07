Dólar récord: Alberto y Batakis, presionados por un mercado que espera señales de Cristina

Las cotizaciones récord de los dólares alternativos no hicieron más que darle envión, otra vez, a una ola de rumores y a consultas vertiginosas: los WhatsApps de empresarios y banqueros ardieron justo antes del fin de semana. Ya no por las versiones de eventuales cambios en el gabinete nacional, pero sí en cuanto a posibles medidas e incluso de movimientos en el bloque oficial que sirvan para atemperar la crisis.

Lo que parece claro es que, así como quedó el último viernes, la dinámica es insostenible.

Entre los ejecutivos de empresas y entre banqueros, la principal cuestión refería más a una urgente señal política antes que a otra medida económica: se referían a la política interna de la coalición gobernante.

La disparada de los dólares paralelos marca el inicio de la gestión Batakis.

Cristina Kirchner, en el foco de las miradas

La expectativa central tiene que ver con la postura de Cristina Kirchner en relación a los últimos anuncios fiscales de Silvina Batakis. La aprobación -o veto- de la vicepresidenta sobre el fuerte ajuste prometido por la ministra todavía no estaba claro, a casi una semana de la presentación en el Palacio de Hacienda.

Desde el oficialismo, y ante consultas de iProfesional, prevalecían dos visiones: una, que Cristina Kirchner estaba al tanto de los detalles de lo anunciado por Batakis, que contaba con el visto bueno de la exmandataria.

Esa versión parecía confirmarse con el propio tuit de la cuenta oficial del Senado, que informó de reuniones sucesivas entre Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa. Que los referentes de la coalición vuelvan a juntarse para dialogar habla de consensos básicos, no de rupturas.

La otra versión, que de por sí no contradice a la anterior pero le agrega intrigas, da cuenta de lo comentado por un ministro del gabinete nacional: "A esta altura, ninguna decisión se toma sin tener la aprobación previa de Cristina".

Ese ministro admite, en estricto off the record, que Cristina tiene pleno control de la gestión. Y que -efectivamente- ninguna medida relevante se toma sin el "ok" de la vicepresidenta.

Cristina, con más peso que nunca en las decisiones del gobierno de Alberto Fernández.

La posición de Cristina Kirchner frente al ajuste

El CEO de una de las multinacionales más grandes que opera en la Argentina comenta, escéptico, ante la consulta de iProfesional: "No está claro que haya una visión conjunta en el Gobierno. Este es el tema fundamental ahora, más que alguna medida adicional que se pueda pensar. Acá manda lo político, para empujar los cambios en la economía", define el ejecutivo.

El empresario consultado, una persona de extensa trayectoria y con buena llegada a los actuales funcionarios, lo dice muy claro: "Cristina tiene que ser explícita. Debería ser ella en persona o alguno de sus alfiles políticos. Pero es muy necesario que todos sepamos si las medidas desplegadas por Batakis cuentan con su respaldo".

Las dudas sobre el respaldo de CFK a las medidas de Batakis impregnaron de incertidumbre al frente cambiario: luego de una moderación en las cotizaciones del contado con liqui y del MEP, tras los anuncios del lunes, todo se recalentó entre jueves y viernes cuando la AFIP sacó una resolución para elevar un 10% el dólar turista.

Lo había adelantado iProfesional: el encarecimiento del dólar turista podría consolidar la brecha actual -en torno del 130%- entre el dólar oficial y las cotizaciones de los dólares alternativos.

Fue lo que sucedió: el CCL terminó la semana en $301 mientras que el paralelo cerró en $295. Para tener una idea: ajustado por inflación, se trata de una cotización por encima de los $4 que tenía el dólar en junio de 2002, tras la caída de la convertibilidad. A valores actuales, aquel tipo de cambio se acerca a los $265.

El silencio de CFK inquieta al mercado, que espera su aval a las medidas de Batakis.

Dólar y tasas: ¿se vienen medidas de emergencia?

Por fuera de la cuestión política, desde bancos y empresas insisten en la razonabilidad del "Plan Batakis", una serie de iniciativas de emprolijamiento fiscal que serviría para reencauzar el acuerdo con el Fondo Monetario.

Una señal a los mercados, claramente, pero que debe empezar a ejecutarse. Esa es la duda: que la ministra cuente con el aval de la expresidenta para cumplir con su propia hoja de ruta.

Ahora bien: ¿habrá que tomar algún ajuste adicional por el lado cambiario o monetario?

"En lo inmediato, una suba de las tasas de interés", confía un banquero, también de buen vínculo con las actuales autoridades.

"No es que sea crucial, pero serviría para enfriar un poco el mercado cambiario y evitar males mayores dentro de algunas semanas", agrega, en referencia al temor de que las turbulencias cambiarias contagien al sistema bancario, por una salida de plazos fijos, que por ahora se mantienen estables a pesar de todo.

Miguel Pesce, titular del BCRA, y Silvina Batakis. Una nueva suba de tasas sería inminente.

Los gremios marchan: ¿tienen el aval de Cristina Kirchner?

Por lo pronto, la aceleración inflacionaria ya puso en pie de de guerra a varios sindicatos poderosos. Y la CGT convocó a una marcha para mediados del mes que viene, en protesta por los precios.

No será, en principio, una movilización con críticas enfocadas a la Casa Rosada sino a los formadores de precios. Sin embargo, una fuente oficial destacó: "Los sindicalistas la convocaron luego de reunirse con Cristina. ¿Tienen su aval?".

Es la pregunta del millón. Así como, lo dicho más arriba, si la vicepresidenta acompaña a las nuevas medidas, más allá de su ruidoso silencio.

¿Será acaso que el mes que falta transcurrir para esa movilización de los grandes gremios es el tiempo de prueba que Cristina Kirchner le da a Batakis -y a Alberto Fernández- para que las medidas surtan efecto y estabilicen el frente cambiario y desaceleren la inflación?

Se trata, en todo caso, de más elucubraciones: este mes ya tiene asegurada una inflación récord, superior al 7%, con posibilidad de que trepe al 8%, de acuerdo a la advertencia de Orlando Ferreres, que monitorea la evolución de los precios a diario.

La rueda sigue girando. Peligrosamente.