El dólar blue y los financieros, sin freno: ¿por qué se dispararon a valores récord?

El dólar blue cerró este viernes 15 de julio en un valor récord de $293 y los financieros -contado con liquidación y MEP- también finalizaron en nuevos máximos históricos en la segunda semana de gestión de la ministra de Economía, Silvina Batakis. En un escenario de mayor incertidumbre, el CCL cerró por primera vez arriba de los $300.

La escalada de hoy de los dólares paralelos se da tras la decisión del Banco Central el jueves de mantener sin cambio la tasa de interés de los plazos fijos luego de conocerse el dato de inflación de junio, que fue de 5,3%.

Batakis había asegurado que se buscaría que las tasas de interés reales sean positivas es decir superiores a la inflación, lo que hacía presuponer en el mercado que el BCRA mejoraría el rendimiento de los plazos fijos luego de la difusión de la cifra inflacionaria.

En cambio, la entidad monetaria anunció que utilizará "para el diseño de la política monetaria y financiera un corredor de tasas de interés conformado por la tasa de rendimiento de las Letras del Tesoro de corto plazo, la de política monetaria (representada por la Leliq a 28 días) y la de pases a 1 día".

Los analistas explican que la medida busca que los bancos orienten su liquidez a instrumentos de deuda del Tesoro, pero advierten que esa estrategia es monetariamente expansiva y además al quedar la tasa de los plazos fijos bastante debajo de la inflación puede meter más presión a los dólares paralelos.

Todos los dólares paralelos cerraron este viernes en valores récord en medio de un escenario de más incertidumbre

Dólares paralelos: motivos de la escalada

El blue trepó el viernes $4 pesos, y en la semana se encareció $20. El CCL cerró en $301,49 lo que implica un aumento diario de 2,2% y el MEP quedó en $291,31, o sea un alza de 1,3%.

Algunos analistas atribuyeron el salto del blue este viernes y la suba de los financieros a la decisión del BCRA de no subir las tasas, entre otros factores que ya venían incidiendo en los últimos días.

Emiliano Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI vinculó la suba de los dólares alternativos "sobre todo a la decisión de no subir la tasa de interés de los plazos fijos, y a que las señales fiscales se van diluyendo y crecen las dudas de implementación del ajuste".

En sintonía, Federico Glustein afirmó que la decisión del BCRA "es nafta para todas las cotizaciones (de los dólares paralelos) porque limitó la ganancia del mercado para financiar al Tesoro con tasa negativa, con el corredor, eso inclina hacia expectativas negativas de los inversores, que no ven atractiva en el corto plazo la tasa y se dolarizan". Y argumentó: "El blue sube porque es notoria la falta de dólares, las medidas tomadas hasta ahora no generan confianza ni un horizonte de inversión segura en pesos".

Lucas Yatche, jefe de estrategia de Liebre Capital planteó que "la estrategia del BCRA y ya lo vimos a principio de mes con el prorrateo de las Leliqs tiene que ver con llevar a que los bancos pasen a deuda del Tesoro, lo mismo buscan con el put, y lo que vimos fue justamente más presión en el CCL". El analista remarcó que "las tasas de interés reales son super negativas aún considerando la de las LEDES a octubre que en la licitación de deuda de esta semana la llevaron a 78% contra una inflación que apunta más alta hacia adelante".

En ese sentido, la economista Natalia Motyl evaluó que "no subir las tasas de interés de los plazos fijos cuando tenes una fuerte aceleración de la inflación que será más del 7% para julio, es incendiar el mercado cambiario".

Dólares paralelos: más presión al alza

Motyl aseguró que "la gente que hoy tiene fondos en un plazo fijo, con la decisión de ayer del BCRA, va a correr al dólar porque los que tenían la plata en un plazo fijo en junio perdieron no sólo contra la inflación sino que contra el salto del dólar, esos ahorristas se van a pasar al blue y generarán más presiones sobre el mercado cambiario"

La economista alegó el BCRA "mínimo debía incrementar hasta el 5% de rendimiento mensual, definitivamente, hoy dejó de ser opción los plazos fijos y es uno de los instrumentos más escogidos por los argentinos" por lo que vaticinó que "las presiones que pueden llegar a generar son enormes".

La decisión del BCRA de no subir tasa de plazos fijos le meterá presión a los dólares paralelos, según analistas

Con igual mirada, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores afirmó que "haría falta una tasa real positiva más fuerte para desalentar el traslado hacia dólares financieros".

Desde enero de 2021 hasta ahora la inflación subió casi del mismo modo que los dólares financieros con lo cual si bien hay momentos que puede estar creciendo por arriba y otros por debajo, la tendencia indica que van bastante de la mano", destacó.

En ese marco, Repetto advirtió que "si tenemos tasa de inflación tan altas y la remuneración de los depósitos en pesos no la compensa, la realidad es que los dólares financieros terminan siendo el lugar hacia donde se derivan los ahorros" y eso, dijo, tiene un proceso de retroalimentación con la inflación.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina concordó que la decisión del BCRA "genera un desincentivo a ahorrar en pesos contra una inflación que todo indica que en julio va a estar en 7%, que no haya subido el rendimiento de los plazos fijos hace que sea un mes de tasas de interés reales bastante negativa".

Anselmi, líder del equipo macroeconómico de PPI dijo que la medida del BCRA sostuvo que la medida "definitivamente" le agrega presión a los dólares alternativos "porque las tasas de interés de los plazos fijos (que hoy rinden 4,4% mensual) se vuelven muy negativas en términos reales". Y vaticinó: "Las tasas de interés reales para el depositante se han deprimido a niveles récord. El depositante no tiene ningún incentivo a mantenerse en pesos por lo que sale a desprenderse de sus tenencias en pesos a como dé lugar. Lo hará contra bienes y servicios (inflación) o contra dólar, o sea suba de los dólares libres y la brecha".

Por su parte, Mateo Reschini, analista senior de Inviú comentó que "esperaba que el BCRA no suba la tasa porque entraría en colisión de los esfuerzos de coordinar con Economía el tema de ayudar en la renovación de deuda, y con el anuncio del corredor de tasas lo confirma", y admitió "es posible (que haya ahorristas) que se pasen al dólar".

Para Aldo Abram, con esta medida del BCRA "va haber más emisión de la esperada" y "va a incentivar que vaya más gente al dólar", al tiempo que subrayó que hay "los bancos y la gente prefiere prestarle al BCRA que puede emitir para pagar su deuda que prestarle al Tesoro que se la puede reperfilar".

El endurecimiento del cepo con la suba del dólar turista fue otro factor que esta semana impulsó a los dólares libres

Dólares paralelos: otras causas del rebote

El analista financiero Christian Buteler consideró que la causa principal del recalentamiento esta semana de los dólares libres es "un escenario de desconfianza, el lunes y martes se habíán tranquilizado un poco" con el mensaje de Batakis de dar equilibrio a las finanzas públicas "pero metieron el aumento del dólar turista y genera expectativa de que no hay dólares"

En la city coinciden que "cualquier nueva restricción no es buena para el mercado y presiona más sobre los tipos de cambio" y a la vez "refleja las dificultades del Banco Central en acumular reservas" lo que acentúa el deterioro de las expectativas.

Para Buteler, la decisión del BCRA de no subir la tasa del plazo fijo si bien no es la razón fundamental del salto del blue este viernes "no es nocua, entra dentro de este escenario de desconfianza, es como una gota más en el vaso".

Otro broker adujo que la suba de los dólares financieros estuvo impulsada también porque "sigue habiendo muchos rumores en el mercado de nuevas restricciones para operar con dólar MEP y CCL, que pondrían más parking, lo que genera más incertidumbre e incide en el precio".

En sentido, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas advirtió que si se impusieran restricciones a la operatoria del CCL y MEP "se seguiría ampliando la brecha cambiaria lo que desincentiva las exportaciones y genera una expectativa de devaluación futura"

Otro operador sostuvo que los dólares financieros se recalentaron porque "hay muchas empresas que van cayendo en la cuenta de que no van a tener dólares para importar por 180 días por lo que están empezando a comprar CCL y blue para pagar importaciones".