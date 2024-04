El dólar Contado con Liquidación, el que se usa para girar las divisas al exterior,se mantiene relativamente calmo pese un escenario internacional más complejo gracias a la mayor oferta por el dólar blend para los exportadores que les permite canalizar el 20% de la liquidación al valor de la divisa financiera, y por las restricciones cambiarias que hay para operar. Y la percepción del mercado es que esas trabas no serán levantadas completamente en el corto plazo sino que se irán liberando gradualmente.

Los analistas estiman que esa flexibilización parcial de las restricciones al CCL ocurrirían recién a fin de junio o durante el tercer trimestre, una vez que haya ingresado el mayor flujo de liquidación de la cosecha gruesa que permita engrosar las reservas del Banco Central. La entidad monetaria acumula compras netas superiores a u$s14.000 millones desde la asunción de Javier Milei pero las reservas netas aún son negativas si se miden bajo la metodología del FMI.

También creen que se mantendrá por un tiempo más el esquema del dólar blend 80-20 que es clave para mantener a raya al CCL y ofrecer al campo un tipo de cambio un poco mejor para que liquiden.

En ese marco, ante la falta de anuncios de que el FMI vaya a dar fondos frescos adicionales o capitales que provengan de fondos de inversión, sumando a la reciente baja de la tasa monetaria, se afianza en el mercado la percepción de que la salida del cepo se demorará aún más, algunos creen que recién para fin de año o principios de 2025, porque no están dadas las condiciones. De hecho, el ministro de Economía Luis Caputo en un encuentro organizado en Washington por el JP Morgan señaló ante inversores que no es inminente levantar el cepo cambiario.

Leonardo Chialva, analista de Delphos Investment aseveró a iProfesional que "el contexto global se puso más complejo, la última semana hubiese sido trágica financieramente si se levantaba irresponsablemente el cepo al comienzo del mandato sin reservas internacionales y con una tremenda herencia plantada" por eso aseguró que "dado el punto de partida hay que saber manejar la ansiedad ya que el proceso de normalización es lento y trabajoso".

Dólar CCL: ¿cuándo podrían empezar a levantarse las restricciones?

Un informe de la consultora 1816 planteó que "el Gobierno viene manteniendo restricciones al CCL, lo que, junto al blend, explica que el CCL no reaccione a las bajas de tasas". Y evaluó: Este aspecto de la política económica es central, porque la singularidad de este cepo no son las restricciones al dólar oficial (que Argentina ha tenido en múltiples ocasiones en su historia) sino las restricciones al CCL. En algún momento deberá liberarse todo pero eso podría ser en dos etapas".

Caputo dijo en un encuentro con inversores en Washington que no inminente levantar el cepo

Al respecto, la consultora cree que "el Gobierno va a ir de a poco sacando restricciones, para liberar primero el CCL, de modo de descubrir cuál es el verdadero valor del dólar libre) y recién luego el dólar oficial. Y especuló que "antes de mediados de año suponemos que se eliminará el blend 80-20 para los exportadores (en línea con el compromiso tomado con el FMI) para ver cómo se mueve el CCL sin esa oferta, y recién luego podrían levantar la restricción cruzada MULC/CCL haciendo totalmente libre el CCL"

El analista financiero Christian Buteler alegó que "sería deseable" que en corto plazo empezaran aflojar el cepo para operar con el dólar financiero "para ir tanteando cuál es la reacción del mercado, y la real demanda que tenes," pero estimó que "todavía no lo van a hacer porque el Gobierno no se siente con la suficiente fortaleza para testar al mercado, porque aunque hay logros como puede ser la brecha baja, o un mejor resultado fiscal, todavía está endeble".

"En materia fiscal, hay mucha licuadora y poco motosierra. Por eso creo que recién en el segundo semestre van a ir liberando, después de recibir los dólares de la cosecha con un BCRA fuerte y reservas positivas".

Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI señaló que "creemos que el equipo económico preferirá una salida parcial y por partes de las restricciones cambiarias" y esgrimió que "dado que todavía el mercado de los dólares financieros está artificialmente sostenido vía la oferta del blend, que podría irse a fines de junio como se planteaba en el informe del FMI, y una demanda muy restringida, es imposible estimar a dónde estaría el CCL sin las particularidades actuales".

En sintonía, Juan Truffa, director de Outlier sostuvo que el Gobierno "deberá tener que mostrar algún relajamiento de las restricciones, creemos que podría empezar por liberar un poco el CCL para fin de junio como mucho". Y acotó que "luego verá de sumar más relajamientos para ir testeando el verdadero valor del CCL, dado que el de hoy no es para nada el de equilibrio".

Andrés Reschini juzgó que "el Gobierno no está dispuesto a correr el riesgo de desmantelar el cepo de golpe con este nivel de reservas y probablemente lo vaya haciendo en la medida en que los pesos tengan mayor respaldo en reservas".

Analistas creen que recién después de la cosecha gruesa, a fin de junio o tercer trimestre, se empezarían a sacar trabas al CCL

Santiago López Alfaro,presidente de Patente Valores, destacó que "el propio Caputo está diciendo que por ahora no van a sacar nada, así que me parece que como mínimo durante toda la cosecha de soja el cepo se va a mantener, creo que quieren estar seguros de acumular la cantidad de reservas suficientes y no tener algún tipo de corrida, estar seguros de sacarse de encima toda la deuda de importadores". Por eso, estima que "de acá hasta julio o agosto vamos a seguir con cepo".

De igual mirada, el analista financiero Gustavo Ber dijo que "recién hacia el segundo semestre, sujeto a que continúe por el buen camino el ordenamiento de la economía, podrían comenzar a ir liberando gradualmente algunas restricciones, dado que buscarán minimizar el riesgo salvo que se consiga importante financiamiento externo, sino seguirán con el objetivo de acumular reservas y saneando al BCRA para continuar recuperando la confianza de los inversores".

Restricciones al CCL: ¿cuáles creen que se levantarán primero?

El informe de 1816 argumentó que "los recortes de tasas del BCRA sugieren que el Gobierno todavía está pensando más en licuar stocks que en liberar restricciones". Al respecto, la consultora remarcó que "el Ejecutivo ni siquiera eliminó controles más simbólicos, como la obligación de girar MEPs y Cables a cuentas bancarias, la norma de CNV que exige avisar con 5 días las compras corporativas de dólar o la que impide comprar dólares con caución".

"Imaginamos que lo primero será remover la norma de CNV de los $200 millones, el límite para dolarizarse con caución", auguró, y recién después de que se elimine el dólar blend, y ver la reacción en el valor del CCL, se avanzará con eliminar la restricción cruzada MULC/CCL que hoy es de 90 días, (por ejemplo, si un importador quisiera acceder al CCL pero ayer fue al MULC, debe esperar 3 meses para acceder al dólar paralelo).

Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS afirmó que la clave para empezar a liberar restricciones al CCL "es que baje el stock de pasivos remunerados y que sea más confiable tu programa fiscal en términos de sostenibilidad hacia adelante". Y estimó que la flexibilización de la trabas podría arrancar "tal vez por la de avisar cinco días antes la operación, la obligación de que el dólar MEP o cable tienen que ir hacia una cuenta bancaria y después volver para poder ser utilizados, y la que no te dejan comprar dólares si tenes una caución tomador"

Dólar CCL: ¿A qué valor se iría si se liberaran todas las restricciones?

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo estimó que "si el Gobierno decidiera remover los obstáculos para la participación de las empresas, operadores y de la gente en el CCL, y lo reemplazara por un mercado libre, posiblemente el tipo de cambio se iría en ese mercado a $1.300".

Cavallo estimó que si se levantaran restricciones al CCL el valor se iría a $1.300, pero no mucho más que eso

Al respecto, Truffa juzgó que "la estimación de Cavallo no parece descabellada, si es que estimamos con ese valor nominal, un Tipo de Cambio Real, y éste suena razonable por estar casi a niveles de la devaluación de diciembre".

A su vez, la economista Natalia Motyl, planteó que "todavía no están dadas las condiciones para sacar las restricciones al CCL, fundamentalmente porque puede impactar negativamente en las expectativas, poniéndole un piso a los dólares financieros y forzando al gobierno a vender más dólares para estabilizar al oficial". Y proyectó que "en caso de que lo liberen estaría en $1.400 como piso, esto si calculamos el ratio de reservas brutas/deuda remunerada".

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores estimó que "es probable que en un mercado libre, una vez resueltos todos los problemas, el tipo de cambio pueda estar en $1.300 hoy, pero eso no quiero decir que primero no tengas una suba más fuerte, y después se acomode más abajo".

Salida total del cepo: ¿por qué aún la ven lejana?

Repetto desechó la posibilidad de una liberación del cepo en el corto plazo: "La salida del cepo requiere muchos pasos previos. Uno de ellos es convivir con tasas reales positivas que impidan seguir licuando pasivos monetarios".

"El atraso cambiario y la obcecación de seguir manteniendo un crawling de 2% hace cada vez más costoso, y más dificultoso políticamente eliminar el cepo porque si lo liberaran hoy van a tener un problema con el tipo de cambio. A medida que van pasando los meses uno se va haciendo a la idea de que por ahí el cepo va a estar más tiempo de lo que todo el mundo presupone", advirtió.

Según su visión, es factible salir completamente del cepo a fin de 2024 o a prinicipos de 2025, y recalcó que "va a depender que se haya consolidado el ajuste fiscal".

Analistas afirman que aún no están dadas las condiciones para una apertura total del cepo

Por su parte, Tobías Pejkovich, analista de Facimex Valores explicó que "tienen que cumplirse dos condiciones para poder levantar los controles de capitales: acumular reservas netas hasta terreno positivo para tener poder de fuego y profundizar el desarme de pasivos remunerados del BCRA". Y adujo que "el gobierno viene avanzando contundentemente en los dos frentes ya que acumuló reservas netas por más de u$s10.000 millones y redujo el déficit cuasifiscal a la mitad, pero las reservas netas siguen siendo negativas y la carga de intereses de los pasivos remunerados sigue siendo elevada en términos históricos".

Asimismo, argumentó que "las tasas reales van a seguir negativas por más tiempo ya que el gobierno prioriza eliminar el déficit cuasifiscal, pero también es necesario ver tasas reales positivas al momento de levantar los controles de capitales, por lo que la salida del cepo será gradual". Además, aseguró el objetivo fiscal es una restricción para unificar el mercado de cambios ya que el impuesto PAIS representa actualmente el 10% de la recaudación, a la vez que una salida de shock podría implicar una mayor emisión monetaria si el mercado ejerce puts".

A su criterio, "en los próximos meses deberíamos ver medidas que apunten a la normalización de la cuenta corriente y a aliviar las restricciones sobre los tipos de cambio financieros; mientras que para fin de año quedaría la normalización de la cuenta financiera y la eliminación del impuesto PAIS" para poder salir completamente del cepo.

En sintonía, Motyl dijo que "para abrir el cepo se necesitan acumular reservas por un año y plan de estabilización".

Para Franco se necesita "ir hacia una hoja del balance del BCRA más saneada, un ajuste fiscal más sostenible en el tiempo, para pensar en una apertura total de las restricciones. Y subrayó que "sobre todo lo fiscal es clave porque tenes que ir hacia un entorno en el cual la deuda en pesos del Tesoro la renueves a una tasa que sea producto de la confianza que genera tu programa".