El Banco Central acumuló compras netas por más de u$s15.100 millones desde la asunción de Milei, con lo cual avanzó en la recomposición de las reservas netas que en los primeros cuatro meses del año repuntaron en u$s5.414 millones, según calculó la consultora EconViews, tras la crítica herencia cambiaria que recibió. Pero los analistas advierten que de acá en adelante la tarea para acumular reservas será más difícil por varios motivos.

Se trata de un factor clave dado que lograr un colchón importante de reservas netas positivas es una de las condiciones necesarias que los economistas plantean para poder levantar el cepo. En ese sentido, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert destacó días atrás que hasta que las reservas netas "estén en un terreno holgado, con un piso de u$s 5.000 millones no creo que el cepo termine".

Milei heredó un stock de reservas netas negativo en alrededor de u$s11.200 millones. Actualmente son negativas en un rango de entre u$s2.800 millones y u$s3.600 millones, según algunas estimaciones privadas, calculadas bajo la metodología del FMI que descuenta los pagos de BOPREAL (el bono para importadores) de los próximos 12 meses.

Los analistas proyectan que las reservas netas podrían volver a estar en terreno positivo a fin de mayo o principios de junio por el impacto de la mayor liquidación de divisas que se espera por la cosecha gruesa. Pero luego prevén que, pasada la alta temporada de liquidación, en el segundo semestre no será sencillo acumular reservas. Así, estiman que las reservas netas cerrarían el año con un monto positivo de entre u$s3.000 y u$s4.400 millones

Reservas netas: ¿cuándo volverán a ser positivas?

Un informe de EconViews estimó que las reservas netas registraron al cierre del primer cuatrimestre una suba u$s 5.414 millones. Y destacó: "el flujo es bueno, pero si miramos la foto las netas todavía están en u$s-3,241 millones".

"Hasta antes de fin de mes venían más arriba pero el último día de abril se pagaron al FMI u$s1.922 millones. Para mayo está pactado un desembolso de u$s789 millones y un pago de intereses por u$s820 millones. Es decir que todavía queda bastante trabajo por hacer. La buena noticia es que estimamos que para junio podrían volver a terreno positivo".

El BCRA acumula compras netas superiores a u$s15.100 millones en la era Milei

Sin embargo, la consultora aseveró que la contracara de la mejora de reservas lograda en el primer cuatrimestre es el aumento de la deuda comercial con los importadores acumulada por el acceso gradual en cuatro cuotas diseñado por la entidad monetaria tras la devaluación. En ese marco, la consultora sostuvo que "no vemos un año malo para las reservas pero hay riesgos".

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores calculó que las reservas netas a fin de abril rondaban los -u$s3.678 millones "restando los BOPREAL que vencen a 12 meses, como pide el FMI que se resten los pasivos con vencimientos a 12 meses".

El analista proyectó que durante mayo el BCRA podría comprar en el mercado cambiario "aproximadamente unos u$s3.000 millones pero acumulararía reservas netas por u$s2.000 millones".

Por su parte, Tobías Pejkovich, economista de Facimex Valores estimó que las reservas netas bajo metodología del FMI "son negativas en aproximadamente u$s2.500 millones, por lo que a fines de mayo, principio de junio podría ser posible" que vuelvan a terreno positivo.

Reservas: ¿por qué será más difícil acumular de acá en adelante?

Pese al ingreso de divisas esperado por la cosecha gruesa que permitirá sostener las compras del BCRA, los analistas advierten que la situación continúa siendo frágil por algunas inconsistencias.

En ese marco, la consultora Equilibra planteó que "si bien todavía falta que ingrese buena parte de las liquidaciones de la cosecha gruesa. los próximos meses serán más complejos en términos de acumulación de reservas netas, no solo porque se abultan los pagos netos programados, sino porque factores que impulsaron la acumulación en el primer cuatrimestre ya no estarán vigentes".

Las reservas netas a fin de abril eran negativas en u$s3.678 millones, y cerraría el año en positivo en u$s3.500 millones

La consultora alegó que la tarea de acumular reservas "no será sencilla porque: el esquema de pagos de importación ya no generaría ahorro de divisas; 2) se profundizaría el atraso cambiario; y, 3) la recuperación económica requerirá de mayores importaciones".

En sintonía, un informe de GMA Capital señaló que "el cronograma de pago diferido de las importaciones y la flexibilización del mercado de cambios para algunas PyMEs comienzan a mostrar signos de normalización del flujo comercial". Y subrayó que "para que el BCRA siguiera recomponiendo el stock de reservas, frente a una demanda privada de divisas que se acelera en los últimos 30 días, la oferta de exportadores debería incrementarse al mismo ritmo; esta lógica está en el centro de la preocupación de los inversores".

Y es que remarcó que "a pesar de estar entrando en el trimestre de oro de las liquidaciones del agro, la oferta de exportadores en el MULC pareciera estar perdiendo dinamismo, las condiciones climáticas de las últimas semanas y el esparcimiento de plagas provocaron recortes de los rindes esperados".

"Aunque un aumento del crawl podría solucionar parte de este problema, desde el equipo económico aseguran que el tipo de cambio atrasado llegó para quedarse". En ese marco, recalcó que "los productores no parecen estar cómodos con este tipo de cambio". Y eso podría desalentar la liquidación.

Además, indicó que las reservas sufrirán el impacto de los pagos de vencimientos de deuda: "desde mayo hasta fin de 2024, Argentina deberá abonar u$s 11.000 millones en concepto de capital e intereses".

"Los Bonares y Globales, que pagan cupón y amortización en julio, representan USD 2.642 millones. Excluyendo al Fondo Monetario Internacional, los vencimientos de los 7 meses siguientes superan los USD 4.000 millones. Asimismo, el principal acreedor de Argentina con sede en Washington posee derechos de cobro por u$s 3.151 millones", detalló.

El diputado José Luis Espert dijo que se necesita reservas de u$s5.000 millones para levantar el cepo cambiario

En sintonía, Martín Kalos, director de Epyca, argumentó que "la acumulación de reservas netas hasta acá se basó en posponer algunos pagos como de importaciones que estaban a 30,60, 90 y 120 días, y que ahora entran a jugar más plenamente, asi que es difícil que el ritmo (de acumulación de reservas) sea el mismo".

"Dependerá de la liquidación de la cosecha, pero es lógico que el sector agroexportador está recomponiendo inventarios después de lo que liquidó con el dólar soja, y que no tiene un gran incentivo a liquidar ahora dado el precio internacional de la soja más bajo que en otras ocasiones. Con todo eso, el panorama para acumular reservas netas a futuro va a ser más lento", auguró.

Por su parte, la consultora EconViews advirtió que "la baja de tasas también puede ser un riesgo para las liquidaciones de exportaciones; el dólar blend pierde atractivo día a día y el beneficio de hacer carry con los pesos es cada vez más chico y con más riesgo".Y prevé que "dado que hay restricciones para que tomen deuda quienes tienen soja por vender, pensamos que de mínima se va a liquidar lo necesario para saldar las cuentas, pero una vez que se llegue a ese umbral el tipo de cambio empezará a pesar más en la ecuación".

Y es que explicó que con un tipo de cambio real tan bajo el incentivo de los exportadores a liquidar será menor lo cual conspira contra el objetivo de acumulación de reservas, y previno que el otro problema es que se sobre estimulen las importaciones, si los agentes perciben que el dólar está barato van a tratar de importar tanto como sea posible.

De igual mirada, la consultora LCG evaluó que "la situación de las reservas internacionales sigue siendo muy endeble y requiere necesariamente de un tipo de cambio real elevado, como para que el flujo spot de entrada de divisas sea positivo y suficientemente elevado".

Reservas: ¿es suficiente que lleguen a u$s5.000 millones para salir del cepo?

Para Kalos, "cuántos dólares (en las reservas) hacen falta para abrir el cepo o unificar el mercado cambiario, depende de cómo lo hagas y a qué precio estes dispuesto a aceptar que se vaya el dólar". A su creiterio, "con u$s 5.000 millones lo podes abrir al cepo hasta cierto punto, pero con una combinación con una devaluación que contenga la demanda también, es un poco de cantidad y un poco precio". Y especuló: "se puede ir a una apertura parcial , y que esos u$s5.000 millones -a los que alude Espert- sean el monto inicial que se requiere para una apertura parcial del cepo".

Estiman que las reservas netas este año podrían cerrar en positivo entre u$s3.500 y u$s4.400millones

Para Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, contar con un colchón de reservas netas positivas de u$s5.000 millones "no es suficiente, teniendo en cuenta los vencimientos hacia adelante" dado que a partir de 2025 los pagos de los bonos en dólares se aceleran. Y fundamentó: "Más que cantidad de reservas, se necesita tiempo. Consolidar el régimen económico. Mauricio Macri tenía muchas más reservas y se lo llevaron puesto".

A su vez, Repetto consideró que "no creo que con reservas en u$s 5.000 millones positivas se animen a abrir el cepo, al menos no con este tipo de cambio real, y menos si no consiguen licuar los pasivos monetarios remunerados como se ve que no los están logrando en términos de acumulación de reservas versus stock de pasivos monetarios remunerados porque luego de la devaluación ese ratio reservas / pasivos monetarios remunerados ,incluyendo Bopreales, no mejora".

"La luz amarilla es el atraso cambiario que está incubando un problema serio hacia adelante También la relación entre pasivos remunerados y stock de reservas y la persistencia de un cepo extremadamente restrictivo que demuestra que la dinámica de acumulación de reservas no es sustentable con mercados totalmente libres", aseveró.

Repetto proyectó que "las reservas netas terminarían 2024 en torno a u$s3.500 millones salvo que ingresen dólares de deuda que no vemos que vaya a pasar, al menos por ahora".

Por su parte, la economista Natalia Motyl juzgó que "las reservas netas deben estar en torno a los u$s14.000 millones en positivo para poder pensar en una salida del cepo" y alegó: "Estimo que, dada la compra de dólares por parte del BCRA, una brecha que sigue siendo reducida y un contexto internacional que favorezca la liquidación del agro, ese valor podría alcanzarse para finales de este año o principios de 2025".

Pejkovich sostuvo que "contar con reservas netas positivas es una de las dos condiciones necesarias para eliminar los controles de capitales (el otro requisito es eliminar el déficit cuasifiscal del BCRA), proceso que creo que será gradual y por etapas arrancando en el segundo semestre". Y precisó que, "según nuestros cálculos, a fin de año el BCRA podría contar con reservas netas positivas suficientes para poder unificar el mercado de cambios, donde los u$s 5.000 millones que Espert lucen como el nivel mínimo para avanzar en este frente".

En EconViews estiman que "el BCRA acumulará algo más de u$s 13.000 millones en todo el año, con esto las reservas brutas terminan en u$s 36.500 millones, y las netas en u$s 4.400 millones".