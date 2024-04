Mientras presenta una nueva y acotada Ley ómnibus en el Congreso, el presidente Javier Milei ya piensa en el segundo paso para lograr un gran acuerdo político. Se trata del Pacto de Mayo que buscará firmar junto con los 24 gobernadores en Córdoba, el próximo 25 de mayo.

En este marco, el mandatario tratará de modificar la ley que rige la emblemática condecoración de la Orden de Mayo -que solo se entrega a extranjeros- para poder entregársela a los gobernadores que pongan la firma en el acuerdo de 10 puntos. La intención del Ejecutivo es darle mayor institucionalidad a la ceremonia, reconociendo a quienes se plieguen al acuerdo y castigando a quienes no lo respalden.

Pacto de Mayo: Milei busca entregar la Orden de Mayo a gobernadores que acompañen

La sugerencia parece haber llegado desde su principal confidente, su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien también se puso al hombro los detalles del evento en Córdoba y -desde Estados Unidos- enviará una comitiva al distrito que maneja Martín Llaryora para poner a punto la ceremonia.

Cabe destacar que la Orden de Mayo se Se otorga a "ciudadanos civiles o militares extranjeros que se hayan distinguido por sus servicios y obras personales y merezcan la gratitud de la Nación" y es sólo comparable con la Orden del Libertador San Martín, institucionalmente hablando.

Esta condecoración fue creada por Juan Domingo Perón, durante su primer gobierno, y modificada en 1957 por Pedro Eugenio Aramburu para que se otorgue a aquellos que "con su esfuerzo contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales (cuyos) fines coinciden con los ideales de los hombres de Mayo, iniciadores de la grandeza argentina (y) forjadores de nuestra nacionalidad".

Entre los gobernadores a los que el jefe de Estado busca persuadir están Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Isfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Zilliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En la apertura de sesiones ordinarias, Milei convocó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo en Córdoba.

Javier Milei sobre el Pacto de Mayo: "No me importa si se cae, que hagan lo que quieran"

Pese a las dudas que surgen del FMI y los incesantes reclamos de la oposición y el sector gremial, el presidente Javier Milei parece estár convencido de que el profundo ajuste económico llevará al país a buen puerto.

Una de las frases más impactantes que dejó el mandatario en una entrevista con Neura tiene que ver con el Pacto de Mayo, que el oficialismo buscará firmar el 25 de mayo en Córdoba.

"No me importa si se me cae el pacto de Mayo, si no me aprueban la Ley Bases. Si quieren confrontar, va a haber confrontación. Se lo digo a todo el sistema político: son diez rieglas para una economía sana. Te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio les está yendo mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento", advirtió el jefe de Estado sobre la lista de 10 puntos que espera acordar con todos los gobernadores.

Los diez lineamientos que se definirán en el denominado Pacto de Mayo, según anticipó Milei, son los siguientes:

Inviolabilidad de propiedad privada Equilibrio fiscal innegociable Reducción del gasto público al 25% del PBI una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Rediscutir la coparticipación de impuestos y terminar con el modelo extorsivo actual. Un compromiso de las provincias de avanzar en los recursos naturales del país. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes quieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. Una reforma política estructural, que modifique el sistema actual y vuelva a representar los intereses de los representantes y los representados. apertura del comercio internacional para que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.

"Estos lineamientos estarán sujetos a la aprobación previa de la presentada ‘Ley de Bases’ y un nuevo pacto fiscal", resaltó.