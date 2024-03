Saber negociar una aumento de sueldo con un jefe o un potencial nuevo empleador es una habilidad fundamental para no perder ingresos en épocas de inflación

En la Argentina los empleados en relación de dependencia están costumbrados a recibir subas de sueldo más frecuentemente que en otros mercados. Esto es así para mantener el poder adquisitivo de los talentos a la par de la acelerada inflación que atraviesa el país.

No obstante, esos ajustes son solo recomposiciones de salario y no verdaderos aumentos de sueldo. Si el ingreso que se percibe solo en el mejor de los casos empata la inflación, nuestro poder adquisitivo no crece, incluso puede reducirse, y por lo tanto es fundamental saber negociar una mejora que supere las alzas de precios y tarifas.

Muchas personas en lugar de ir a pedir un aumento de sueldo incrementan sus ingresos cambiando frecuentemente de trabajo para ascender y pedir una remuneración más competitiva, pero este es un recurso que tiene sus límites.

A muchas empresas, además, no le gustan los "job hoppers", personas que buscan nuevos empleos constantemente sin comprometerse con ninguno y procurando solo su bienestar individual.

En cualquier caso, así sea para negociar un aumento de sueldo en la empresa en la que ya se presta servicio o para conseguir un nuevo puesto con otro empleador, será necesario negociar el salario.

A continuación, algunos consejos expertos para argumentar con éxito y conseguir ese objetivo.

5 pasos para negociar un aumento de sueldo

Saber negociar un aumento de sueldo en un país con una inflación interanual superior al 250% como es la Argentina, es una habilidad fundamental para cualquier profesional.

Cuando los precios aumentan todos los días mientras que el sueldo solo lo hace ocasionalmente y solo puede "empatar" la inflación, implica que las personas se vuelven cada vez más pobres. Sentarse a mantener bajo perfil y esperar que la calidad del propio trabajo hable por sí mismo no es una opción para no perder poder adquisitivo.

Es fundamental entonces armarse de recursos para poner en juego a la hora de negociar un incremento de sueldo con el empleador. La periodista especializada en economía, Lara López Calvo, resumió 5 pasos en un video publicado en sus perfiles de redes sociales, que ayudan a conseguir exitosamente ese propósito.

Los pasos para negociar un aumento de sueldo son los siguientes.

1. Definir si será aumento o recomposición del sueldo

En Argentina, las personas que no tienen incrementos de sueldo que al menos sigan el ritmo de la inflación pierden poder adquisitivo. Por eso, en primer lugar hay que conocer cuánto se perdió desde el último aumento para pedir esa suba, que sería una recomposición salarial por inflación.

Ahora bien, si lo que se quiere pedir es un aumento de sueldo, entonces se debe partir de esa misma base de incremento y sumar por ejemplo un 10% extra, además de llevar a la negociación los argumentos de por qué se considera que se debe recibir el incremento (por tareas, antigüedad, mérito, etc.) "Aumento es pasar a ganar más en términos reales", indicó la periodista.

Asimismo, para ir a negociar un aumento de manera razonable, la experta sugiere concurrir conociendo la información de cuál es el sueldo de otras personas en tu misma posición pero en otras compañías, para saber tu "valor de mercado".

2. Calcular de cuánto sería el ajuste salarial

Calcular el aumento de sueldo o recomposición por inflación que se va a pedir es el primer paso

Para saber cuánto se ha perdido desde la última alza de sueldo, se debe calcular la inflación acumulada en ese período de tiempo. Para ello, propone un cálculo sencillo, multiplicando y no sumando los datos de inflación mensuales.

Por ejemplo, una persona que ganaba en diciembre de 2023 unos 500.000 pesos mensuales, para calcular la recomposición salarial que debería obtener debe calcular:

Salario x (1+IPC de enero 2024) x (1+IPC febrero 2024) x (1+IPC de marzo 2024)

Si después de este aumento de sueldo no vas a volver a tener ajuste por muchos meses, la experta recomieda calcular cuál podría ser la inflación proyectada para esos meses y sumarlo a la negociación.

3. Establecer límites y objetivos

Una vez que se define si se pedirá una recomposición salarial por inflación o un aumento de sueldo, y de qué porcentaje será la solicitud para que esté de acuerdo a los valores de mercado, lo que resta es definir las expectativas para ir a negociar con una mejor estrategia.

Si no se puede conseguir el aumento de sueldo buscado, se pueden negociar más días de home office o flexibilidad

Se debe saber, antes de entrar a la mesa de negociación, cuál es el número más bajo que se está dispuesto a aceptar en caso de que la compañía decida no dar el aumento solicitado. ¿Cuál es el margen que se puede resignar para seguir en la misma posición?

Y luego, recordar que no todo es monetario, y que en caso de que no se cumpla con el pedido de aumento de sueldo, se puede ofrecer negociar otras cosas que sean de relevancia para el profesional, como mejores condiciones laborales, mayor flexibilidad o días de home office, etc.

Por eso, también es importante reflexionar sobre qué beneficios que ofrece la empresa pueden compensar una propuesta salarial más baja.

4. Tener un plan B

Tener un plan B permite negociar desde otro lado, sabiendo de antemano que habrá una alternativa si no se consigue el aumento de sueldo buscado.

Por otra parte, también es necesario pensar antes de ingresar a la mesa de negociación, cuál es el peor escenario que puede ocurrir, el peor resultado que se puede obtener en la negociación.

5. Buscar un buen momento para negociar

A la hora de conseguir el aumento de sueldo deseado o la recomposición por inflación, el "timing" o elegir un momento adecuado para realizar el planteo, puede significar tener mayores o menores chances de éxito en conseguir la meta.

Con estos simples pasos tendrás las mejores herramientas para pedir un aumento de sueldo en tu trabajo o negociar una mejor remuneración en una entrevista para un nuevo puesto.

Lara López Calvo además recuerda que la negociación inteligente es una habilidad necesaria para implementar a lo largo de la carrera laboral pero también con la familia, la pareja y en distintas situaciones de la vida cotidiana.