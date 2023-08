Paritaria inédita: gremio del neumático acordó suba de sueldo con Bridgestone, Fate y Pirelli

Luego de tres meses de negociaciones y medidas de fuerza inminentes, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) acordó un aumento salarial con las empresas fate, Pirelli y Bridgestone. El acuerdo en cuestión contempla un 65% de incremento por los próximos cuatro meses y se convierte en uno de los más altos, respecto de otras paritarias.

"Este acuerdo garantiza mantener la continua línea ascendente de mejoras reales que nos permitirá salir del pozo del atraso salarial", aseguraron desde el gremio, tras la asamblea general que llevó adelante en su propio camping del barrio El Jagüel.

Gremio del neumático cerró inédita paritaria cuatrimestral

En cuanto a la postura de las compañías, dejaron en claro ante el Ministerio de Trabajo que la industria del neumático "está atravesando una coyuntura compleja" y que "las dificultades que existen en la comercialización de neumáticos se ven potenciadas por una situación de incertidumbre respecto a ciertas variables macroeconómicas" que "obligan a las empresas de la actividad a encarar la presente negociación con la máxima prudencia posible, con el objetivo de no comprometer el futuro de la actividad y los puestos de trabajo".

De esta manera, el aumento de sueldo se abonará de la siguiente forma:

Julio 25%

Septiembre 15%

Octubre 10%

Noviembre 15%

Vale destacar que el acuerdo también contempla aumentos en base a la inflación durante diciembre, enero y febrero, y se agrega 4% pagaderos en marzo como base paritaria 2024/25. Asimismo, el gremio recibirá un bono de fin de año por un monto de $100.000.

El conflicto entre SUTNA y las empresas duró casi cinco meses en 2022.

¿Qué exigía el gremio del neumático?

Previo a la firma, el SUTNA insistía en cerrar un acuerdo por tramos para el período julio 2023 - junio 2024. La oferta contemplana un 18% de incremento remunerativo a partir del 1 de julio; un 15% de aumento remunerativo y no acumulativo desde el 1 de octubre; otro ajuste del 17% remunerativo y no acumulativo desde diciembre; y un 17% más -de nuevo, remunerativo y no acumulativo- a partir de febrero.

Al escuchar la propuesta, Bridgestone propuso una cláusula de revisión para el mes de marzo. Sin embargo, Fate manifestó la "imposibilidad en ese momento de adherir por entender que no resulta el esquema más apropiado para hacer frente a los desafíos que plantean el contexto y la incertidumbre actual".

SUTNA y las empresas desactivaron una verdadera "guerra" por los neumáticos

Hace menos de un mes, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) llevó a cabo un paro a gran escala en el marco de la negociación paritaria. La medida de fuerza, que implicó el cese de actividades en las plantas de Fate, Bridgestone y Pirelli, tomó forma a partir de la disconformidad del gremio con la propuesta de suba salarial acercada por las empresas de ese segmento comercial en ese entonces.

Según el acta de la reunión concretada, las compañías alegaron estar "atravesando una coyuntura compleja, donde las dificultades que existen en la comercialización de neumáticos se ven potenciadas por una situación de incertidumbre respecto a ciertas variables macroeconómicas que obligan a las empresas de la actividad a encarar la presente negociación con la máxima prudencia posible…".