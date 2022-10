Empleada doméstica recibe un nuevo aumento de sueldo: cuánta plata cobrará en noviembre

El último trimestre del año presenta un menú laboral variado. Desde conflictos en sectores como lácteos, docentes y metalúrgicos –donde las demandas no son solo salariales- hasta la reapertura de las paritarias que, en algunos casos derivaron en medidas de fuerza, con la intervención del ministerio de Trabajo para dictar la conciliación obligatoria y encaminar las discusiones. En lo que respecta a las empleadas domésticas, noviembre será un mes de definiciones, ya que se liquidará el último tramo de aumentos al tiempo que se prepararán para definir lo que resta de la paritaria 2022-2023.

En la Comisión Nacional del Trabajo de Casas Particulares se acordó un aumento del 36 por ciento en cuatro cuotas del 9 por ciento. Hasta el momento, se abonaron agosto y septiembre, quedando pendiente octubre (se cobra en noviembre) y noviembre (pagadero en diciembre).

Antes de la reunión de la Comisión Nacional del Trabajo de Casas Particulares, deberá convocarse al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, encuentro previsto para los primeros días de noviembre, tal como quedó establecido entre la cartera laboral -que dirige Claudio Moroni- con las cámaras empresarias y las centrales obreras (CGT y las dos CTA).

Nueva convocatoria para acordar una suba de sueldo

Una vez establecido el salario mínimo, el ministerio de Trabajo convocará a los gremios del personal de casas particulares y a los representantes de los empleadores para definir el último tramo de la paritaria 2022-2023. Con el aumento conformado, en noviembre la categoría más baja cobrará, con retiro: $493 (la hora) $60.534,80 (mensual) y sin retiro $531 (la hora) y $67.324,08 (mensual).

Desde la Unión del Personal Auxiliar de Casas particulares (UPACP) revelaron a iProfesional que "nos preocupa el proceso inflacionario, sobre todo en los rubros referidos a los alimentos, que no se detiene y que no solo está en manos del Gobierno a través del control, sino también de la responsabilidad que tiene el empresariado". Agregaron que "a esto debemos sumarle el alto grado de trabajo no registrado, a pesar de los beneficios que dispuso el Gobierno en planes de "blanqueo" del personal, inclusive con la posibilidad de que las trabajadoras sigan percibiendo planes sociales".

Empleada doméstica: qué sueldo recibirán en noviembre

Cuánto cobrará una empleada doméstica en noviembre

Los salarios a cobrar en noviembre, correspondiente a la tarea en octubre, serán:

Supervisor/a:

Personal con retiro: $ 555,63 por hora y $ 69.357,88 mensuales.

Personal sin retiro: $ 608,33 por hora y $ 77.256,64 mensuales.

Personal para tareas específicas:

Personal con retiro: $ 525,78 por hora y $ 64.437,26 mensuales.

Personal sin retiro: $ 576,58 por hora y $ 71.729,60 mensuales.

Caseros:

Hora: $ 495,94 y $ 62.868,81 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas:

Personal con retiro: $ 495,94 por hora y $ 62.868,81 mensuales.

Personal sin retiro: $ 555,63 por hora y $ 70.060,82 mensuales.

Personal para tareas generales:

Personal con retiro: $ 460,38 por hora y $ 56.537,23 mensuales.

Personal sin retiro: $ $ 495,94 por hora y $ 62.868,81 mensuales.

Según el convenio colectivo, el personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría, quedará comprendida en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad

Se debe aplicar el equivalente al 30% sobre los salarios mínimos fijados para cada una de las categorías, respecto del personal que preste tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Qué tareas realiza cada categoría

Supervisora

Es el personal encargado llevar a cabo la coordinación y el control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. Por ejemplo, un supervisor que controla las tareas de limpieza de un grupo de empleados.

Personal para tareas específicas

Esta categoría incluye principalmente a los cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, como así también toda otra tarea doméstica que requiera habilidades especiales del personal para poder llevarla a cabo.

Caseros

Hace referencia al personal que presta tareas relacionadas con cuidado general y la preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Es la única categoría que se presume sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas

Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. Esta categoría es la que determina cuál es el sueldo de una niñera o de cuidadores domiciliarios (por ejemplo, una persona que cuida adultos mayores).

Personal para tareas generales

Se encarga de realizar tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. Es la categoría más utilizada, ya que comprende a la empleada doméstica o mucama que presta servicios de limpieza y mantenimiento en casas de familia.