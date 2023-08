Día D: si no hay acuerdo, el gremio de metalúrgicos paralizará al Grupo Techint en todo el país

Este viernes el líder de la UOM, Abel Furlán, y el titular de Techint, Paolo Rocca, se verán cara a cara. Si no acuerdan, se despliega la lucha

Si bien no quieren dinamitar los canales de negociación, la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tiene todo listo para disponer medidas de fuerza en las empresas del Grupo Techint, que se niega a firmar el aumento salarial que acordó tanto la actividad general como la rama de la siderurgia. Este viernes, a las 12 del mediodía, el líder del gremio, Abel Furlán, se reunirá con el titular del poderoso conglomerado empresarial, Paolo Rocca, con el propósito de evitar el conflicto.

Aunque la actualización de la paritaria metalúrgica fue compleja, el sindicato consiguió una mejora salarial que le da cierta previsibilidad a la actividad hasta diciembre. Sin embargo, Rocca se negó a acompañar el aumento al considerar que los salarios en el sector de la siderurgia "están por encima de la inflación".

Ante el fracaso de las negociaciones en sucesivos encuentros, la UOM llamó a un congreso de Delegados donde se facultó al secretariado nacional a disponer "todas las medidas (de fuerza) necesarias", si no se llega a un acuerdo. Furlán estará acompañado por su secretario Adjunto, Naldo Brunelli, en el encuentro que mantendrá con Rocca y directivos de Techint.

El gremio de la UOM aseguró que "es dialoguista", pero no va a "flexibilizar reclamos"

El líder de la UOM afirmó: "Esperamos poder resolver esta negociación sin tener que recurrir a un plan de lucha, que no es el camino más deseamos los trabajadores", aunque advirtió que "eso no significa que nosotros estemos pensando en flexibilizar nuestra petición, sino que la ratificamos en todos sus términos por el contexto económico que estamos atravesando".

Subrayó que "estamos viviendo una etapa escandalosa en materia de precios, que afecta los ingresos de los trabajadores y trabajadoras", y remarcó que "Techint tiene que entender que no se puede seguir teniendo los salarios que tenemos hoy en la rama siderúrgica, necesitamos de manera urgente tratar de recuperar los ingresos".

Al momento de explicar por qué el grupo empresarial no está dispuesto a firmar la paritaria, el metalúrgico, enfatizó: "No es un problema de plata; acá hay otras motivaciones que no terminamos de entender; pareciera que creen que tenemos que naturalizar salarios de hambre dentro de la industria siderúrgica y ante eso nosotros vamos a mostrar rebeldía".

La UOM no dudará en lanzar un paro total en las plantas de Techint, si Rocca no acepta la suba de sueldo.

Metalúrgicos podría aplicar paros por turnos y hasta una huelga total

En esta línea, Furlán agregó: "Vamos a hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo; si no es así, anunciaremos las medidas de fuerza que nos autorizó el congreso de Delegados". Voceros gremiales consultados por iProfesional detallaron que las protestas podrían comenzar con paros de dos horas por turno en las empresas Ternium-Siderar y Tenaris-Siderca, que irían aumentándose paulatinamente hasta llegar a un cese total

Según fuentes gremiales, "es evidente que hay una animosidad manifiesta entre Rocca y Furlán, con dos propósitos: afectar su gestión y demostrar el poder de fuego de la compañía" señalaron y agregaron: "El Grupo huele cambio de rumbo y no aceptan a un dirigente gremial que tenga anclaje en el kirchnerismo".

Desde ya UOM dejó en claro su hartazgo por lo que consideran un destrato. Relataron que "se hicieron nueve audiencias en el Ministerio de Trabajo y la Cámara de Acero sigue poniendo trabas en otorgar un aumento para los trabajadores siderúrgicos". Y añadieron: "Este es el décimo encuentro… miren si hemos tenido paciencia y voluntad negociadora".

Afirman que Rocca es el único que se niega al aumento de sueldo

Mediante un comunicado, la UOM reveló que en la paritaria con la Cámara Argentina del Acero, integrada por las empresas del Grupo Techint, que "es la única que continúan negándose a pagar el acuerdo salarial alcanzado con el conjunto del sector metalúrgico". Y profundizó: "Hemos dado sobradas muestras de buena fe y de voluntad de negociación", para alcanzar un acuerdo, agregando que "en cada una de las reuniones fuimos respetuosos del diálogo tratando de acercar posiciones y escuchando las propuestas empresariales durante varias horas en las que ni siquiera hubo puntos de acercamiento".

El gremio metalúrgico sostuvo: "Responsabilizamos única y exclusivamente a la empresas Ternium-Siderar y Tenaris-Siderca de contribuir con su actitud a la provocación del conflicto social en un contexto muy difícil para nuestro país" y dijo que "a la luz de los resultados se evidencia que la posición de este grupo empresario no responde a una incapacidad económica ni productiva".

Indicó además que "no existe causa ni excusa alguna que justifique su rechazo a pagar salarios dignos a los trabajadores que generan las riquezas con la que acaban de comprar compañías internacionales". En este punto hizo referencia "a las mayores acciones en Usiminas por la suma de 132 millones de dólares, y la adquisición del 100% de Bredero Shaw International por la suma de 166 millones de dólares".

Para el gremio de metalúrgicos, Techint sigue acumulando ganancias y no prioriza a sus trabajadores.

Para el gremio, Techint "es uno de los que acumuló mayores ganancias"

Por esos números apuntó a "la irracionalidad, insensibilidad y provocación" del Grupo Techint al que calificó como "uno de los sectores empresarios que acumuló mayores niveles de rentabilidad en la Argentina en los últimos años". Subrayó que "es una actitud irresponsable pretender perpetuar la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores".

En tanto, directivos de la Cámara Argentina del Acero señalaron que "los salarios conformados de la siderurgia se encuentran muy por encima de la industria metalmecánica", lo que "no justifica los aumentos por encima de la inflación que pretende la UOM, más aún en este contexto de incertidumbre". La actividad cuenta con unos 15.000 obreros de las plantas de Techint en Haedo, Ensenada, Canning, Florencio Varela, San Nicolás y Campana; de Acindar en Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, Villa Mercedes y La Matanza; entre otras.

De cuánto fue el aumento de la paritaria y cómo se paga

Hasta el momento, el gremio consiguió una mejora del 61,4 por ciento para el primer semestre de la paritaria 2023-2024. Primero pactaron un 18,8 por ciento para el trimestre abril-mayo-junio y luego un 42,6 por ciento para julio, agosto y septiembre.

Esos últimos porcentajes de aplican de la siguiente manera:

20 por ciento a partir del 1 de julio, sobre los salarios básicos vigentes al 30 de junio.

9 por ciento a partir del 1 de agosto, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio.

9 por ciento a partir del 1 de septiembre, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto.

Aumento provisional del 7 por ciento a partir del 1 de octubre, sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre.

Aumento provisional del 7 por ciento a partir del 1 de noviembre, sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre.

Aumento provisional del 7 por ciento a partir del 1 de diciembre, sobre los salarios básicos vigentes al 30 de noviembre.

Las partes aclararon que las mejoras provisionales "quedarán sujetos a los índices oficiales de inflación dados a conocer oportunamente por el INDEC en los períodos mencionados".

El gremio de Furlán entiende que, pese a tener uno de los sueldos más altos en líneas generales, la inflación se come el valor real de los salarios.

A esto se debe sumar una gratificación extraordinaria no remunerativa de 60.000 pesos para todas las ramas y categorías, que se liquidará en dos cuotas de 30.000 pesos con los sueldos de agosto y septiembre, por el Día del Metalúrgico.

La suma será proporcional en el caso de los trabajadores que cumplan trabajo a tiempo formal o jornada reducida. Aclararon que "el monto de la Gratificación en ningún caso se incorporará a los salarios básicos ni se considerará como base de cálculo de los mismos para futuras negociaciones".