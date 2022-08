Previaje 3: qué fines de semana largos podés aprovechar los descuentos de este programa

El ministro de Turismo, Matías Lammens confirmó que se pondrá en marcha el nuevo Previaje. "Lo vamos a lanzar en los próximos días", indicó el funcionario.

Además, sostuvo: "Es cierto que la idea era lanzarlo antes, pero la coyuntura económica del país que se vivió en las últimas semanas hizo que tuviéramos que rever el programa en términos presupuestarios".

Aunque adelantó que el Previaje 2022 se lanzará tal y como estaba previsto a principios de julio, sin nuevas modificaciones, remarcó también la gran diferencia a las dos ediciones anteriores: "Este nuevo Previaje tiene algunas particularidades. Tiene que ver con un estímulo para la baja temporada".

Respecto a que el Previaje genera más emisión e inflación a largo plazo, por su parte, el ministro de Turismo expresó que el programa produce beneficios en la economía del país.

"El Previaje moviliza el ahorro privado y el Estado nacional recupera $8.3 de cada $10 que invierte", aseguró.

Sosteniendo además, que genera otros beneficios indirectos como el empleo. "Sabemos lo importante que es el turismo para las economías regionales, entonces mantener buenos niveles de ocupación durante los meses de baja temporada hace que se mantenga estable el empleo". Matías Lammens también destacó que "la actividad turística está encabezando la recuperación del empleo por cuarto mes consecutivo. Junto con la gastronomía y hotelería".

Previaje 3: qué fines de semana largos del año podés aprovecharlo

En agosto habrá un fin de semana largo de tres días, gracias a que se trasladó el feriado del miércoles 17 al día lunes 15, de esta manera queda de sábado 13 a lunes 15 de agosto.

Luego de esta fecha, al año 2022 le quedarán en el segundo semestre otros tres fines de semana largos.

Habrá que esperar hasta octubre para tener un nuevo descanso laboral extendido, que será en ese caso de cuatro días corridos. Será gracias a que el viernes 7 de octubre fue declarado feriado con fines turísticos, para que se combine no solo con el siguiente fin de semana sino también con el 10 de octubre, fecha a la cual se trasladará el feriado del 12 de octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Luego, habrá un nuevo fin de semana largo en noviembre, cuando se combinen el domingo 20 del mes (Día de la Soberanía Nacional) con el feriado por fines turísticos del 21 de noviembre.

Y el último fin de semana largo del año será porque al feriado del jueves 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) se le sumó el viernes 9 como feriado por fines turísticos.

El Previaje 3: Cómo aprovecharlo lo mejor posible

Este programa reintegra a los consumidores hasta el 50% de sus gastos en viajes en el territorio nacional, en forma de crédito para volver a invertir en experiencias turísticas y de ocio.

En qué rubros podés invertir el saldo del Previaje 3

Ya se llevó a cabo la inscripción para las personas que pueden aprovechar el beneficio.

Fue originalmente la manera de incentivar el gasto post-pandemia en actividades que habían sido muy golpeadas por las medidas de aislamiento, como el entretenimiento, cines y teatros, los espacios turísticos, etc.

Ahora, estos son los mejores consejos para utilizar sin problemas el saldo obtenido del Previaje 3 una vez que se abone.

1- Si fuiste beneficiario del Previaje 2021 y todavía tenés crédito disponible en la tarjeta lo podés utilizar hasta el 31 de diciembre en cualquier destino o en puntos turísticos de tu ciudad.

2- Si no estás seguro de cuanto saldo dispones, podés averiguarlo en la aplicación BNA+ o llamar a los siguientes números de teléfono: 0810-666-4803 o 0810-444-7827. Si tenes tarjeta Mastercard podes consultar tu saldo llamando al: 4348-7000.

3- Para inscribirse, hay que acceder a al sitio web de Previaje del Gobierno. Vale recordar que se trata del único canal habilitado para solicitar el beneficio."La identificación de los/las solicitantes y el acceso al sitio web se realizará mediante la aplicación Mi Argentina de la Secretaría de Innovación Pública", recordaron desde el ministerio.

Todo lo que tenés que saber para inscribirte en el Previaje 3

4- En los programas 1 y 2, no se disponía de un piso mínimo. Esta vez, el Previaje 2022 no generará beneficio de reintegro alguno del 50 o 70% (este último para jubilados) en aquellas compras cuyo importe total no supere los $1000. Podés utilizar el crédito para comprar comida, pagar excursiones, alquiler de vehículos y equipamiento, alojamiento, pasajes y actividades recreativas.

5- Reservar con anticipación aquello en lo que quieras invertir para sacar el viaje cuánto antes con este beneficio, ya que los pasajes, hoteles y excursiones se agotan rápidamente y luego no hay disponibilidad.

6- Cuando estés realizando la pre- compra de tu viaje, siempre preguntá si puede emitir factura para cargar en PreViaje ya que los prestadores tienen que estar inscriptos para que el sistema los reconozca. En cuanto a los rubros en donde se puede utilizar la tarjeta, se mencionan todos los servicios turísticos comercializados por prestadores inscriptos. Agencias de viaje, alojamiento, vuelos y ómnibus de larga distancia, que tienen un tope de $100.000. Los demás prestadores tienen un tope de $5.000 en total.

7- Una vez realizado el trámite, te da la opción de recibir el dinero con una tarjeta física o con una APP para pagar mediante código QR. Se recomienda pedir la tarjeta física, ya que pagar con la aplicación depende de muchos factores como la conexión a internet.

8- Cuando ya estés en el destino siempre consultá si aceptan la tarjeta Previaje, al ser una tarjeta de crédito MasterCard suele ser aceptada en cualquier local turístico sin necesitad de ser prestador.

9- Recordá que en esta edición no se aceptan pagos con efectivo, solamente por transferencias, tarjetas de débito o crédito y billeteras virtuales. Es por ello que se recomienda tener todas las aplicaciones descargadas en el celular para agilizar las compras.

10- El objetivo del programa es fomentar el turismo en temporada baja, por lo tanto, el Previaje 3 será la oportunidad de visitar lugares que en plena temporada estarían repletos de gente.