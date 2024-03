Tarifas energéticas: cuánto pagarán de luz y gas los hogares tras las últimas medidas del Gobierno

A pocas horas del inicio del fin de semana "extralargo", el Gobierno de Javier Milei dio a a conocer tres resoluciones del área energética que desde el próximo lunes tendrán un impacto contrapuesto en las facturas de los servicios de gas y energía eléctrica.

En el caso del servicio gasífero, lo que hizo la Secretaría de Energía comandada por Eduardo Rodríguez Chirillo fue poner en marcha el ajuste que estaba pendiente desde febrero mediante la oficialización de los nuevos valores del gas que regirán entre abril y diciembre para los hogares de altos ingresos, comercios y pymes.

Los nuevos precios del gas para esos usuarios que pasarán a pagar la tarifa plena y sin ninguna clase de subsidios contemplan subas que llegan al 312% desde el próximo mes y hasta un 532% en los consumos que se registren entre mayo y septiembre.

Esos aumentos corresponden solo al valor del gas que representa entre el 45% y 50% de la factura total. Para conocer exactamente cuáles serán los impactos finales en las boletas, aún faltan añadir las recomposiciones tarifarias que las autoridades concederán a las distribuidoras y transportadoras de gas que en la audiencia pública realizada en los primeros días de enero han reclamado mejoras en sus ingresos que oscilan entre el 450% y 625%.

Qué pasará con el servicio eléctrico

Por el lado del servicio eléctrico, la administración mileísta decidió volver sobre sus pasos para morigerar los fuertes incrementos que había aprobado en febrero en los cargos fijos de los usuarios hogareños de Edenor y Edesur.

Por medio de dos resoluciones, el ENRE resolvió reconfigurar las categorías tarifarias del sector residencial y reducir el importe del cargo fijo de los consumos medios y altos que había aumentado más de 400%.

El Gobierno dio a a conocer tres resoluciones que desde el lunes tendrán un impacto contrapuesto en las facturas de gas y electricidad

En lo que respecta al sector gasífero, los nuevos precios del gas natural en el "Punto de Ingreso al Sistema de Transporte" (PIST) quedaron aprobados por medio de la resolución 41/24 del área que conduce Rodríguez Chirillo.

Según esa norma, el valor actual del gas de 0,70 US$ por millón de BTU (MBTU) que abonan los hogares N1, comercios y pymes de la empresa Metrogas aumentará desde el lunes 312% y trepará a 2,89 US$ por MBTU. Entre mayo y setiembre, ese precio del gas sin subsidios escalará a 4,43 US$ por MBTU, un 532% más que el valor actual. En tanto, durante el período octubre-diciembre, el valor del gas retrocederá al mismo nivel fijado para abril de 2,89 US$ por MBTU.

Tarifas energéticas: por qué el Gobierno sube el precio del gas pero reduce los cargos fijos eléctricos

Para los hogares de bajos ingresos N2, el aumento en el precio del gas a partir de abril llegaría al 160%; mientras que en el caso de los usuarios residenciales N3 de clase media, la suba para el cupo de consumo mensual que aún tienen subsidiado alcanzaría al 265%. Los metros cúbicos que excedan ese escalón bonificado serán facturados con el 312% de aumento establecido para el gas sin subsidios de los hogares N1.

Al justificar el nuevo precio del gas, la resolución de Energía destacó que desde el año 2020 "el PIST trasladado al usuario final no reflejó los reales costos de abastecimiento de las empresas distribuidoras e implicó para Estado Nacional un aporte en subsidios de $212.202.000.000".

Tras indicar que "se necesitan adoptar medidas urgentes para poner fin al déficit fiscal", las autoridades energéticas resaltaron que "la política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, encontrándose el Estado Nacional imposibilitado de continuar realizando dichos aportes que implementaron las anteriores administraciones".

La resolución también habilitó la actualización periódica del precio del gas, al instruir al Enargas para que "proceda a efectuar la conversión a dólar por MBTU con el traslado de la variación del tipo de cambio en forma mensual a fin de evitar cambios abruptos en los valores considerados".

El Gobierno sube el precio del gas pero reduce los cargos fijos eléctricos

Correción eléctrica

Ante las quejas planteadas por los usuarios y la posibilidad de que el caso termine en los tribunales, el ente regulador del sector eléctrico salió a atemperar el alcance de los fuertes aumentos tarifarios que había autorizado desde el 16 de febrero para los clientes residenciales de Edenor y Edesur.

Al aprobar los nuevos cuadros tarifarios de las distribuidoras metropolitanas, la intervención del ENRE piloteada por Darío Arrué procedió a bajar la cantidad de categorías de consumo del sector residencial y a remarcar los cargos fijos (CF) con subas que oscilaron entre el 137% y 617%.

De las 9 subdivisiones que tenía la categoría residencial T1R se pasó a nuevo esquema compuesto por solo cuatro subcategorías: R1 (que mantuvo el límite anterior de 150 kWh/mes); R2 (con los consumos de 151 a 400 kWh/mes que antes pertenecían a R2 y R3); R3 (que comprendió los consumos de 401 a 600 kWh/mes que estaban enmarcadas en las ex R4, R5 y R6) y R4 (que pasó a agrupar los consumos por encima de los 600 kWh/mes que formaban parte de las ex subcategorías R7, R8 y R9).

En la nueva subcategoría R1, el CF aumentó 271 % y pasó de $211 a $783 mensuales. En el nivel R2, los CF que estaban entre $428 y $693 se unificaron en un valor único de $1.644 mensuales, con subas que oscilaron entre 137% y 284%. En el caso de la subcategoría R3, los aumentos rondaron entre 162% y 617%, al pasar de un rango de $788 y $2.150 a un valor único de $5.651 mensuales. En tanto, en la última subcategoría R4, los CF anteriores que rondaban entre $5.712 y $10.041 se fusionaron en un nuevo y único valor de $30.391 mensuales.

Ahora, por medio de las resoluciones 198 y 199, el organismo regulador reconfiguró las categorías tarifarias de 4 a 6 y redujo los importes de los CF correspondientes a los consumos medios y altos.

Cómo quedó configurado el nuevo ordenamiento

El nuevo ordenamiento quedó armado de la siguiente manera: R1 (de 0 a 150 kWh/mes); R2 (151 a 400 kWh/mes); R3 (401 a 500 kWh/mes); R4 (501 a 600 kWh); R5 (601 a 700 kWh) y R6 (más de 700 kWh/mes).

En cuanto a los nuevos CF, los consumos más elevados que tenían que pagar $30.391 por mes ahora pasarán a abonar entre $24.910 y $28.592. A su vez, los consumos medios de 401 a 600 kWh/mes que abonaban un CF de $5.621 mensuales tendrán que desembolsar desde abril $9.216 por mes.

Tras expresar que las modificaciones en los cargos fijos y variables "reflejan de una manera más progresiva los costos de la prestación del servicio en función del consumo mensual de energía eléctrica", la intervención del ENRE se "autoelogió" al destacar que la medida adoptada implica "extremar esfuerzos en orden a la mejor salvaguarda de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad en materia tarifaria, así como del cumplimiento del principio de proteger adecuadamente los derechos de los usuarios, establecido por el inciso a) del artículo 2 de la ley 24.065".