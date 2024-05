El economista Carlos Melconian aseguró que el actual plan económico consta de "un apretón fiscal y monetario durísimo" y por ello, de cara al futuro, "puede caer rápidamente en tres trampas habituales". Y a continuación describió las tres trampas a las que hacía referencia: "Pueden no arreglar el desarreglo de precios relativos, puede terminar en el nivel de actividad en la paz de los cementerios y puede entrar en algún esquema de atraso cambiario, en el camino de bajar la tasa de inflación".

Así lo describió durante el cierre del congreso A Todo Trigo 2024, organizado por la Federación de Acopiadores, en donde también afirmó que "al que prometió liberación cambiaria y baja de DEX, a ese sí pueden correrlo".

El economista señaló que las retenciones son "insacables" y advirtió que "la próxima vez que venga un gobernante que les hable de esto, sepan que miente".

Falta de oposición, un problema para la Argentina

Por otra parte, dejó en claro que "el mayor activo de este Presidente es la falta de oposición. Eso es bueno para él, pero no para Argentina. Tiene que haber dos o tres candidatos a presidente. Hasta que no los tengamos, estamos jodidos".

"Hay déficit de gobernabilidad, aunque salgan las leyes y se puede seguir así hasta la elección de medio término. Es una oposición desmembrada y sin liderazgo. El Presidente no sacó todavía ninguna ley. En la ley fiscal algo hay, pero no cambia nada. Si está, mejor, pero si no está, no está", indicó.

Melconian sostuvo que "en la mega emergencia (que fue exitosa) vale todo, pero en la transición tenemos que ir a otro lado, con un plan macro. El plan es de apriete fiscal y monetario. La inflación está bajando por ese plan de seca monetaria, va a ir a un dígito duradero. Estos programas basados en ajuste fiscal como venga y te seco, en el resultado puede no ser la cura".

En cuanto a si estamos cerca de poder dolarizar, Melconian indicó que "rotundamente no"

Qué pasará con la dolarización y el cepo, según Melconian

"Cuando miro el gasto, cayó en pesos reales 8,3 millones. Con 293% de inflación anual, la emisión fue 140. Hay un efecto riqueza negativo", expresó el economista, tras lo cual apuntó al Gobierno diciendo que "deberían haber dicho el primer día que este no era un programa de estabilidad. Primero había que acomodar melones en la caja. Tendrían que haber dicho que cuando estén los melones acomodados se lanzará el programa. No existe en los primeros 100 días poner en marcha un programa. Si vendes eso antes, después quedas esclavo de tus palabras".

En cuanto a si estamos cerca de poder dolarizar, indicó que "rotundamente no. Pero por números que no son culpa de Milei. ¿Se puede salir del cepo y decir cuándo? No saben cuándo".

Asimismo, dijo que es difícil que el gobierno motorice el consumo y raro que empuje la exportación. "También es difícil que bajen los impuestos hasta ¿2026? Para pagar la deuda, se requerirá superávit fiscal y comercial y volver a los mercados en ¿2025?. Otro acuerdo con FMI y desembolsos de organismos", concluyó.