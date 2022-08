Mientras se discute un bono para todos, se recalientan paritarias con nuevo piso del 85%

Con una inflación del 7,4 por ciento en julio y no menos de un 6 por ciento para agosto, la preocupación de la Confederación General del Trabajo (CGT) pasa por sostener la continuidad de las paritarias que garanticen aumentos para que los sueldos puedan pelearle al avance de los precios.

"A esta altura del partido, nos conformamos con que los salarios le empaten al costo de vida", confesó un dirigente gremial a iProfesional. Las expectativas salariales se fueron corriendo a medida que avanzaba el año y la crisis económica-política se profundizaba. Del 45 por ciento inicial se pasó al 65 por ciento y hoy se proyectan subas anuales del 85 por ciento, en un escenario de creciente conflictividad laboral y un cuatrimestre de reapertura de negociaciones salariales.

La movilización de la CGT junto a la CTA de los Trabajadores y movimientos sociales sirvió para apuntar a los formadores de precios y exigir a la clase política acuerdos que deriven en una estabilidad económica-financiera. En tanto, al Gobierno le avisaron que aceptarían el pago de un bono a todos los trabajadores, en tanto y en cuanto no afecte las paritarias.

La dirigencia gremial insiste en que un plus condiciona los ingresos de convenio, porque achata las categorías y no impacta en las vacaciones, el aguinaldo o una eventual indemnización. Aceptarían en caso de futuros aumentos en los meses donde la paritaria en curso no tenga acordado porcentajes de suba, como así también atender la situación de los trabajadores y trabajadoras no registrados, quienes son los más afectados por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Empleados de Comercio

Este viernes 19, el gremio Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), acordó junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), adelantar para agosto el 10,5% previsto para enero 2023, en función de la aceleración de los precios de estos últimos meses, y también estableció una nueva revisión para comienzo de año.

Cabe recordar que la paritaria de Comercio se extiende de abril del 2022 a marzo del 2023, y que a partir de lo acordado en abril ya se incorporó al salario un 6% de abril, 6% de mayo y 6% de junio, mientras que para agosto estaba previsto un 10% y se añadirá el 10,5% acordado recientemente.

El gremio de empleados de Comercio liderado por Armando Cavalieri selló un nuevo aumento este viernes.

También, en función de lo convenido, se agregará un 10% en septiembre y un 11% en noviembre, con lo cual al cierre del año el salario básico pasará a ser de $139.000 para los trabajadores y trabajadoras del gremio más numeroso del país.

Negociaciones de Camioneros y trabajadores de la carne

En lo que resta de este mes y el que viene, varios sindicatos vienen negociando una recomposición de los ingresos, como el caso del Sindicato de Choferes de Camiones que conducen Hugo y Pablo Moyano, que firmó un aumento del 31% por seis meses (15% desde mayo y 16% a partir de septiembre). De hecho, se retomaron las discusiones que, desde la dirigencia gremial, esperan cerrar a más tardar en la primera quincena de septiembre.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (FESITCARA), por su parte, salió a protestar por la suba de precios y precisó que la mejora acordara "exige una rápida revisión". El gremio firmó en abril una suba en los salarios del 50% hasta enero del 2023, a pagarse en cuatro tramos: 10% en abril, 15% en junio, 15% en septiembre y 10% en diciembre.

Estatales bonaerenses

En el medio del cambio de ministros (salió Mara Ruíz Malec y entró Walter Correa), los gremios docentes, administración pública, médicos y judiciales bonaerenses solicitaron al gobernador Axel Kicillof la reapertura de las respectivas paritarias o, en todo caso, que se adelanten las cuotas de los convenios vigentes o la revisión, ante la inflación. Hasta el momento, el aumento fue en torno al 60%.

Sanidad, Mecánicos, Alimentación y Construcción

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), que lidera el también cotitular de la CGT, Héctor Daer, tendrá un par de meses de intensas negociaciones en las distintas ramas, ya que el promedio de aumentos fue del 45%.

Distinta situación atraviesa el sindicato de Mecánicos (SMATA) que desde 2012 viene negociando aumentos en forma trimestral.

El gremio de mecánicos negocia paritarias cada tres meses.

En septiembre también tendrán que verse las caras la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) liderada por Héctor Morcillo y Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA), que pactaron un aumento del 59%, que se pagará en 4 tramos.

Los gremios de la Construcción (UOCRA y UECARA) también analizan pedir el adelantamiento de las paritarias, ya que firmaron por el 62% y recién tienen reunión de revisión en noviembre.

Plus salarial de Portuarios y encargados de edificios

En tanto, algunas organizaciones han pactado importantes bonos, como los gremios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA) sellaron un acuerdo con la empresa de logística Exolgan, en el marco de la paritaria 2022-2023, con un aumento del 60% en tres cuotas, doble revisión y un bono de $200.000.

El Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH) por su parte, consiguió el pago de un súper bono de $134.000. Cabe consignar que este plus salarial y se suma al acuerdo paritario que el gremio encabezado por Víctor Santa María había sellado para el primer semestre de 2022, que fue del 27%. El plus se pagará $ 12.000 en agosto; $12.000 en septiembre; $18.000, en octubre; $ 18.0000 en noviembre; $24.000 en diciembre; $ 24.000 enero y $ 26.000, en febrero.

Personal del PAMI y aceiteros

El personal del PAMI acordó una paritaria anual de alrededor del 76%, teniendo en cuenta que al aumento base es del 60%, al que se le debe sumar un 10% de adelanto y una nueva bonificación. Asimismo, establecieron como fecha de revisión octubre, para analizar la marcha de la inflación. El secretario General de la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI), Osvaldo Barreñada, señaló que "a esto se le debe agregar el 10% otorgado en mayo como adelanto, y que generó la demora en la negociación salarial.

La Federación de Argentina Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República (FTCIODyARA) y del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), lograron llevar el salario básico inicial a $184.000 a partir del 1° de julio para las y los obreros y empleados aceiteros. Además, fijaron la primera quincena de diciembre como fecha de una nueva reunión entre las partes, donde analizarán la evolución de precios en relación a los salarios para que no haya pérdida del poder adquisitivo.

La disparada inflacionaria está llevando a la apertura de una nueva ronda de paritarias.

Industria del largometraje: 110,49%

En el ranking de las paritarias 2022-2023 se pueden destacar la del Sindicato de la Industria Cinematográfica, Animación, Publicidad y Medios Audiovisuales (SICA APMA) logró para la actividad del largometraje aumentos que arrancan del 73,49%, con un tope de 110,49%. En el acuerdo se estableció que el incremento salarial se abonará en cinco cuotas, con cláusula de revisión en febrero del 2023.

Científicos: 90%

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, otorgó una mejora del 90% para los investigadores de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires. De están forma, los empleados y empleadas del organismo dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y su personal de apoyo percibirán un aumento del 10% en mayo y 10% en diciembre, que se suma al 70% anunciado en abril de este año. De esta forma, los salarios subirán un 90% finalizado el año, al que se añadirá un 6% en marzo de 2023, llevando el incremento al 96%.

Trabajadores de seguridad privada: 85,7%

Los trabajadores de seguridad privada agrupados en los gremios Fatrasep (Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada) y Uspra (Unión Personal de Seguridad Privada) acordaron una paritaria del 85,7% para los vigiladores. Se trata de un incremento que se concretará en 5 cuotas, entre mayo de este año y abril del próximo.

Municipales de Morón: 85%

Los empleados del municipio de Morón, en el Oeste del Conurbano bonaerense, obtuvieron un aumento "histórico" de hasta 85% para las categorías más bajas.

Municipales de Vicente López: 85%

La paritaria de los municipales de Vicente López también cerró con una mejora del 85% para los sectores más relegados. Para el resto del personal, el incremento es del 65%, con el agregado de que la negociación salarial se adelantó 100 e impactó en el aguinaldo. El incremento se abona dentro de los meses de mayo 30%, más 10% (total marzo; 5% febrero, 5% marzo). Es decir, un 40% que impactó todo en el aguinaldo y se cobró a fin de mayo; julio 10% y octubre 15% haciendo un total de 65%.

Docentes nacionales: 70,18%

La Paritaria Nacional Docente fijó un aumento anual del 65,80%, que tendrá una suma extraordinaria a fin de año, llevando el porcentaje al 70,18%. De esta forma, el salario mínimo garantizado llegará a $68.400 y se sumará una bonificación extraordinaria por material didáctico y conectividad de $1.800. También, se fijaron las cláusulas de monitoreo permanente del salario y la inflación. Sin embargo, CTERA ya realizó una medida de fuerza en todo el país exigiendo que se reactualicen los salarios ante la creciente inflación.

La paritaria de docentes nacionales quedó atrasada y asoma el conflicto.

Industria lechera: 70%

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) cerró con el Centro de la Industria Lechera un aumento salarial del 60% más otro 10% adicional a cuenta de futuros incrementos. La cláusula de revisión será en noviembre. Una vez aplicado todos los porcentajes, el salario básico conformado para marzo quedó en $110.117,75 y sobre esa base se aplican los nuevos porcentajes.

Obreros Navales: 60 al 70%

El Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA) acordó con los representantes de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata (CIN MDP) un incremento para las categorías Superior oficial especializado y oficial, práctico de varadero del 60%; para medio oficial, raschin especial, del 66% y ayudante, raschin del 73% con revisión en octubre.

Gastronómicos: 60 al 70%

La Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) selló la paritaria 2022-2023 con aumentos que van del 60 al 70%, aplicables en tramos y con doble cláusula de revisión. En mayo de 2023 el nuevo salario básico estará conformado por la suma de los incrementos remunerativos y no remunerativos, totalizando un 60%.

Los básicos en agosto serán de $69.467 para la categoría inicial y de $88.156 para la más alta. Una vez volcados todos los porcentajes, en mayo de 2023, el salario inicial será en $111.164, en tanto que el tope se ubicará en $141.050. A esto hay que sumarle un 28% de adicionales que, obviamente, potencian el ingreso.