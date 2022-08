Las 3 medidas urgentes para el dólar que recomienda Rubinstein, elegido por Massa como viceministro

El ministro de Economía, Sergio Massa, terminará de completar su gabinete y anticipó que Gabriel Rubinstein ocupará la Secretaría de Programación Económica, lo que lo ubicaría como virtual viceministro de Economía.

Rubinstein se desempeña como consultor privado en Economía y Finanzas. Su firma, GRA Consultora, es una de las usinas de análisis económico a la que recurren políticos y empresarios. Fue representante del Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Roberto Lavagna, entre 2002 y 2005.

En el sector público, fue representante del Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Roberto Lavagna, entre 2002 y 2005. En aquel período se destacó por formar parte del grupo negociador de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y renegociación de la Deuda Pública.

En el ámbito privado fue director ejecutivo de DCR-Fitch Rating Agency, director ejecutivo de la Bolsa de Comercio Buenos Aires y coordinador General de Estudio Broda.

Las tres medidas de Rubinstein recomendó tomar con el dólar

A comienzos de junio, cuando aún estabal Martín Guzmán en el ministerio de Economía, Rubinstein publicó en iProfesional un análisis sobre las medidas que debía tomar el Gobierno para apagar el incendio.

En ese momento, advertía que si bien los problemas no eran nuevos, "se han acelerado los tiempos. En consecuencia, el Gobierno deberá ponerse las pilas y actuar con premura".

Rubinstein se desempeña como consultor privado en Economía y Finanzas

"Aun con las enormes limitaciones que tiene (falta de un buen plan, falta de credibilidad, cascoteo incesante de Cristina, etc.), el Gobierno puede y debe actuar ante los problemas creados en forma inmediata. Por ejemplo, podría/debería: comprar bonos hasta restaurar valores anteriores a las corridas últimas y definir nuevas reglas de juego cambiarias", argumentaba el economista.

En cuanto al dólar, recomendó al Gobierno tomar estas tres medidas:

1.Reforzar el cepo al dólar

"Empezar por desactivar al menos una parte de la gran cantidad de importaciones truchas que estarían sucediendo, subir impuesto PAIS, restringir más los viajes y compras de particulares en el exterior, encepar más el dólar ahorro, buscar limitar las importaciones suntuarias. etc. Si hace todo, esto, podría retener el BCRA muchos más dólares de lo que hace ahora. ¿Los costos? Un poco menos de PIB, más suba inicial de brecha (demanda de dólares que el BCRA ya no satisfaría por el oficial e iría al paralelo), más mal humor en clase media, un poco más de inflación (algunas importaciones se harían en CCL, etc.)", advertía.

2. Virar hacia un desdoblamiento del mercado cambiario

"Con un mercado comercial y otro financiero, una buena demanda de dólares que presiona hoy al oficial iría al financiero. El BCRA retendría muchos más dólares pero, nuevamente, al menos en un primer momento, subiría la brecha. Habría problemas que resolver: a) ¿se puede, sin más, obligar a empresas que entraron dólares por el MULC al dólar oficial, a cancelar deudas por el CCL?, b) lo mismo para intereses y c) lo mismo para dividendos", señalaba el economista.

3. Unificar el mercado

"Prácticamente imposible para este Gobierno, que no tiene ni la convicción ni la capacidad política para eliminar el déficit fiscal, que no tiene reservas, etc. El dólar subiría muy disruptivamente", indicaba Rubinstein.