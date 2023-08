Extracción de efectivo sin tarjeta: paso a paso, cómo sacar plata del cajero

Los cajeros automáticos suelen estar llenos, ya que la principal formal de pago es el dinero en efectivo. Aún en caso de no contar con las tarjetas de débito al momento de necesitar el efectivo, se puede extraer la cantidad de necesaria.

La modalidad ayuda a salir del paso ante el olvido de la tarjeta, pero también hay quienes prefieren operar siempre de esta manera para evitar problemas, como que la máquina le termine reteniendo la tarjeta.

O bien por seguridad, para no ser víctimas de los delincuentes que con sofisticados métodos roban los datos de las tarjetas para luego vaciar las cuentas.

Para realizar una transacción sin tarjeta de débito, el procedimiento dependerá de la red con la que operemos.

Extracción sin tarjeta de débito

Red Banelco

Para realizar una extracción de dinero sin tarjeta, debemos generar una orden de extracción sin tarjeta desde nuestro homebanking, informando el "beneficiario", el monto y su número de documento, por lo que es una opción ideal para enviarle dinero a personas que no tienen cuenta bancaria.

Al crear la orden de extracción, esta se puede utilizar una única vez, por lo que debemos retirar el total de la orden de extracción en una única transacción. Actualmente, se puede solicitar hasta cinco ordenes de extracción diario, pero estas no pueden superar el tope de extracción diario establecido por cada banco.

Actualmente se puede generar hasta 5 ordenes de extracción por día, aunque varía según el banco

El tiempo de "duración" de la orden de extracción varía según el banco, aunque rara vez supera los cinco días corridos desde su emisión. Además, siempre es aconsejable generar extracciones por montos que vayan "de 500 en 500", ya que los cajeros suelen ser cargados, en su mayoría, con billetes de $500 y $1000.

En el caso de hacerlo por otros montos, estos siempre deben ser múltiplos de 100 pesos, ya que es el billete más chico que suelen entregar los cajeros automáticos. El monto extraído se verá reflejado en la cuenta del usuario que generó la orden de extracción luego de que el beneficiario haya realizado con éxito la extracción.

En cuanto a la generación de la orden de extracción, debemos cumplir con una serie de pasos:

Ingresar al "home banking" o la aplicación del banco

Acceder a la sección de "Extracción sin tarjeta", "Cash Express" o la denominación que otorga cada banco

Indicar el DNI del destinatario y el monto a extraer

El sistema nos otorgará una clave de 6 dígitos. Es importante anotarla y enviarla al destinatario del envío de dinero. Cabe recordar que, una vez generado el código, es muy difícil cancelar la operación (salvo el vencimiento al pasar los 5 días o menos, según el banco, siempre y cuando no se retira el monto de la transacción), por lo que debemos estar seguros a la hora de generar el código y enviar dicho número.

Las órdenes de extracción deben ser múltiplos de 100 pesos

En cuanto a la operatoria de retirar el dinero en efectivo sin tarjeta, debemos realizar los siguientes pasos:

Anotar o recordar los datos a tener antes de ingresar al cajero automático: en este caso nos pedirán tipo de documento del destinatario; número de documento del destinatario; monto de la orden de extracción; clave de 6 dígitos generada en la etapa anterior vez para realizar la extracción

En el cajero, debemos elegir la opción de "operar sin tarjeta" en la pantalla de inicio

en la pantalla de inicio Seleccionar "Orden de extracción"

Seleccionar tipo de documento

Ingresar el número de documento del beneficiario

Ingresar el importe exacto que solicitó extraer

que solicitó extraer Ingresar la clave de la orden de extracción. En pantalla se mostrarán letras equis (X), que ocuparán el lugar de los dígitos ingresados

de la orden de extracción. En pantalla se mostrarán letras equis (X), que ocuparán el lugar de los dígitos ingresados El cajero automático entregará la cantidad de dinero extracto especificado

El cajero emitirá un ticket, siempre y cuando cuente con papel. Si no dispone de papel, se le consultará al usuario si desea continuar. En caso de seleccionar la opción "Sí", el proceso de extracción finalizará con éxito, entregándonos el dinero sin la impresión del ticket.

Si se selecciona "No", porque deseamos tener el ticket, el sistema volverá a la pantalla inicial. El cajero no entregará el dinero (cómo tampoco lo descontará de la cuenta), pero no habrá consumido la clave, que el usuario podrá utilizar en otro cajero dentro de los días habilitados.

En el caso que el cajero automático no pueda entregar el monto ingresado, se le comunicará al usuario que el cajero no dispone de efectivo y rechazará la transacción, sin inhabilitar la orden, que podrá ser utilizada en otro cajero del mismo banco y/o red.

Cuando el dinero disponible en la cuenta del cliente sea menor al monto de la orden, se rechazará la transacción, sin inhabilitarla, y podrá ser utilizada cuando haya suficiente dinero disponible.

Luego de tres intentos fallidos en el ingreso de la clave asignada, se bloqueará la orden de extracción y no podrá volver a ser utilizada, por lo que se necesitará crear una nueva orden de extracción.

En el caso de Red Link, la forma de retirar dinero sin tarjeta es a través de "Punto Efectivo"

Red Link

En el caso de Red Link, contamos con un servicio conocido como "Punto Efectivo" que nos permite, entre otras opciones, enviar dinero a personas no bancarizadas o retirar dinero por nuestra cuenta.

Con la orden de extracción, la persona autorizada para retirar (que podemos ser nosotros mismos) podrá hacerlo desde un cajero automático habilitado como "Punto Efectivo".

En este caso, el usuario debe tocar la pantalla del cajero o las teclas laterales, elegir la opción "extracción" o "retiro de efectivo", ingresar el DNI del beneficiario, la clave de 8 dígitos generada, y el importe que se autorizó a debitar de la cuenta.

En ese momento, el cajero procederá a dispensar el dinero.Actualmente, Red Link cuenta con más de 6.500 cajeros Punto Efectivo habilitados en nuestro país.

Otras formas de sacar dinero sin tarjeta

Otra de las formas de retirar dinero sin tarjeta es generar un código de extracción en locales como Pago Fácil o Rapipago, aunque, en este caso, solo está disponible para algunos bancos o entidades financieras.