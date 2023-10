¿Qué documentación se necesita para abrir una caja de ahorro en dólares?

Gracias al avance tecnológico, abrir una caja de ahorro en dólares cada vez es más sencillo, por lo que, cumpliendo con la documentación requerida por el banco, podrás proceder con la apertura de esta.

¿Cómo hago para abrir una caja de ahorro en dólares?

Según el Banco Central, es suficiente presentar el DNI para acreditar domicilio, nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento. Sin embargo, el banco puede solicitar requisitos adicionales, por lo que según con el banco que operes, estos pueden variar levemente.

Por ejemplo, en el caso del Banco Provincia son los siguientes:

Ser titular de una cuenta en pesos

Presentar un documento de identidad (DNI, LC, LE y Pasaporte o CI para extranjeros). Documento original y fotocopia de la primera y segunda hoja, y otras donde figuren los cambios de domicilio

Constancia de domicilio (fotocopia de un impuesto o servicio a nombre del solicitante, o en su defecto constancia expedida por autoridad policial)

Constancia de inscripción ante la AFIP (constancia de CUIT, CUIL o CDI)

En el caso del Banco Francés son los siguientes:

Ser mayor de 18 años

Presentar tu DNI (Documento Nacional de Identidad)

Tener una constancia de tu domicilio

Firmar el Contrato de Adhesión

¿Cómo crear una cuenta bancaria en dólares?

Para crear una cuenta bancaria en dólares simplemente deberás dirigirte a una sucursal del banco y realizar la respectiva solicitud. Para ello deberás solicitar atención con un oficial de cuentas que te guiará en el proceso para obtener tu cuenta.

Los bancos permiten abrir una cuenta en dólares tanto online como presencial

Por otra parte, muchos bancos permiten solicitar la apertura de una cuenta bancaria de forma totalmente online. Por ejemplo, en el caso del Banco Santander simplemente deberás ingresar en su página web en la sección "Personas" y luego en "Cuentas y paquetes", haciendo la respectiva solicitud y completando los datos solicitados.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al dólar ahorro?

Si estás pensando en abrir una cuenta de ahorro en dólares es muy probable que tengas interés en adquirir dólares a través del mercado de cambios oficial, es decir, comprar los dólares en el banco. Sin embargo, es importante señalar que actualmente son pocas las personas que pueden comprar los 200 dólares "ahorro" a través de estos, debido a las enormes restricciones y requisitos, por lo que es más simple explicar qué grupos están excluidos de este tipo de cambio:

Beneficiarios de planes sociales o programas de ANSES como la Asignación Universal por Hijo

Personas que no tienen ingresos declarados o consistentes, por lo que incluye tanto a personas que no tienen trabajo como también aquellos que trabajan de manera informal/en negro

Cotitulares de cuentas bancarias

Personas que trabajan en relación de dependencia donde sus empleadores se hayan beneficiado del programa ATP. En este último caso el gobierno ha comunicado que levantaría esta restricción debido a que no es un "beneficio" activo que esté otorgando el estado, aunque no hubo un comunicado oficial

Quienes refinanciaron algún saldo de la tarjeta de crédito en los últimos 12 meses

Monotributistas que pidieron préstamos a tasa 0

Las personas que accedieron al tipo de cambio "MEP"

Los titulares de créditos UVA que se beneficiaron del congelamiento de tarifas durante la pandemia

Los dueños de pequeñas y medianas empresas que hayan accedido a préstamos a tasas preferenciales

Personas que se beneficiaron del "refuerzo de ingresos"

Quienes reciban algún subsidio del estado como, por ejemplo, a la energía eléctrica

Personas que hayan operado certificados de Depósitos Argentinos, más conocidos como Cedears, criptomonedas u obligaciones negociables en los últimos 90 días. En caso de acceder al dólar ahorro, se impide acceder a dichos activos durante los 90 días posteriores a la última compra del dólar ahorro

Jubilados que hayan accedido a los créditos bonificados por ANSES

Personas que hayan accedido a planes de pago de deuda previsional

Además, aquellas personas que hayan hecho gastos en dólares con tarjeta de crédito o débito, exceptuando aquellos casos en el que se haya debitado directamente los dólares de la cuenta o se haya pagado el resumen en dólares, se les descontará del cupo total y, en el caso de superarlo, se le descontará del mes próximo.

Por ejemplo, si tuviste gastos por u$s 450 y pagás el resumen en pesos, no podrás comprar dólares por ese mes, el siguiente y en el subsiguiente únicamente podremos adquirir u$s 150. Este tope aplica tanto para las compras en dólares como una suscripción de Netflix u aquellas realizadas en el exterior.

Los gastos en dólares con la tarjeta de crédito se descuentan del cupo mensual

¿Cómo saber si estoy habilitado para la compra de dólares?

Para saber si estás habilitado para la compra de dólares deberás verificar que no te encuentres en una de las situaciones previamente mencionadas. Sin embargo, si aún tenés dudas o no podés operar pese a que cumplís con los requisitos podés comunicarte directamente con el banco para conocer tu situación.

En otras palabras, todas las personas que cumplan con los requisitos y no estén excluidas, podrán comprar dólares en el banco con un tope de u$s 200.