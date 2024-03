El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego tiene asegurada su continuidad por la administración de Javier Milei a pesar del reproche de varios legisladores nacionales que no comprenden como el presidente y su ministro de economía no pasan la motosierra por un sistema impositivo que protege a la industria ensambladora de electrónicos.

Estimaciones del ministerio de Economía explican que el perdón en impuestos a la provincia le provocará un costo cercano a los 0,33% del PBI al Estado Nacional.

Además, el régimen de promoción fue prorrogado hasta el año 2038 durante el gobierno de Alberto Fernández y contó con un importante apoyo de los bloques políticos del Congreso por lo que intentar modificar el estado de cosas podría significarle una nueva derrota legislativa al gobierno de Milei.

Pero, entre los grandes jugadores como Newsan o Mirgor que se encuentran en el parque industrial más austral del país, se destaca, también, Electrofueguina de Frávega, radicada en Río Grande.

Recientemente, en declaraciones públicas, el secretario general de la asociación de supervisores de la industria minera, mecánica y metalúrgica (ASIMRA), Javier Escobar, expresó que las suspensiones en el personal se deben, según los ejecutivos de la empresa, a la imposibilidad de importar productos del exterior y la falta de acceso a divisas.

Lo cierto es que Electrofueguina S.A. suspendió parte de la producción por seis semanas ante la falta de insumos, pero fuentes consultadas por iProfesional expresaron que "el ajuste que lleva adelante el gobierno tiene un impacto decisivo en las ventas de la cadena en su totalidad lo que pone en riesgo numerosos puestos laborales".

El año comenzó muy complicado para Frávega y otras compañías del rubro

Por qué el grupo Frávega paralizó una de sus plantas en Tierra del Fuego

La medida de suspensión de personal comunicada a las autoridades laborales nacionales se extenderá hasta el 28 de abril próximo y no se descartan más medidas similares durante el primer semestre del año.

No se trata de un hecho menor teniendo en cuenta la protección impositiva de la que goza esta empresa en Tierra del Fuego y porque afecta a más de 150 trabajadores del área de aires acondicionados y televisores. Sólo parece funcionar correctamente el área de celulares.

Indudablemente, el impacto en las ventas de productos de línea blanca, aquellos electrodomésticos cuya finalidad es lavar, cocinar o procurar frío o calor como lavadoras, frigoríficos, secadores o microondas que casi siempre han sido de color blanco, se siente cada día que pasa y la recesión se profundiza mientras no se recompone el crédito y los ingresos de la población.

El año comenzó muy complicado para Frávega y otras compañías del rubro y algunos ejecutivos consultados explicaron con reserva que "Las ventas de electrodomésticos cayeron hasta 55% durante enero en términos interanuales. "No se vende nada", expresó el representante de una importante cadena de línea blanca.

Se realizan electro sale con importantes descuentos y promociones y vuelven las cuotas "pero la gente en general está sobregirada con las tarjetas de crédito y posterga adquisiciones de electrodomésticos o no llega porque los bancos no aumentan los límites de financiación al ritmo de la inflación".

"El fin del Ahora 12 perjudicó al sector y al programa Cuota Simple mucho no ayuda", se quejan en una cadena de electrodomésticos a pesar que lo que no dicen es que muchos consumidores adelantaron el consumo el año pasado, en la previa electoral del 2023, cuando se vivió un pico de ventas.

El programa Cuota Simple no ayudó a repuntar el consumo

En CAME, no importa esta explicación y la visión que ofrecen es de tragedia. Los representantes de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), midieron durante el primer mes del año que las ventas minoristas retrocedieron en promedio 28,5%, pero en el sector de electrónica, el desplome fue del 31,3%.

En lo que respecta a la crisis en Electrofueguina, los directivos acordaron con su personal que se abonará el 100% del salario de marzo, mes que incluye dos semanas de las seis semanas de suspensión. Para abril, se acordó el pago del 91 % del sueldo, sin cargas previsionales, excepto para quienes pueden jubilarse este año. A esos casos no se les afectarán los aportes previsionales.

La crisis también toca a la puerta de Frávega conducido por Manuel Sánchez Gómez, bajo la supervisión de los herederos de Raúl Frávega: Facundo, Raúl y Liliana Frávega.